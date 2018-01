Ukida se RTO "Bjelasica i Komovi": Neki od osnivača ni euro nisu dali

Gotovo je izvjesno da će Regionalna turistička organizacija (RTO) “Bjelasica i Komovi”, poslije jedanaest i po godina postojanja biti ugašena, odlukama skupština šest opština koje su je i osnovale.

Kolašinska Skupština krajem 2017. donijela je akt o stavljanju van snage sporazuma o osnivanju RTO.

Tvrde da nije ispunila zadatke i da „sve vrijeme postojanja nije osnovan nijedan organ upravljanja“.

“Zakonom o turističkim organizacijama predviđeno je da one imaju skupštinu, nadzorni i izvršni odbor i predsjednika. Ti organi trebalo je da se konstituišu 60 dana od stupanja na snagu sporazuma o osnivanju. Do toga nije došlo pa ni opštine - osnivači nijesu delegirali svoje prdstavnike u te organe. Organi upravljanja trebalo je da izaberu predsjednika organizacije, usvajaju godišnji program rada, finansijski plan i završni račun, plan turističko-informativne djelatnosti... To se nikada nije desilo“, navode predlagači odluke o ukidanju RTO.

Osnivači RTO su i opštine Bijelo Polje, Andrijevica, Mojkovac i Brenane, a Plav se naknadno pridružio.

Većina tih opština već šest godina nije uplatila ni euro za finasiraje RTO.

Predsjednik Opštine Mojkovac Dejan Medojević prije četiri godine je Ministarstvu održivog razvoja i turizma napisao kako novac za RTO ne izdvajaju iz više razloga.

“Poslovanje, osnivački akti i organi upravljanja RTO nijesu u skladu sa zakonom o turističkim organizacijama. Da bi planirali sredstva u budžetu za finasiranje RTO, neophodno je da ta organizacija SO dostavi na davanje saglasnosti Statut, godišnji program rada, finansijski plan i završni račun“, naveo je on tada.

S druge strane, direktorica RTO Tanja Drakula Medenica tvrdi da to nije istina i da ima dokaze kako je elektronskom poštom slala dokumentaciju članovima Upravnog odbora.

Naglašava i da je jedanaest pripravnika do sada odradilo stručnu praksu u RTO i da o tome postoji sporazum sa kolašinskom srednjom školom.

Drakula Medenica Foto: Privatna arhiva

Ocijenila je da je RTO u minulom periodu realizovala nekoliko važnih projekata, među njima je i Farm - Tour sa partnerima iz Albanije.

“Učestovali smo i na turističkim sajmovima u Beogradu, Budvi, Budimpešti, Sarajevu, Turskoj. Sve u okviru partnerstva sa Nacionalnom turističkom organizacijom. I u novom pozivu, odboren nam je značajan projekat”.

Zgrada RTO izgrađena je saradnjom Austrijske kancelarije za razvoj Bjelasice i Komova i Opštine Kolašin, na atraktivnoj lokaciji u najužem centru grada.

Vrijedna zgrada napravljna je od kamena i drveta i projektovana je tako da štedi energiju.

Austrijanci su uložili mnogo novca i ekspertske pomoći da sjevernim opštinama, nakon okončanja svoje misije, ostave organizaciju koja će služiti promociji prirodnih i turistički potencijala regiona. Zbog nedostatka novca, RTO je minulih godina nekoliko puta i struja isključivana.

Dug opština više stotina hiljada eura

Sporazumom iz aprila 2006. bilo je predviđeno i gašenje lokalnih turističkih organizacija i njihovo pretvaranje u informativne centre RTO.

To se nije dogodilo, pa su sve vrijeme postojale lokalne i RTO.

Dug opština prema RTO mjeri se, tvrdi Drakula Medenica, stotinama hiljada eura.

“Na zakonom utvrđene načine, potrudićemo se da dobijemo novac koji nam te opštine duguju. No, i pored tih neizmirenih obaveza prema RTO, u naše prostorije ovog ljeta ušlo je više od 2.500 turista, uglavnom stranaca. Svi oni su dobili kvalitetne informacije, pomogli smo im da nađu smještaj, ili ih uputili do destinacije koja ih je zanimala“, kazala je ona.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)