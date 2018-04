Ulaganjem u obrazovanje brže do prvog posla

Poslednja istraživanja Republičkog zavoda za statistiku Crne Gore pokazuju da čak 63,8% nezaposlenih lica traži posao dvije godine i duže. Prema anketi o radnoj snazi iz 2017. godine, svega 22,3% nezaposlenih lica tražilo je posao kraće od 12 meseci.

Danas veliki broj kandidata za posao ima završen fakultet, a da bi se izdvojili od ostalih, pored kvalitetnog obrazovanja, potrebne su dodatne vještine, a vrlo često i prethodno radno iskustvo. Imajući u vidu globalne trendove na tržištu rada, danas gotovo da ne postoje pozicije za koje nije neophodno znanje nekog stranog jezika. Gotovo je izvjesno da za samo 10 godina, fakultetska diploma neće biti dovoljna za posao za koji ste se školovali. Ukoliko ne budete govorili barem jedan strani jezik, vaše mogućnosti za pronalazak posla biće pod znakom pitanja.

“Kao poslodavac, s obzirom na to da sarađujemo sa školama jezika, srednjim školama i fakultetima u inostranstvu, prilikom selekcije zaposlenih uvijek obratim pažnju na to da li pored engleskog jezika, govore još neki strani jezik. Prije samo deset godina mnogo manje ljudi se aktivno služilo engleskim jezikom, danas se on podrazumijeva i veliki broj oglasa za posao je upravo na ovom jeziku”, kaže Tamara Lukić, direktor centra za školovanje u inostranstvu Egida International. “Upravo zato savjetujemo roditeljima da razmisle o tome da pošalju svoje dijete u srednju školu, fakultet u inostranstvu ili, za početak, na kurs jezika u inostranstvu”, dodaje ona. Usavršavanjem jezika kroz različite jezičke programe u prilici ste da upoznate druge kulture i njihov način razmišljanja i steknete kontakte koji vam mogu biti dragocjeni za posao kojim se bavite. “Ukoliko želite da radite u nekoj od internacionalnih kompanija, odlična referenca može vam biti činjenica da ste pohađali kurs jezika u inostranstvu ili dio školovanja proveli u inostranstvu jer time pokazujete da ste spremni na usavršavanje i poznajete internacionalno okruženje ”, smatra Lukić.

Lična iskustva jedan su od najboljih načina da steknete uvid u to kako funkcioniše školovanje u inostranstvu. Kroz serijal “Svet je moje mesto” možete se upoznati sa srednjoškolskim sistemima i studijskim programima, kao i školama jezika širom Evrope.

Za upis djeteta u srednju školu neophodna je stručna pomoć, jer je mogućnosti mnogo i lako je pogriješiti sa odabirom programa ukoliko nemate sve neophodne informacije. Svaki program školovanja nije podjednako primjeren za svako dijete, a pogrešno odabran sistem obrazovanja neće dovesti do maksimalno iskorišćenog potencijala vašeg djeteta. To u krajnjoj instanci dovodi do toga da dijete možda neće moći da upiše željeni fakultet i bavi se profesijom kojom bi željelo. Uloga savjetnika za obrazovanje je tu od presudne važnosti, jer će na osnovu razgovora sa roditeljima i djetetom doprinjeti izboru najbolje opcije. Osim toga, moguće je organizovati i obilazak srednjih škola, kako bi se roditeljima i djeci olakšalo donošenje odluke.

“Dijete mi je u Engleskoj već mjesec dana i ja još uvijek nisam spokojna. Vjerovatno treba da prođe još vremena. Marko je, međutim, super. Možda i zato što je znao gdje odlazi. Svim porodicama bih preporučila da, ako mogu, obiđu par škola. Mi smo potvrdili našu odluku koju smo donijeli još na savjetovanjima u agenciji, ali mi je ovo putovanje svakako pomoglo u tome. I značilo mi je što sam se upoznala sa svijetom i načinom života u kojem će mi dijete biti narednih godina.” kaže Kristina P, majka dječaka koji je trenutno na školovanju u internatskoj školi u Velikoj Britaniji.

U toku prethodnih godina zabilježen je i trend starijih polaznika kurseva jezika u inostranstvu, kao i online studijskih programa. Prosječna starosna dob polaznika ovakvih programa je između 30 i 50 godina. Cjeloživotno učenje je važno kako biste bili u korak s aktuuelnim trendovima i ostali konkurentni u vrijeme inovacija u svim oblastima rada.

Da godine nisu prepreka pokazuje i primer Stanke J. (47) koja se odlučila za dvonedeljni kurs engleskog jezika u Londonu. “Sama činjenica da dvije nedjelje (osim preko Skype-a) nisam progovorila maternji jezik znači opuštanje u komunkaciji, razbijanje blokada u glavi”, kaže ona i dodaje kako je odlazak na ovakav vid usavršavanja nešto što zaista vrijedi. Stanka posebno ističe poznanstva koja je stekla.“Druženje, osjećaj cijelog svijeta na jednom mjestu je predivan, bar za mene. Sada sam na Facebook-u prijatelj sa njima, što je pravo bogatstvo”, smatra ona.

Od početka ove godine u Podgorici imate priliku za besplatno stručno savjetovanje iz oblasti obrazovanja. Centar za školovanje u inostranstvu otvoren je u Moskovskoj ulici br. 55, u zgradi Maksim, gde možete dobiti savjete i informacije vezane za kurseve jezika u inostranstvu, kao i za školovanje u inostranstvu.

Pozivamo Vas na prezentaciju koja će se održati 24.04.2018. u 19h u Hotelu Podgorica u Podgorici. Sa programima studija biznisa u inostranstvu (Minhen, Ženeva, Barselona), kao i ljetnjom biznis školom za srednjoškolce u Barseloni upoznaće Vas predstavnica EU Business School.

Predstavnica Egide International predstaviće Vam mogućnosti pohađanja srednjih škola u inostranstvu, opcije za stipendije, kao i programe za studije u inostranstvu i kurseve jezika u inostranstvu za djecu i odrasle.

