Uljarević: Nezavisnost RTCG ugrožava samo DPS

Crna Gora danas sve je udaljenija od suštinskih reformi, a tendencije koje pokazuju jačanje retrogradnih ideja, govora mržnje, šunda kroz uvezene medije, crnogorsko društvo dovodi do zabrinjavajuće linije od koje glavna disciplina postaje lov na vještice, istakla je u intervjuu za ,Dan” izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević.

Govoreći o demokratskom razvoju i institucionalnom napretku, i šta za njih znači trodecenijska Đukanovićeva vlast, Uljarević ističe da je režim lidera Demokratske partije socijalista (DPS) oblikovao prema potrebama uskog kruga ljudi, produbio postojeće, a stvorio i nove društvene konflikte i predrasuce. Đukanović je, kako je kazala, sklon kontrolisanim konfliktima, koje iz pozicije pune kontrole vlasti koristi ili kao mjeru disciplinovanja neistomišljenika ili kao paravan kojim zamagljuje suštinske probleme društva.

"Kao direktnu posledicu imamo zarobljenu državu u kojoj su institucije pod punom partijskom kontrolom a lojalnost ispred stručnosti, pa samim tim i osnovna funkcija institucija sistema je održavanje klijentelističke mreže neophodne za stvaranje „institucionalne prednosti” koja garantuje izbornu pobjedu. S druge strane, iste te institucije se potemkinovski šminkaju kroz fingirane reformske procese sa puno normativnih inicijativa i primjenom zakona samo do granice partijskih interesa. A opet ti partijski interesi su uobličeni i prilagođeni interesima Đukanovića i nješvog najužeg porodično-kumovsko-partijskog okruženja koje sa opasnom lakoćom proglašava državnim neprijateljima sve koji nijesu u njihovom okviru", kazala je Uljarević za "Dan".

Takođe, kako ističe, partijska policija ima razgranatu mrežu saradnika u drugim društvenim sferama.

"Dio prorežimskih medija, NVO, akademske zajednice, pa čak i vrlo agresivnih opozicionih predstavnika koristi se u obračunu sa svima koji ozbiljnije naruše idilu u kojoj se statistikama zamagljuje izostanak konkretnih rezultata a na izborima već unaprijed zna da je vlast vlast, a opozicija se bori za raspodjelu manjinskog paketa mandata. Zato je, na žalost, Crna Gora danas sve udaljenija od suštinskih reformi, a tendencije koje pokazuju jačanje retrogradnih ideja, govora mržnje, šunda kroz uvezene medije, crnogorsko društvo dovodi do zabrinjavajuće linije od koje glavna disciplina postaje lov na vještice. Vještice su, naravno, svi koji se usude da skrenu pažnju na ključne probleme, da javno i sa dokazima prozovu nosioce funkcija da su ukrali, plagirali, slagali, bili u konfliktu interesa ili imali veze sa kriminalom. Danas je u toku akcija da se ove dokazane anomalije zalijepe na čelo onih koji otkrivaju, bore se i ukazuju na krađu, nepravdu i kršenje zakona. Konstruiše se i nestvarnim oživljavanjem najgorih „ucbaških” metoda, podmeće sa namjerom da se oni koji kritikuju slome, uklone, unište. Svi koji učestvuju u tom beščašću moraju znati da će jednoga dana biti u cjelosti otkriveni i služiti kao primjer složenog mehanizma održavanja jedne loše, korumpirane i intelektualno provincijalne vlasti čija je personifikacija Đukanović", kazala je Uljarević.

Na pitanje da li će biti aktivirana klauzula balansa u pregovorima Crne Gore sa EU, ona je kazala da su pregovori cijelo vrijeme pod specifičnom formom klauzule balansa.

"Vjerovatno zato što imaju povjerenje u crnogorsku vlast, ali i u ovaj region uopšte, EU je primijenila takozvani novi pristup prema kojem su su poglavlja 23 i 24, u čijem je srcu vladavina prava, ona koja će biti otvorena tokom cijelog procesa. Taj proces će i prema najboljim sadašnjim indikatorima traJati više od deceniju", kazala je Uljarević za "Dan".

Na to je CGO, zajedno sa IA, CRNVO i CEMI, kako je istakla Uljarević, ukazao kroz papir „Crna Gora između lidera i simulatora reformi”.

"I da pojasnim, jer je u zaglušujućoj buci onih koji su bili spremni promovisati interese Vlade, izostalo ono što smo stvarno tražili u najboljem interesu građana. Naime, tražili smo tvrđi stav EU prema činjenici da crnogorska vlast namjerno simulira reforme i ojačava oligarhijski sistem vlasti. To je užasno društveno opasno, a mi kao odgovorne i posvećene NVO znamo da ako se nešto ne uradi društvo može doći u zonu opšte apatije, ljudi će sumnjati u sve uključujući i sopstvene potencijale, a povjerenje u bilo kakav napredak biće incidentno. Mjera funkcionisanja postaće sirova moć, korupcija će postati pravilo... Mi nemamo kao država luksuz da odemo tim putem, iako on malom krugu ljudi donosi ogromne koristi. Bolju Crnu Goru možemo napraviti samo kroz iskrenu borbu za demokratske principe i vladavinu prava, kroz borbu za istInski nezavisno pravosuđe i institucije kojima zakon, a ne partijska direktiva treba da budu vodilje, i za pravdu svakog crnogorskog građanina, ako je to moguće. Mnoge to plaši i to ne samo u vlasti", ističe Uljarević.

Ona je za "Dan" govorila i o navodima u vezi sa TVCG i projektom koji se realizuje sa CGO, i tvrdnjama da se to kosi sa zakonom i da je to otvoreno miješanje u uređivačku politiku.

"Jedino što je važno i što je istina u ovom izmišljenom „slučaju” jeste da nije bio nikakvog kršenja zakona o RTCG i ugrožavanja uredničke nezavisnosti javnog servisa. Uostalom, nijedan ugovor ne može uticati, sam po sebi, na nezavisnost javnog servisa. Menadžment uvijek može da odbije bilo kakav neprimjeren uticaj na samostalnost u uređivanju programa", rekla je Uljarević.

Uticaj na Javni servis, kako napominje, vršio je poslednjih trideset godina jedino DPS i to bez bilo kakvog ugovora, a zahvaljujući poslušnom bivšem menadžmentu.

"Cijela hajka koja se podigla ima cilj da dovede u pitanje kredibiltet aktuelnog menadžmenta koji nije po volji DPS-u a i da se nanese šteta CGO, kao jednoj od najprepoznatljivijih NVO u Crnoj Gori koja je svojim radom zaslužila poštovanje široke lepeze saradnika, partnera i donatora. Koliko sve ovo postaje paradoksalno ukazuje i činjenica da su sad kreatori kampanje usmjerili svoju oštricu i prema Delegaciji EU, koju optužuju da ne zna pgga radi kad dodjeljuje grantove. Podsjećanjaradi, ista Delegacija EU podržava preko IPA fondova i Vladu Crne Gore, crnogorske opštine, preduzeća, itd", kazala je Uljarević.

Sve što je CGO pokušao da u ugovoru sa RTCG osigura, kako ističe, jeste da se investiranje u izgradnju kapaciteta novinara i urednika RTCG primijeni u praksi. Ovaj projekat tehničke pomoći u izgradnji kapaciteta RTCG, kako je dodala, ima cilj da unaprijedi istraživačko novinarstvo u javnom servisu i da upravo doprinese ostvarivanju ciljeva utvrđenih Zakonom o javnom servisu, koji ima obavezu da istinito i objektivno informiše javnost o svim dešavanjima.

"Kao nosilac projekta, CGO je želio da doprinese i osiguranju uvođenja mehazama za kontrolu kvaliteta sadržaja koje proizvodi RTCG. Da je sve ovo dio smišljene kampanje DPS-a, u kojem učestvuju kontrolisani mediji i pojedine NVO, pokazuje i činjenica što se niko ne želi osvrnuti na suštinu koju saopštavaju iz menadžmenta RTCG i novinari koji učestvuju u projektu a to je da niko iz CGO nije uticao na izbor tema, sagovornika ili na bilo koji način ugrozio nezavisnost RTCG. Na stranu to što nijedan prilog ili emisija urađeni kroz projekat ni na koji način nisu osporavani, već predstavljaju dobre primjere kako u samom RTCG postoji kapacitet za proizvodnju najzahtjevnijih programskih sadržaja u skladu s najboljim evropskim standardima i praksama", rekla je Uljarević.

Konačno, dodaje, RTCG i CGO potpisuju ovih dana aneks ugovora kojim su dodatno precizirani odnosi u realizaciji projekta i otklonjene sve dileme o bilo kakvoj mogućnosti uticaja na uređivačku politiku javnog servisa.

"Naravno, očekujemo da oni kojima je „posao” da izmišljaju „slučajeve” za potrebe promocije partijskih a ne javnih interesa, nastave otvarati slične „slučajeve”, kao potke sve ostrašćenijih i besmislenijih napada čija je jedina vrijednost to što ćemo dobiti poimenični spisak onih koji su spremni da uskoče i osnaže hajku i na javni servis i na NVO koje rade da sačuvaju nezavisnost tog javnog servisa od političkog miješanja vlasti koje prepoznaju i svi relevantni međunarodni izvještaji", rekla je Uljarević.

Ona, uoči izbora u više opština ovog mjeseca, smatra da je crnogorsko društvo daleko od fer i slobodnih izbora.

"Uslovi u kojima se održavaju izbori u Crnoj Gori daleko su od fer i slobodnih. Pomalo je već dosadno ponavljati da nemamo sudski i politički epilog afere „Snimak", ali da imamo faktički nastavak te prakse, da nemamo Državnu izbornu komisiju, niti druge nezavisne institucije koje će sprovesti zakonom propisanu kontrolu, itd... To postaje tragikomična situacija. Potrebno je kodifikovati kompletno izborno zakonodavstvo, u šta mora ući i pitanje biračkog spiska i organizacija DIK. Taj proces zahtijeva najširi mogući društveni dijalog i preduslov je budućim procesima koji bi podrazumijevali reforme sa akcentom na polje vladavine prava. Takođe, izborno zakonodavstvo treba da omogući samim građanima veću kontrolu nad onima koje biraju, a ne da partijski sud bude jedino mjerodavan", zaključila je Uljarević.

