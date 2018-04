Uniprom KAP u minusu, jer evidentira samo troškove

Kompanija Uniprom KAP, koja upravlja Kombinatom aluminijuma Podgorica, prošle godine je zabilježila gubitak u poslovanju od 769.181 euro, ali se preko te firme još ne obavlja poslovanje podgoričke fabrike, kazali su “Vijestima” iz Uniproma.

“Uniprom KAP doo Podgorica do sada evidentira samo troškove koji se odnose na amortizaciju osnovnih sredstava, troškove poreza na imovinu i trošak zarada (za izvršnog direktora) a prihoda do sada nema. Preko firme Uniprom KAP se ne obavlja još poslovanje KAP-a, a to se planira završetkom stečaja u Kombinatu aluminijuma”, rekli su iz preduzeća čiji je vlasnik nikšićki biznismen Veselin Pejović.

Poslovanje KAP-a se obavlja preko firme Uniprom doo Nikšić, koja, kako navode, uredno izmiruje obaveze prema radnicima, kao i poreze i doprinose i sve obaveze prema državi bez ikakvih subvencija ili pomoći od strane države.

“Firma Uniprom doo Nikšić, koja u svom sastavu ima više djelatnosti, a jedna od njih je i poslovanje Kombinata aluminijuma, i prošlu godinu završila sa dobitkom od 781.923 eura u šta se možete uvjeriti na sajtu Poreske uprave gdje su javno dostupni finansijski izvjestaji”, kazali su iz preduzeća.

Objašnjavaju da se poslovanje KAP-a od jula 2014. godine obavlja preko Uniproma doo Nikšić, a kompletna imovina KAP-a je vlasništvo firme Uniprom KAP, čiji je vlasnik Uniprom doo Nikšić.

Iz Uniproma doo podsjećaju da su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Kombinatom aluminijuma zaključili 18. juna 2014. godine. Prema tom ugovoru, “postoji zajednički interes da se nastavi proizvodnja u toku stečaja do konačnog završetka stečaja u Kombinatu aluminijuma”.

Foto: Luka Zeković

Na zahtjev Uniproma doo od 15. marta 2016. godine dozvoljen je upis imovine KAP-a na novoosnovanu firmu Uniprom KAP, čiji je vlasnik Uniprom doo Nikšić 100 odsto.

“Vijesti” su nedavno objavile da će kupovina KAP-a koštati Uniprom 21 milion eura, umjesto 28 miliona, jer je novim aneksom kupoprodajnog ugovora predviđeno da Uniprom u stečajnu masu vrati 233 hiljade kvadrata zemljišta, a stečajna uprava njemu vraća mjenicu od 6,98 miliona eura. To je samo jedan u nizu od aneksa kupoprodajnog ugovora od 2014. godine, koji je zaključio sa Pejovićem stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić. Uniprom je 21 milion eura uplatio u ratama od preuzimanja upravljanja fabrikom, 1. jula 2014. godine, do 8. februara 2016.

Prošlogodišnji gubitak preduzeća Uniprom KAP, smanjen je 14 odsto u odnosu na 2016. godinu kada je iznosio 896.554 eura. Kapital Uniprom KAP-a, prema izvještaju koji je objavljen na sajtu Poreske uprave, iznosi oko 23,96 miliona eura.

Kratkoročna potraživanja iznose oko 57 hiljada, a kratkoročna potraživanja i obaveze 140.477 eura. Prihodi su pod stavkom “ostali prihodi” i iznose 161.058 eura, dok su poslovni rashodi 958.596 eura.

Prihodi Uniproma 95,6 miliona eura

Prihodi Uniproma prošle godine su iznosili oko 95,6 miliona eura, 60 odsto više nego 2016. godine. Akumulirani gubitak preduzeća iznosi 1.338.709 eura.

U izvještajima o poslovanju navedeno je da je od preuzmanja poslovanja KAP-a Uniprom investirao u opremu KAP-a ukupno 7.128.583 eura.

U ovoj godini planirane su investicije od oko 15,4 miliona, a za 2019. godinu oko 12,3 miliona.

