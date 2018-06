URA: Nije trebalo puno da vlast u Golubovcima pogazi datu riječ

Nije se mnogo čekalo a da se ne vide ishodi lažnih obećanja DPS-a prema građanima Zete, saopštio je danas Balša Vujačić, odbornik Građanskog pokreta URA u novom sazivu Skupštine Gradske opštine Golubovci.

On kaže da uprkos datim obećanjima da će srednja škola u Golubovcima primiti prvu generaciju u septembru to se neće desiti isto kao što se nije desio završetak radova na kraku zaobilaznice od kružnog toka prema aerodoromu do kružnog toka u Mojanovićima.

„Ministarstvo prosvjete konkursom za upis u srednje škole u Crnoj Gori nije raspisalo konkurs i za srednju školu u Golubovcima iako su to neposredno prije izbora obećavali i aktuelni gradonačelnik Stijepović i predsjednik Gradske opštine Radonjić. Osim toga cijela sezona će proteći u kolonama koje se formiraju na dijelu puta gdje se vrši izgradnja kraka bulevara kroz Zetu iako je u početku radova Radonjić izjavio da će radovi biti gotovi do juna“, ističe Vujačić.

On kaže i da se plaši da će ovi radovi imati priču svih kapitalnih projekata u Zeti.

„Lažna obećanja i kašnjenje u realizaciji. Kao što je bio slučaj i sa bezbroj drugih infrastrukturnih radova najavljenih na teritoriji Zete. Ili nijesu uopšte započeti ili se grade pola godine u susret izborima“, navodi Vujačić.

