Uniprom gradi četiri fabrike u KAP-u, najavili izvoz od 300 miliona

Na području bivše fabrike glinice Kombinata aluminijuma počinje gradnja četiri fabrike prerade, koje će isključivo raditi za automobilsku industriju. Cijelokupni izvoz iz fabrika na teritoriji Uniprom KAP-a 2020. godine iznosiće 300 miliona dolara”, kazao je za“Vijesti” vlasnik kompanije Uniprom Veselin Pejović.

Njegova kompanija koja gazduje imovinom bivšeg Kombinata alumnijuma u stečaju, i koja čeka rješenje imovinskih sporova kako bi se okončao stečaj i postala vlasnik KAP-a, angažovala je tursku kompaniju koja hale bivše glinice sječe u staro gvožđe.

Pejović najavljuje da će buduće fabrike prerade repromaterijal dobijati od nove fabrike legura, koja se otvara u februaru naredne godine, kao i da od 2020. godine „nijedan kilogram aluminijuma neće izaći iz KAP-a neprerađen, kako je to decenijama ranije bila praksa“.

“U sastavu KAP-a, na mjestu postojeće stare fabrike Silumina biće nova fabrika legura. Od poznatog proizvođača opreme Sistem tehnik kupili smo najsavremeniju novu opremu za proizvodnju 30.000 tona specijalnih legura. Ova fabrika legura biće puštena u rad u februaru 2019. u kojoj će biti zaposlena 54 radnika i realizovana investicija od 11 miliona eura. U junu 2019. sa turskim partnerom, grupacijom Čakjašar, na lokaciji u krugu KAP a od 20.000 kvadrata biće otvorena još jedna nova fabrika sa najsavremenijom tehnologijom za proizvodnju ograda i čeličnih žica raznih dimenzija“, naveo je Pejović.

Kako je dodao, u novembru 2019. biće otvorena nova fabrika trupaca (bileta), kapaciteta 70.000 tona.

Svaki kilogram aluminijuma iz KAP-a biće prerađen: Pejović Foto: Luka Zeković

„Za tu fabriku izabrali smo jednog od dva napoznatija proizvođača opreme Hertwich iz Austrije, sa kojima imamo ugovor „ključ u ruke“, odnosno kompletnu instalaciju opreme za proizvodnju trupaca“, istakao je Pejović. Radove na demontaži postojeće Fabrike glinice u KAP-u obavlja novoregistrovana firma Alfamet u Crnoj Gori, koja sarađuje sa željezarom Kroman čelik u Turskoj, i koji su „specijalisti isključivo za kasaciju i demontažu starih fabrika“.

“Da bi dobio posao i sklopio ugovor za demontažu postojeće Fabrike glinice uslov je bio otvaranje firme u Crnoj Gori sa krajnjim ciljem da kompletne poreze i doprinose i sve ostale finansijske obaveze po crnogorskom zakonu ostanu ovdje. Ne postoji nikakva bojazan za okolinu jer se lužina iz pogana Fabrike glinice koju smo naslijedili od bivšeg vlasnika KAP-a već godinu o našem trošku specijalnim vagonima odvozi u Aluminu iz Zvornika (BIH)”, naveo je Pejović i napomenuo da mu je ukljanjanje postojeće fabrike sa površine od 450.000 kvadrata “veliki trošak”.

Na pitanje “Vijesti”, da nije upravo u Fabrici glinice bivši ruski vlasnik CEAC uložio u veritkalnu peć za kalcinaciju oko sedam miliona eura, Pejović je odgovorio:

„Nije tačno da su rusi uložili sedam miliona u peć koja kod proizvođača košta tri miliona eura. Ako Rusi žele, to ću da im poklonim. Znate, ja mogu da postavim jedan soliter, a da on ne vrijedi euro, isto tako kao što mogu da realizujem investiciju, i da vrijedi nešto. A iskreno da vam kažem, ako neko njihovu konstrukciju bude u stanju da stavi u funkciju, ja ću mu pokloniti čitav KAP“.

Uniprom je prije tri mjeseca postavio sve potrebne instalacije da se kao pogonsko gorivo za proizvodnju u fabrikama Anoda, Livnice i budućih fabrika u krugu KAP-a koristi tečni prirodni gas (LNG).

“Dobro znate da je KAP 40 godina koristio mazut, lož ulje i naftu. Prvi sam u regionu bivše Jugoslavije uveo u aluminijumsku proizvodnju prirodni tečni gas. U to je investirano tri miliona eura. Prije toga smo dnevno trošili 10 tona nafte. To je velika stvar i za Crnu Gori i Poglavlje 27. u pregovorima sa EU koje se tiče životne sredine, a znate da sam 30 godina bio oslobođen obaveza kada je u pitanju ispuštanje štetnog CO2. Sa ovom inovativnom investicijom i državi skidam teret po tom osnovu”, zaključio je Pejović i napomenuo da mu je cilj da napravi održivi KAP, a ne da se zatvaraju proizvodni pogoni i dešavaju socijalni potresi kao što se to ovih dana dešava u mostarskom kombinatu (BIH) ili slovenačkom Talumu.

U Uniprom KAP-u sada angažovano 495 radnika

U Uniprom KAP-u trenutno je, prema Pejovićevim riječima, zaposleno 495 radnika. Nedavno je kompaniju napustilo 20-ak penzionera koji su bili radno angažovani.

“Uradili smo remont 180 proizvodnih ćelija od kojih radi trenutno nešto više od 170. Kad sam preuzeo imovinu KAP-a (jul 2014.) imali smo mjesečnu proizvodnju od 2.800 tona aluminijuma, a prošlog mjeseca smo imali proizvodnju od 3.600 tona. Strategija razvoja će se razvijati na preradi aluminijuma, što je uslov opstanka”, smatra Pejović.

Ponovo kopaju rudu, u Kinu mjesečno ide 70.000 tona

U prvoj polovini ove godine došlo je do zastoja u eksploataciji rude boksita zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na rudokopu Štitovo u Opštini Nikšić.

„Ti problemi su riješeni prije dva mjeseca i danas je u Luku Bar uplovio novi brod koji treba da utovari 70.000 tona rude. Svakog narednog mjeseca otpremaćemo po 70.000 tona rude”, naveo je Pejović.

Prema njegovim riječima, u Nikšiću je na poslovima angažovano 250 radnika.

