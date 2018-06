Univerzitetska sala za političku promociju DPS-a

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju zabranjuje političko (stranačko) organizovanje i djelovanje i korišćenje prostora obrazovnih ustanova u te svrhe, što nije spriječilo vladajući DPS da završnu konvenciju na podgoričkim lokalnim izborima održi u sali Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra (SKC).

Direktor SKC Miloš Pavićević kazao je “Vijestima” da je d.o.o, odnosno preduzeće koje “posluje u skladu sa važećim aktima”.

Međutim, osnivač i vlasnik SKC je Univerzitet Crne Gore, državna ustanova visokog obrazovanja koja se dominantno finansira od novca poreskih obveznika, a građani su izgradnju hale za studentske kulturne i sportske manifestacije finansirali sa 3,5 miliona eura.

“Demokratska partija socijalista u cjelosti je izmirila fakturu koju smo ispostavili za održavanje završne konvencije uoči lokalnih izbora u Podgorici, a shodno važećem cjenovniku za korišćenje usluga. Svoje poslovanje vršimo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima”, objasnio je Pavićević, ne odgovarajući na pitanje koja je cifra u pitanju.

​Miloš Pavićević Foto: Boris Pejović

Prema aktuelnom cjenovniku SKC UCG, najskuplji dnevni zakup je 700 eura.

Iz DPS su saopštili da ih je zakup hale SKC UCG konvencije liste “Za dobro građana Podgorice. Pobjednička koalicija. Milo Đukanović” koštao 1.610 eura.

Koordinator parlamentarnog programa MANS-a Danilo Kalezić kazao je “Vijestima” da je Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju jasan - obrazovne ustanove ne bi trebalo da se na bilo koji način instrumentalizuju u političke svrhe.

“Problem je što je autonomija UCG davno urušena, a na taj način, osim što se zloupotrebljavaju univerzitetski resursi, šalje se poruka studentima da se čitava ustanova stavlja u promociju jedne liste i kandidata. To nije prvi put da se dešava, i to ne samo na UCG. Evidentno je da je DPS tokom kampanje bio u institucionalnoj prednosti u odnosu na ostale partije i liste, jer su imali pristup svim institucijama i to su brutalno zloupotrebljavali”, ocijenio je Kalezić.

Ta institucionalna prednost, podsjeća on, bila je vidljiva i na lokalnim i na predsjedničkim izborima. “Kad su predsjednički u pitanju, za korišćenje institucija u partijske svrhe imamo i potvrdu u izvještaju OEBS-a. Dakle, to su primijetili i strani posmatrači, ali se ista praksa ponovila mjesec dana kasnije na lokalnim izborima”, podsjeća Kalezić.

Prema njegovim riječima, suština demokaratije i izbornog procesa nije samo izborni dan, nego se radi o širem procesu.

“Ključna je zapravo fer i demokratska kampanja i atsmosfera i da svi mogu na jednak način da predstave svoju političku ideju. U situaciji kada jedna partija ima institucije i državne resurse iza sebe, to nijesu demokratski izbori”, zaključio je on.

Tokom predsjedničkih izbora, DPS je za promociju aktuelnog predsjednika Đukanovića u Kotoru zakupio salu Školskog centra Srednje pomorske škole u Kotoru.

Sindikat prosvjete i Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvali su tada ministra Damira Šehovića da reaguje, ali nije poznato šta je tim povodom učinjeno.

Direktor Srednje pomorske škole Veljko Botica tada je kazao da je salu izdao “isključivo iz ekonomskih razloga”. Zakup sale je plaćen 943 eura.



Obaveza menadžmenta UCG da objasni zašto je poltički skup održan u studentskoj hali

Saradnik na programima u CGO Mira Popović podsjeća da je SKC osnova Univerzitet Crne Gore (UCG) kao dopunu univerzitetskom kampusu.

“Uprkos činjenici da se radi o d.o.o, nesporno je da postoji specifični stepen odgovornosti koja podrazumijeva da podaci o izdavanju prostorija UKC ne smiju ni na koji način biti skriveni. Ovo se posebno odnosi na slučajeve korišćenja tog prostora od strane onih subjekata koji na bilo koji način mogu poslati poruku da UKC nije podjednako otvoren za sve studente, a i ostale korisnike. Kada se otvore takva pitanja, cijenim da je obaveza rukovodstva da sve podrobno objasni prije svega radi kredibiliteta UKC koji je sagrađen i osnovan sredstvima građana iz budžeta a ne privatnim sredstvima kao što je to slučaj sa nekim drugim d.o.o. koje nemaju tu vrstu odgovornosti prema javnosti”, poručila je ona.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)