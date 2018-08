UP: U Podgorici rasvijetljeno 19 krivičnih djela iz oblasti suzbijanja imovinskog kriminaliteta

Podgorička policija rasvijetlila je 19 krivičnih djela iz oblasti suzbijanja imovinskog kriminaliteta, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

"Službenici Uprave policije MUP-a – Centra bezbjednosti Podgorica, Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovininskog kriminaliteta, juče su lišili slobode i državnom tužiocu za maloljetnike u ODT u Podgorici, uz poseban izvještaj, priveli A.E. (14) iz Podgorice, zbog osnovane sumnje da je počinio 16 krivičnih djela teška krađa u produženom trajanju. On je, kako se sumnja, krivična djela izvršio na način što je, u periodu od 05.11.2017. do 13.08.2018. godine, upotrebom podesnog sredstva, u najvećem broju slučajeva šrafcigera, lomio stakla na putničkim motornim vozilima i iz unutrašnjosti otuđio novac, novčanike, dokumenta, sat, zlatni nakit, tablet, lap top, računar, fotoaparat, električnu kosačicu, dvije digitalne vage, kofere, lične stvari, garderobu, razni alat i druge predmete", kazali su iz UP.

Iz UP je rečeno i da su službenici CB Podgorica u periodu od 05. do 08. avgusta ove godine, rasvijetlili još tri imovinska delikta – tri krivična djela krađa počinjena u Podgorici, za čije izvršenje su osumnjičene četiri osobe.

"Naime, slobode je lišen B.C. (14) iz Podgorice koji je osumnjičen da je iz taksi vozila otuđio 150 eura. Takođe, slobode je lišen i S.S. (36) iz Podgorice koji je osumnjičen da je iz hodnika zgrade, sa prvog sprata, otuđio bicikl. Posebni izvještaj nadležnom tužiocu podnijet je i protiv I.J. (24) i V.R. (18), takođe iz Podgorice, koji su osumnjičeni da su iz radnje „Bla Bla“ iskoristili nepažnju prodavca i otuđili robotizovani usisivač", saopšteno je iz Uprave policije.

