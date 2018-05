Umrlo trogodišnje dijete, skoro tri sedmice bilo pod temperaturom

Nakon što ljekari Opšte bolnice u Nikšiću i Dječje bolnice u Podgorici nijesu uspjeli da skoro tri sedmice skinu temperaturu trogodišnjem djetetu, ono je preminulo u Institutu za majku i dijete u Beogradu.

Na društvenim mrežama objavljeno je pismo koje opisuje “krvničku borbu za život” majke i djeteta, u kome se navodi da je porodica poslata za Beograd bez “ijedne transfuzije krvi ili infuzije i da je terapija bila pogrešna”.

Majka djeteta neformalno je potvrdila “Vijestima” da je zadesila tragedija, ali nije željela da o tome razgovara za novine, navodeći da je samo htjela da se objavi njena integralna ispovjest.

Prema informacijama “Vijesti”, dijete je primljeno u Opštu bolnicu u Nikšiću sa visokom temperaturom i uvećanom jetrom. Pošto ljekari nijesu uspjeli da snize temperaturu, uputili su dijete u Dječju bolnicu.

Iz KC-a su potvrdili da je “pacijent, po prethodnom dogovoru ljekara, 20. aprila upućen sa Dječjeg odjeljenja Opšte bolnice Nikšić, gdje je liječen zbog visoke temperature, u Institut za bolesti djece KCCG”.

Terapija bila pogrešna? - Institut za bolesti djece Foto: Luka Zeković

“U toku boravka u Institutu urađene su sve neophodne dijagnostičke procedure. Terapija je bila određena na osnovu kliničkog pregleda i rezultata dijagnostičkih procedura, u prvom redu punktata kostne srži. Rezultat nalaza koštane srži isključio je maligno oboljenje na koje se sumnjalo, o čemu je doktorka upoznala majku, uz pojašnjenje da se mora sprovoditi dalja dijagnostika, u prvom redu u vezi sa tropskom bolešću ili imunološkim poremećajem”, odgovorili su zvanično “Vijestima” iz KC-a. Na društvenoj mreži prenose pismo, navodeći da je majke djeteta i piše da ga je 13. aprila povela u nikšićku bolnicu zbog povišene temperature., da su urađeni nalazi krvi i urina i da je sve bilo u granicama normale, pa je propisana terapija i kontrola, ako se simptomi nastave u naredna tri - četiri dana.

“Temperatura je padala, pa se vraćala, s tim što je dijete bilo veselo i lijepo jelo. Već 18. aprila temperatura je bila 39,6. Javila sam se pedijatru, ponovljeni su nalazi krvi i urina i više ništa nije bilo dobro. Jetra i slezina su bili uvećani, CRP i leukociti povišeni i odmah smo upućeni na odjeljenje. Tada se rade novi nalazi i temperatura prvi put ide do 40. Dijagnoze nema, terapije nema, osim infuzije i febriceta”, navodi se u hronologiji borbe za dijete.

“Snimaju se abdomeni, pluća, ponovo nalazi krvi, EKG... ništa se ne zna i dalje, dijete pod konstantnom temperaturom, uz nervozne sestre koje ga bodu, vene pucaju, one krive dijete što plače i na taj način ih ometa da pronađu venu, kad jeca i uzdiše ne mogu da urade EKG... a onda ga šalju dva puta zaredom da se mokar i uplakan u groznici tušira hladnom vodom da bi oborili temperaturu i ponovili EKG”, navodi se.

Napisano je da su 20. aprila ponovljeni nalazi krvi i da će, ako rezultati budu gori, morati da idu za Podgoricu. Rečeno joj je da su “rezultati gori nego kada su primljeni i da će ih kao hitan slučaj primiti dr Maja Kavarić, hematolog”.

Istog dana, oko 11 sati, porodica je sanitetskim vozilom stigla u Dječju bolnicu, a trogodišnje dijete smješteno je na Odjeljenje za hematologiju i onkologiju. Majka tvrdi, prema ispovijesti, da joj je “dr Kavarić rekla da za nju nije hitan slučaj, da je petak, ide na vikend i da nema vremena ni za dijagnozu, ni za terapiju do ponedjeljka”.

Navedeno je da je ljekarka rekla da sumnja na tropsku bolest: “I tako mi ostajemo sami sa jednom infuzijom, jednim logacefom i febricetom po potrebi, a temperatura po prvi put ide do 41”, kazala je. Navodi da je za vikend, 21. i 22. aprila njeno dijete imalo i dalje visoku temperaturu, slabije jelo.

“U dugoočekivani ponedjeljak, četvrti dan od kada smo u Podgorici, u sedam sati ujutru umjesto doktorke pojavljuje se glavna sestra i kaže da će ljekarka da bude na odjeljenju od 15 časova. Još osam sati agonije, straha, bijesa i nemoći”, istakla je ona.

Navodi se da je tog dana informisana da su rezultati djeteta gori nego što su bili i da danas, zbog takvih nalaza, nije moguća intervencija. Narednog dana, u utorak, 24. aprila, “medicinska sestra informisala je da dijete ima bolest koja se zove “kalazar”, a koja se uspješno liječi ampulama koje treba nabaviti iz Francuske”. Kazala je da je krenula terapija zalihama tog lijeka, a da su porodici u četvrtak stigle četiri kutije ampula.

U pismu se tvrdi da je u petak stanje bilo nepromijenjeno, da je dijete imalo temperaturu i potpuno izgubilo apetit i malaksalo.

U nedjelju se, ističe ona, pojavila doktorka rano ujutru i kazala da će narednog dana da odrade biopsiju, jer temperatura ne pada, a dijete ne reaguje na terapiju. Dodaje se da joj je u ponedjeljak saopšteno da zbog opšteg lošeg stanja djeteta nema saglasnosti konzilijuma da se uradi biopsija i da ih šalju za Beograd, “bez ijedne transfuzije krvi ili infuzije”, a ujedno odlučuje da prekine terapiju ampulama.

U pismu se navodi da su u 1. maja, bili na Odjeljenju hematologije u Beogradu, gdje je doktor poslije prvog pregleda sumnjao u dijagnozu, ali sa sigurnošću nije mogao ništa da tvrdi do četvrtka, za kada je zakazana biopsija.

“Od tog trenutka kreće lavovska borba za moje dijete, prima infuzije, krv... i mnogo toga u rekordnom roku. Prvi put za 19 dana njemu pada temperatura ispod 37 i ne vraća se 10 sati. Mojoj sreći nema kraja, međutim, organizam koji se tako dugo držao pod temperaturom i koji je primao pogrešnu terapiju polako posustaje, dijete odnose na intenzivnu njegu gdje se za njega od tog trenutka bori više ljekara, tačnije 13. Ipak, jedan od njih me upozorava na moguće komplikacije, držeći me sve vrijeme za ruku i uvjeravajući me da se bore kao za svoje dijete, ali da je jako teško. Nažalost, za nas je bilo prekasno”.

KC tvrdi da je dr Kavarić bila korektna

Iz KC-a navode da je tokom boravka pacijenta u IBD-u praćeno je njegovo kliničko stanje, koje je bilo nepromijenjeno, kao i laboratorijske analize.

“Na osnovu toka bolesti i vrijednosti analiza dobijenih iz dijagnostičkih procedura postavljena je sumnja na rijetko oboljenje dijela imunog sistema, koje se razvija, najčešće kao autoimuni odgovor na određeni agens. Obavljena je konsultacija sa ljekarima iz Instituta za majku i dete na Novom Beogradu i dogovoren prijem radi nastavka ispitivanja i daljeg liječenja, te je 30. aprila upućeno u Beograd”, poručili su iz te ustanove.

Dodaju da dr Maja Kavarić “tvrdi da je za vrijeme boravka djeteta u toj ustanovi imala korektan odnos sa majkom”.

Iz Instituta za majku i dijete sa Novog Beograda nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” u kakvom je opštem stanju bilo dijete po prijemu u tu ustanovu, sa kojom dijagnozom je poslato iz podgoričkog IBD i da li postoji mogućnost da je primao neodgovarajuću terapiju.

Tužilac provjerava smrt bebe iz Berana

Više državno tužilaštvo naložilo je obdukciju novorođenčeta iz Berana, koje je prošle sedmice preminulo nakon rođenja. Prema saznanjima “Vijesti”, iz beranske Opšte bolnice izuzeta je kompletna medicinska dokumentacija u vezi sa ovim slučajem.

K.J. iz Berana porodila se 4. maja carskim rezom na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo u beranskoj bolnici. To je bio njen treći porođaj cariskim rezom, nakon čega su ljekari konstatovali da je novorođenče u lošem zdravstvenom stanju i da ga treba uputiti u Institut za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore, potvrđeno je “Vijestima” iz Opšte bolnice u Beranama.

Dijete je, tvrde izvori, preminulo u sanitetskom vozilu na putu ka Podgorici.

“O svemu je upoznato Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, koje je naložilo obdukciju i tražilo izuzimanje medicinske dokumentacije”, rečeno je “Vijestima” iz bolnice.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)