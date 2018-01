Umjereno oblačno, do 16 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Ujutru ili prijepodne, na sjeveru po kotlinama magla i sumaglica, a duž obale nešto više oblačnosti.

Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha -5 do 6, najviša dnevna 7 do 16 stepeni.

Podgorica: Pretežno sunčano, uz povremeno umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 1, najviša dnevna oko 15 stepeni.

