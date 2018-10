Upoznao kanjon i most na Maloj rijeci iz kabine stare „rumunke”

Andreasu Hartmanu (50) iz Lajpciga pošlo je za rukom da se upiše u istoriju dviju državnih željeznica - prvi je njemački mašinovođa koji je upravljao lokomotivom na crnogorskim prugama.

Pri tom, ostvario je i nesvakidašnji tehnološki skok, ali unazad - iz digitalnog kokpita superbrzog najmodernijeg njemačkog voza ICE 3, Andreas je u utrak uskočio u analognu kabinu pola vijeka stare “rumunke”.

Za “Vijesti” priča da je teško uporediti da li je veći izazov juriti 300 kilometara na sat po ravnici Njemačke, ili svega 50 kroz crnogorske gudure.

“Naravno da je interesantno da voziš najbrži voz, ali takođe je veoma zanimljivo zbog izuzetne panorame biti u kabini crnogorskog voza, kada je ispod tebe kanjon... Na trasi od Bara do Kolašina najviše me je svakako impresionirao most na Maloj rijeci, sa svojih 200 metara najviši u Evropi, takođe i cijeli taj dio kroz kanjon Morače. U Evropi nema komercijalne pruge sa 25 promila uspona i pada, kod nas u Njemačkoj nema dionica sa ovoliko tunela na tako kratkim relacijama. Poznajem tehnologiju koju koriste crnogorske kolege, u Njemačkoj nije samo ICE 3, imamo i mi stare lokomotive sa sličnim načinom upravljanja, naravno da je bilo veliko zadovoljstvo da vidim ono što treba da se ‘radi rukama’, a ne elektronski”, kazao je Hartman u Baru.

Kada je sa prijateljicom Sabinom Vulf, koja mu je kao kondukterka i koleginica u Dojče Banu - državnoj željeznici Njemačke, nedavno pošao na odmor kod zemljaka Mišaela Badera na Utjehu, ističe da nije ni slutio koliko će mu dvonedjeljni boravak u Crnoj Gori biti intenzivan. To se dogodilo jer je u maju ove godine u ICE 3 vozu bio domaćin crnogorskom kolegi Zoranu Boškoviću, poznatom barskom mašinovođi, o čemu su “Vijesti” ranije pisale. Zoran je tada, uz Baderovu pomoć, ostvario san da upravlja njemačkim tehnološkim čudom na šinama.

Sa Baderom i Boškovićem Foto: Privatna arhiva

Kada je saznao da Andreas u oktobru dolazi u Crnu Goru, na Mišaelovu inicijativu pripremio je adekvatan “revanš”.

U pripremi “agende” za Andreasa i Sabinu, Zoran i Mišael ističu da su imali maksimalnu podršku izvršnog direktora Željezničkog prevoza Predraga Popovića i direktorice međunarodnog prevoza Rajke Marinović.

“Kolege iz Njemačke su srdačno primljeni i na najvišem nivou, i od kolega u vozovima. Andreas je upravljao lokomotivom na uzbrdici, na dijelu teške dionice od Bratonožića ka Lutovu i Trebješici. Sve je besprijekorno funkcionisalo, dobili smo čak i dozvolu da pješke pređemo most na Maloj rijeci koji je njih dvoje posebno impresionirao”, kaže Bošković.

Bader dodaje da su Andreas i Sabina bili iznenađeni kako je sve brzo riješeno u Crnoj Gori i da su ih primili direktori velikih državnih firmi.

“Mi smo za majsku vožnju ICE 3 slali gomilu mejlova... Zaista nijesmo očekivali da ćemo da pijemo kafu na prijemu kod direktora željeznice. Nisam mogao ni zamisliti da će mi se ovo dogoditi. U maju, samo su mi rekli dan ranije da će doći neki ljudi da budu sa mnom u kokpitu od Minhena do Berlina, to su bili Zoran i Mišael. Bio je to zaista lijep događaj, ne dolazi svaki dan kolega iz Crne Gore, imao sam puno pitanja o tome kakva je crnogorska željeznica. Eto, desilo se da potom bukiram odmor kod Mišaela kad sam čuo da izdaje apartmane. Ništa nisam znao o zemlji, došao sam prvi put. Utisci su izvanredni, ljudi su izuzetno prijatni i gostoljubivi, u oktobru se kupamo u moru, predivni su pejzaži. Najljepše mi je to što su planine i more tako blizu“.

Impresije Crnom Gorom su mu, navodi, vrhunske još otkako je u avionu kružio iznad Skadarskog jezera.

Andreas i Sabina su sa Mišaelom i Zoranom bili gosti na prijemu kod njemačkog ambasadora dr Roberta Vebera, nakon toga obišli su kanjon Mrtvice, stare gradove u Ulcinju, Baru, Budvi i Kotoru, posjetili Lovćen, kupali se na Adi Bojani, Velikoj plaži, Bigovici, Kraljičinoj plaži kod Čanja, u Petrovcu...

Most na Maloj rijeci prešli i pješke Foto: Privatna arhiva

Andreas kao mašinovođa radi od 1986. godine, a kokpitu voza ICE 3 je od 2013.

Kaže da dnevno pređe i po hiljadu kilometara.

I Njemci se švercuju u vozu

Na prijemu kod direktora Željezničkog prevoza, Sabina je upitana da li kao kondukterka svakom putniku pregleda karte.

Odgovorila je: “Redom svakome”.

"Na trasi od Bara do Kolašina najviše me je svakako impresionirao most na Maloj rijeci, sa svojih 200 metara najviši u Evropi, takođe i cijeli taj dio kroz kanjon Morače. U Evropi nema komercijalne pruge sa 25 promila uspona i pada, kod nas u Njemačkoj nema dionica sa ovoliko tunela na tako kratkim relacijama"

Na opasku da se putnici ne švercuju u Njemačkoj, Sabinin odgovor je za domaćine bio veliko iznenađenje:

“Ima, kako nema, i kod nas se švercuju”.

Pa dobro, to su naši, odnosno stranci, kazali su zatečeni domaćini.

“Najn (ne), i ‘naši’ i ‘vaši’”, odgovorila je uz smijeh Sabina koja je priznala da je prvi put u upravljačku kabinu voza ušla baš u Crnoj Gori.

Željezničari su kao velika familija

Andreasove fotografije u kabini crnogorske lokomotive privukle su veliku pažnju njegovih prijatelja i kolega na njemačkim društvenim mrežama, čak su ga neki pitali da li se vraća u Njemačku.

Andreas napominje da tehnika u dvije države jeste različita, ali da su mašinovođe iste na svim stranama svijeta

“Mi željezničari smo kao jedna velika familija. Ja sam naslijedio porodičnu tradiciju, moj otac je bio mašinovođa. Isto je i sa Zoranom - otac mu je radio na probijanju željezničkih tunela, a sada mu je i sin mađinovođa”.

Oduševljeni Crnom Gorom: Sabina i Andreas Foto: Privatna arhiva

Njemačke mašinovođe nemaju beneficiran radni staž, već u penziju odlaze sa 67 godina starosti.

Na drugoj strani, Bošković u 56. godini života ima 49 godina staža.

“Kod njih su uslovi rada savršeni, mašinovođa može raditi najviše devet sati u toku jedne smjene, a mora imati 40 minuta pauze, kod nas su mnogo teži uslovi rada”, ističe Bošković.

Ponekad zakažu i njemačke mašine

Andreas priča da je imao problema sa tehnikom tokom karijere, odnosno da se dešava da i u Njemačkoj mašina zakaže. Otkriva i da slavni ICE 3 nije imun na manje greške, iako na šine izlazi poslije “mikroskopskog” pregleda.

“Zimi i mi imamo problem sa ledom na žicama. Pitao sam Zorana kako to rješavaju”.

Na pitanje “Vijesti” šta je najteže u profesionanom životu njemačkog mašinovođe, bez razmišljanja odgovara - svakodnevna rutina.

“A uvijek moraš biti spreman da reaguješ na iznenadnu situaciju”.

Istom brzinom je kazao i šta ga je kod nas najviše iznenadilo:

“Nevjerovatno koliko se ovdje ljudi kreće pored pruge i koliko ih prelazi šine i pri tom niko ne nosi fluoroscentne prlsuke koji su kod nas u takvim situacijama obavezni. To jeza mene ovdje bio pravi šok”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (4 glasova)