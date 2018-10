Ulcinj: Gostiju više, a prihodi duplo manji od očekivanja

Po osnovu boravišne takse, Turistička organizacija Ulcinja prihodovaće do kraja godine oko pola miliona eura, što je za 35 hiljada eura više od plana. Uprkos tome, u TO, kako je kazao direktor Fatmir Đeka, nijesu zadovoljni prikupljenim iznosom niti je on primjeren stanju na terenu.

“Već smo u tom smjeru dogovorili aktivnosti sa državnim organima, Opštinom Ulcinj, graničnom policijom i inspekcijama, jer je grijeh da nemamo po ovom osnovu bar milion eura. Tada bi imali mnogo bolju promociju naše destinacije i organizovali bi više manifestacija i kulturno- zabavnih događaja u gradu”, kazao je Đeka.

On je naglasio da je sezona opravdala očekivanja.

“Imali smo nešto bolju predsezonu nego lani, izraženu “julsku rupu”, veoma dobar avgust, te odličan septembar. Gostiju još ima, evo i sredinom oktobra, tako da vjerujemo da će, u fizičkim pokazateljima, ova sezona biti za nešto više od 10 odsto bolja nego prethodna”, kazao je Đeka.

Upitan da prokomentariše značajno veći broj gostiju iz Albanije i sa Kosova u Budvi u odnosu na prošlu godinu, Đeka je kazao da ta činjenica ne predstavlja nikakvo iznenađenje.

“Poznato je da su Albanci već godinama najbrojniji turisti u Kolašinu, da ih mnogo ima na Žabljaku i da NTO ima kontinuirane promotivne aktivnosti u toj zemlji. To su gosti koji žele da upoznaju nove destinacije, pa je logično da njihov broj i u Budvi raste. Slično je i sa Kosovarima, ali treba istaći da je godinu ranije njihov broj u Budvi bio manji, pa je, statistički posmatrano, rast tako veliki”, kazo je Đeka.

Kada je Ulcinj u pitanju, naveo je da je za radovanje činjenica da u velikom broju dolaze gosti iz svih država bivše Jugoslavije, a da turisti iz Srbije zvanično čine oko petinu svih turista.

“Mnogo njih ima ovdje svoje kuće i vikendice, i svi oni imaju, za razliku od nekih drugih gostiju, lijep običaj i odgovornost prema destinaciji da prijavljuju boravište”, kazao je Đeka.

Kao jedan od najvećih problema protekle sezone, on je istakao granični prelaz na Sukobinu, koji je, kako je kazao, postao mali za realnu frekvenciju prelaza.

“Rekonstrukcija ovog prvog zajedničkog prelaza na jugoistoku Evrope uskoro kreće, jer je to više nego neophodno. Kada je on otvoren, u maju 2002. godine, bilo je rečeno da se planira godišnji prelazak oko pola miliona ljudi. A mi smo samo u avgustu ove godine zabilježili prelazak 613.000 osoba”, kazo je Đeka, navodeći da će za čitavu ovu godinu ukupan broj prelazaka na Sukobinu biti oko 2,2 miliona, što taj granični prelaz čini najfrekventnijim u državi.

Đeka je zadovoljan ponudom i sadržajem na postojećim info punktovima u gradu i prigradskim naseljima.

“Trenutno zadovoljavaju potrebe gostiju, ali smo spremni da, ukoliko se to pokaže kao potrebno, brzo reagujemo u svakom pogledu”, kazao je on.

Đeka smatra da je u TO malo stalno uposlenih ljudi imajući u vidu činjenicu da je turizam grana koja gradu direktno ili indirektno, donosi tri četvrtine prihoda.

“Turistička organizacija ima 10 stalno zaposlenih i smatram da je to malo za posao koji nas čeka”, ocijenio je Đeka.



Promijenjena struktura, Zapadna Evropa u fokusu

Đeka je istakao da je sezona ispunila očekivanja i sa stanovišta projekcije TO kada je u pitanju struktura gostiju.

“Uspjeli smo u onome što smo godinama željeli”, produženju sezone i promjeni strukture turista. Imamo mnogo više gostiju sa zapadnoevropskog tržišta i to je dobro zato što oni dolaze i u predsezoni i u postsezoni i što su dobri potrošači”, naveo je Đeka. Tako nešto, kazao je, omogućili su novi hoteli, bolja ponuda i novi kvalitet na ulcinjskoj rivijeri, uz dokazanu ljubaznost domaćina i korektne cijene usluga i smještaja.

