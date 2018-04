URA Nikšić: Naknade za legalizacije objekata previsoke

Naknada za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata koju je utvrdila Opština Nikšić je previsoka i odmah treba izmijeniti navedenu odluku i cijene po zonama drastično smanjiti a za četvrtu, petu i šestu zonu ukinuti, naveli su iz Građanskog pokreta URA u Nikšiću.

Kažu da naknade ne bi trebalo da prelaze 50 eura (u 1. A zoni), 30 eura (u I zoni), 20 eura (u II zoni) i 10 eura (u III zoni).

"Da su cijene koje je predvidjela Opština Nikšič nerealne govori podatak da su u Podgirici mnogo niže i za I zonu iznose 95 eura, dok su cijene u Bijelom Polju niže tri puta. Cijene koje je trenutno postavila Opština Nikšić su u rangu Opštine Tivat, što dovoljno govori o realnosti trenutno određenih cijena u Nikšiću. Navodimo i primjer Opštine Šavnik gdje je cijena 2 i 3 eura”, ističu u nikšićkom pokretu URA.

Oni traže od Opštine da se odmah izmijeni iznos naknade, jer ekonomska situacija u kojoj se nalaze građani Nikšića otežava legalizaciju objekata po planiranim cijenama.

"To tražimo iako smo unaprijed gotovo sigurni da kod opštinskih čelnika za to ne postoji volja. Jer rukovodstvo Opštine Nikšić će po ko zna koji put da rupe u budžetu krpi na račun osiromašenih građana, a mi ćemo uraditi sve kako bi to i spriječili”, zaključili su u odboru URA Nikšić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)