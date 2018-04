URA Kotor: Botica krivično da odgovara jer je dozvolio DPS skup u sali škole

Iz kotorskog odbora Građanskog pokreta URA saopštili su danas da direktor Srednje pomorske škole Veljko Botica treba krivično da odgovara zato što je dozvolio održavanje skupa Demokratske partije socijalista (DPS) u sali škole.

"Pozivamo sve nadležne instistucije u Crnoj Gori da po hitnom postupku ispitaju odgovornost direktora Srednje pomorske škole, Veljka Botice u Kotoru zbog dopuštanja organizovanja predizborne konvencije predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića u vaspitno-obrazovnoj instituciji, suprotno zakonima Crne Gore", saopštili su iz iz kotorskog odbora Građanskog pokreta URA.

Botica je izdao dvoranu školskog centra u Dobroti za jučerašnji skup predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića, iako su zakonom zabranjeni partijski skupovi u školskim ustanovama.

Botica je saopštio kako je salu izdao iz ekonomskih razloga, navodeći kako je Vlada dozvolila da se ta dvorana izdaje.

"Ovo je tipičan primjer neodgovornog ponašanja rukovodioca obrazovne ustanove i klasično kršenja odredbi Zakona o vaspitanju i obrazovanju koji u čl. 6 navodi da je ustanova autonomna u obavljanju svoje djelatnosti, u skladu sa Zakonom i da u njoj nije dozvoljeno političko (stranačko) organizovanje i djelovanje i korišćenje prostora ustanove u te svrhe. Navodimo i čl.135 navedenog Zakona koji precizira da se obrzovnoj javnoj ustanovi zabranjuje finansiranje iz sredstava političkih stranaka", navodi se u saopštenju URA Kotor.

Oni tvrde i da im se veliki broj roditelja obratio juče i iskazao svoje negodovanje zbog ovakvog, kako su rekli "bestidnog" poteza direktora Srednje pomorske škole, koji je sportsku salu Školskog centra iznajmio u svrhu djelovanja političke stranke.

Oni tvrde i da djeca juče nijesu održala ni časove fizičkog obrazovanja, jer je čitav dan rađeno na pripremi i uređenju sale.

"Škole su mjesta gdje šaljemo svoju djecu da steknu obrazovanje i postanu odgovorni ljudi neopterećeni političkim, nacionalnim, vjerskim i svakim drugim predrasudama. Pitamo se kakvu je to poruku đacima juče poslao direktor Veljko Botica. Njegova izjava da prostor škole iznajmljuje iz „ekonomskih razloga“ i da za to „ima saglasnost Vlade“ je izjava koja nije dostojna rukovodioca jedne škole koji bi trebao da bude primjer i uzor mladim ljudima. Ovakva izjava je bezobrazluk koji vrijeđa intelekt svakog zdravorazumskog čovjeka", kazali su iz URA Kotor.

Oni su poručili direktoru Srednje pomorske škole u Kotoru, Veljku Botici da može da iznajmljuje školske prostore, ali u skladu sa Zakonom i u svrhe osnovnog djelovanja svake obrazovne ustanove, kao što su škole jezika, knjižare, biblioteke, stručna predavanja, djelatnost sportskih klubova i rekreacija građana.

"Ekonomski razlozi ne mogu da Vam budu opravdanje za ovo što ste uradili, kao ni to što pokušavate sebe da opravdate terminom događaja, jer je to potpuno bemisleno. Da li to znači da možemo očekivati da u narednom periodu, a takodje zbog „ekonomskih razloga“, školske prostorije počnete iznajmljivati za kladionice, kazina, javne kuće ili distributivne centre psihoaktivnih supstanci, jer sve Vam to može donijeti novac za vraćanje rate za kredit kojim ste se zadužili? Znači li to da po Vašem rezonu „ svaki cilj opravdava sredstvo“ (samo da je van radnog vremena)?", pitali su Boticu iz URA Kotor.

Poručuju i da prihod od 900 eura, koliko je DPS naplatio za zakup prostora može biti premala suma za posljedice koje Botica možete snositi, ako institucije budu radile svoj posao.

"Na drugoj strani prosto je neshvatljivo da su DPS i predsjednički kandidat Milo Đukanović, donijeli odluku da predizbornu konvenciju održe u prostorijama škole u Kotoru, pored toliko drugih prostora koje su imali na raspolaganju, počev od Doma kulture u Škaljarima, preko sale Kulturnog centra do sale kina Boke. Da su bili „malo“ ažurniji u finansiranju i izvođenju radova mogla im je biti na raspolaganju i Sportska hala u Škljarima kao i bazen Nikša Bućin. Svi ti prostori su im ovoga puta bili neadekvatni, pa su se odlučili da politički skup održe u prostorijama škole, kao da nijesu znali da će time doprinjeti kršenju čl. 6 i čl. 135 Zakona o vaspitanju i obrazovanju“, preciziraju u URA Kotor.

Na kraju saopštenja poručili su da ukoliko nadležni ne reaguju na ovako grubo kršenje Zakona biće jasno da za određene pojedince i njohove interesne grupe ne važi nijedan Zakon Crne Gore.

