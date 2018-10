Upravni sud sada odbija žalbe bivšim radnicima kolašinske uprave

Upravni sud počeo je da odbija tužbe bivšim radinicima kolašinske lokalne uprave kojima je bivša vlast prije tri godine podijelila obavještenja o prestanku angažmana jer su bili zaposleni bez oglasa, iako je prije desetak dana za osam njihovih kolega, koji su otpušteni pod istim okolnostima, donio presude da se vrate na posao.

U međuvremenu, Vrhovni sud je načelnim pravnim stavom potvrdio da su zaposleni bili u “faktičkom radu” (zaposleni bez oglasa), pa je najvjerovatnije zbog toga i uslijedila promjena prakse Upravnog suda. Jednu od pravosnažnih odluka Upravnog Vrhovni sud je i ukinuo.

Prema obrazloženju za ukidanje presude za jednu od bivših radnica lokalne uprave, Upravni sud je, odlučujući o vraćanju radnika na posao, pogrešno primjenjivao materijalno pravo, odnosno odlučivao primjenjujući Zakon o radu, umjesto Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

„Prilikom ponovnog odlučivanja Upravni sud će otkloniti ukazanu povredu pravila postupka u skladu sa navodima ove presude, imajući pri tom u vidu i Načelni pravni stav Vrhovnog suda...“, sugerisano je iz Vrhovnog suda.

Bivša predsjednica Opštine Željka Vuksanović tvrdi da njen nasljednik Milisav Bato Bulatović vratio radnike na posao, iako je znao da su presude ukinute od Vrhovnog suda. Ona to naziva još jednom manipulacijom bivšim radnicima „preko čijih leđa je osvojena vlast u Kolašinu“.

„Iako nenadležan za to postupanje ‘vratio’ ih je aktuelni predsjednik Opštine. Požurio je da izvrši presudu prije nego javnost sazna da je ukinuta da bi se pravdao da je on htio da im učini i da im nije do njega. Ima li opravdanja za trogodišnje obmanjivanje javnosti tvrdnjama da je posao koji je rađen u javnom interesu nezakonit, nemoralan, nehuman? Da li će poslije ovih odluka bivši zaposleni shvatiti ko je zloupotrijebio njihovu situaciju ili će dopuštiti da ih Demokratska partiji socijalista (DPS) I Grupa birača (GB)”, rekla je Vuksanovićeva „Vijestima“.

Ona je, kako kaže, ubijeđena da će „sad početi novi krug ubjeđivanja i obećanja radnicima, koji će trajati od proljeća do jeseni, pa tako sve do novih izbora“. Vuksanovićeva je podsjetila „na sve što je minule tri godine učinjeno da se javnost ubijedi kako su radnici otpušteni nezakonito.

„Na račun bivše vlasti, a naročito na moj račun, izrečeno je bezbroj laži, podmetanja, uvreda“, kaže Vuksanovićeva.

Ona je Bulatovića pitala na koji način je angažovana sekretarica u njegovom kabinetu i šta će sa osam radnika koje je vratio na posao, iako je sud ukinuo presude po kojima su vraćeni? Vuksanovićeva tvrdi i da Bulatović nije imao pravo da donese odluku o otpremininama, kojom je zaposlenima u lokalnoj upravi ponuđen sporazuman raskid radnog odnosa.

Minule sedmice, Bulatović je kazao da je radnike vratio na osnovu pravosnažnih presuda Upravnog suda, te da se na njih ne može odnositi načelni stav Vrhovnog suda, koji je uslijedio prije toga. Tada nije rekao da je taj sud ukinuo neke od presuda. Ranije je objasnio da je sekretarica u njegovom kabinutu angažovana jer je nezakonito otpuštena prethodno, te da je samohrana majka i da „čeka presudu kojom će biti vraćena na posao“.

