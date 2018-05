Umjesto u državnu kasu, novac od karata išao u privatne džepove?

Pojedini putnici koji češće koristi usluge Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) imali su priliku da se sa nekim od konduktera “dogovore” o cijeni vozne karte, odnosno da plate manji iznos. Javna je tajna u preduzeću i to da pojedini kondukteri koriste i posebne ”piši - briši” olovke uz pomoć koji pišu jednu cijenu karte, a kasnije je prepravljaju i dio novca stavljaju u džepove. Ove informacije je “Vijestima” potvrdilo više sagovornika iz ŽPCG koji tvrde da postoji cijela umrežena grupa od konduktera do rukovodećeg kadra i koja tu firmu zakida za značajne prihode.

Iz NVO “Centar za željeznička istraživanja” zvanično kažu da problem sa naplatom voznih karata i zloupotrebama na željeznici traje duže, a to državni organi nijesu provjeravali. U NVO su izračunali da “posao sa kartama” državu može da košta i oko pola miliona eura godišnje, ako se uz lokalni uzme u obzir i pretpostavka za međunarodni saobraćaj.

U menadžmentu preduzeća nijesu htjeli da odgovaraju odgovaraju o smjenama na poziciji kontrolora konduktera.

Direktor ŽPCG Predrag Popović je u februaru nakon brojnih apela i sugestija na zloupotrebe sa pozicije kontrolora konduktera reagovao i smjenama pojedinih, za koje se zvanično ne zna da li su uključeni u eventualne malverzacije.

Foto: Boris Pejović

Promjena koju predvodi kontrolor konduktera Čedo Kavarić rezultirala je povećanjem prihoda na mjesečnom nivou u martu za skoro 30.000 eura, a prošlog mjeseca su prihodi povećani u odnosu za uporedni godišnji period za 60.000 eura.

Dobro upućeni izvori “Vijesti” u ŽPCG kažu da iako je postigao odličan rezultat, Kavarić koji ima podršku direktora moguće da neće još dugo kontolisati konduktere, jer je navodno zasmetao pojedincima koji godinama vuku “iz sjenke” poslove u željeznici, među kojima je i “posao sa prodajom karata”.

“Prethodnik (Miroslav Brajović) Kavarića slovi za igrača Rešada Nuhodžića koji je u preduzeću nekada bio izvršni direktor i predsjednik odbora direktora. Nuhodžić, iako nekoliko godina nije u željeznici i dalje ima ogroman uticaj u tom saobraćajnom sistemu i slovi za glavnog operativca vlasti do čijeg stava se jako drži. Njegov bliski prijatelj Eldin Mucević je sada predsjednik odbora direktora ŽPCG. Sada Nuhodžićevi igrači čine sve ako bude moguće da na poziciji kontrolora konduktera ne ostane Kavarić, da bi zabašurili to što je godinama unazad u tom dijelu vladao nemar i nered”, kazao je jedan od upućenih izvora “Vijesti” koji je tražio da bude anoniman da ne bi ostao bez posla.

Ukoliko na naplati jeftinih voznih karata (karta iz Podgorice do Bara ili Nikšića košta dva eura) ima malverzacija i zakida se državni sistem, otvara se pitanje koliki se novac gubi kada je riječ o skupim poslovima i projektima kakvi su rekonstrukcije pruge, nabavka rezervnih djelova i najškakljivije održavanje i remont vozova koji godinama unazad pune stupce štampe dovodeći u sumnju regularnost tih poslova.

O ovom problemu “Vijesti” su pričale i sa Milisavom Dragojevićem iz NVO “Centar za željeznička istraživanja” i jednim od ljudi kome je Crna Gora priznala status “zviždača”. On tvrdi da problem sa naplatom voznih karata i zloupotrebama na željeznici traje dugo, bez ikakvog pokušaja da se nešto u vezi sa tim pitanjem uradi.

Dragojević Foto: Savo Prelević

“Postojao je pokušaj 2011. godine kada je izvršni direktor Dragoljub Šaranović pripremio krivičnu prijavu za jednog konduktera koji je pisao karte olovkom koja se briše, odnosno, pisao je jednu cijenu karte, a onda je kasnije brisao i pisao manju cifru i dio novca stavljao sebi u džep. O tome je Šaranović obavijestio tada ministra saobraćaja. Po tom pitanju ništa nije urađeno, a Šaranović je poslije dva-tri mjeseca smijenjen sa te funkcije,” istakao je Dragojević.

Prema njegovim riječima, od tada, do postavljanja Kavarića na poziciju kontrolora, ništa nije urađeno. Objašnjava da ako se imaju u vidu podaci da je za mjesec naplaćeno skoro 30.000 više (ne računajući prihode od međunarodnih vozova koji su naplaćeni na blagajni u Beogradu i koji se dijele po posebnoj metodologij) jasno je “o kolikom je kriminalu riječ i koliki se novac odliva iz preduzeća”.

“Tih 30.000 mjesečno na godišnjem nivou je oko 360.000 od lokalnih prihoda. Kada se tome doda i međunarodni prevoz, dolazimo do pola miliona eura. To je jedna dobra investicija za preduzeće. To pojedinci ne mogu da rade, već sve to ide do menadžmenta preduzeća. Čak je bio jedan disciplinski postupak 2014. godine kada je kondukter priznao da je prilikom predaje pazara bilo korekcija i da je jednom od direktora bilo namijenjeno 300 eura. Taj disciplinski postupak je stopiran”, rekao je Dragojević. Dodaje da postoje ljudi iz sjenke koji su godinama su uključeni u malverzacije na željeznici i koji su zaštićeni o čemu je o već javno govorio, te da je Nuhodžić jedan od njih koji je uključen u mnoge poslove.

Željeznički prevoz je na crnoj listi Poreske uprave zbog duga za poreze i doprinose za plate zaposlenih. Duguje četiri miliona eura.



Nuhodžić: Sva saznanja neka prijave tužilaštvu i policiji

Rešad Nuhodić, koji je sada državni sekretar u Ministarstvu turizma, “Vijestima” je kazao da sve optužbe na njegov račun odbacuje jer ne vidi kako može imati uticaj u firmi iz koje je otišao krajem 2012. godine. Poručio je i da se oni koji ga optužuju obrate tužilaštvu i policiji.

Nuhodžić Foto: Luka Zeković

“Ja sam iz Željezničkog prevoza pošao krajem 2012. godine i nemam više veze sa saobraćajem, tako da mi nije jasno na koji način mogu uticati na odluke tog preduzeća. Imaju institucije ove države, pa ako su neki u takvim saznanjima najmanje što se očekuje je da reaguju kod policije i tužilaštva i podnesu krivične prijave. Sve druge priče rekla-kazala odbacujem sa indignacijom”, rekao je Nuhodžić.

On je kazao da svi, pa i Dragojević, ako imaju bilo kakva saznanja, treba da reaguju kod nadležnih organa, ali i da svako snosi odgovornost za izgovorenu riječ.



