Ulcinj: Krave na putu i u hotelu

Krda krava opet lutaju štojskim putem od Ulcinja ka Adi Bojani, što u noćnim satima na neosvijetljenoj magistrali ponovo može dovesti do saobraćajnih udesa sa kobnim posljedicama.

Nesavjesni vlasnici očigledno ne brinu puno zbog eventalnih kazni jer su, kako kaže doskorašnji šef komunalne policije Saubih Mehmeti, minimalne.

Tokom Mehemtijevog mandata, učinjen je vidan napredak u rješavanju tog problema ali ne i dovoljan da se pojava potpuno iskorijeni.

Od kada je izgrađen han u Štoju, gdje se odvodi krupna stoka zatečena na putu, bila su samo dva slučaja - jednom je “utamničeno” 13 a drugi put 28 grla, ali su ona nakon identifikacije vraćena vlasnicima.

Prethodno, vlasnici su platili Opštini troškove i istovremeno zaradili prijave.

U drugom slučaju, goveda su ušla u privatni posjed jednog hotela pored magistrale, pa su nemile scene vidjeli i oni koji su došli da ljetuju.

Foto: Samir Adrović

Mehmeti kaže je da je posao komunalne policije da prijavi slučaj stoke koja se nekontrolisano kreće po putu.

Navodeći da u han stoku odvode radnici Javnog preduzeća Čistoća, istikao je da u Crnoj Gori shodno zakonu više ne bi smjelo da bude neidentifikovane stoke.

Direktor Čistoće Skender Kalezić kazao je da han ima sve uslove za prihvat stoke na nekoliko dana.

Objasnio je da se radnici Čistoće suočavaju sa problemima prilikom privođenja stoke.

Foto: Samir Adrović

“Neko misli da je to lako, ali vjerujte ni malo bezazleno. Ima pitomih krava koje možete potjerati prutićem ali i onih drugih koije vas mogu lako mogu povrijediti. Zato je odgovornost veća”, kazao je Kalezić.

Stoka na štojskom putu do sada je odnijela nekoliko života, ali je malo slučajeva procesuirano jer je ranije bilo teško pronaći vlasnike neidetifikovanih grla.

Mještanin Baro Vuković ističe da se Opština teško nosi sa tim problemom.

“Opet imamo krave po putu i plašim se da se ne ponovi koja od prethodnih godina - kada su ljudi ginuli zbog toga”, kazao je Vuković.Istakao je i da je problem što se mještanima možda malo i gleda kroz prste.

“Zato mislim da je jedino pravo rješenje da dovedemo ljude sa strane, profesionalce, koji neće poznavati nikog sem zakon”, rekao je Vuković.

I zatvorenici u Spužu mrse se zdravim grlima

Mehmeti ističe da od kada je na snazi novi zakon, nijesu imali slučaj sa neidentifikovanom stokom.

“Ali, ukoliko bi naišli na nju, ona automatski postaje naša. Tada veterinarski inspektor odlučuje da li je za klanje ili uspavljivanje, odnosno uništenje”, kazao je on. Ukoliko je za klanje, meso ide uglavnom Zavodu za izvršavanje krivičnih sankcija u Spužu.

Na pitanje šta bi bilo ukoliko se ipak pojavi vlasnik, Mehmeti kaže da to ne mijenja situaciju. “Kako će dokazati vlasništvo? Uostalom, za takve slučajeve kazne su drakonske - mnogo veće nego što vrijedi grlo, a uz to ide i krivična prijava”, kazao je on.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)