URA: Pinjatić objasnio kriminal DPS-a, nacrtao optužnicu za tužilaštvo

Gostovanje bivšeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista (DPS), poslanika i šefa odborničkog kluba u Budvi Đorđa Pinjatića u emisiji “Načisto“, pokajnička je potvrda svih onih kriminalnih aktivnosti na koje su godinama ukazivali predstavnici opozicije i civilnog sektora. Međutim, zbog iznijetih podataka vezanih za nezakonito finansiranje kampanja DPS-a i reketiranja investitora od strane vlasti, nadležno tužilaštvo mora – u što kraćem roku – ispitati sve navode i formirati predmet, smatraju u Građanskom pokretu URA.

Pinjatić je u emisiji kazao da je u periodu od 2006. do 2009. godine izdvojio preko pola miliona eura za finansiranje DPS-a, preko računa firme koju je prethodno osnovao sa NN ruskim investitorom, a da je kasnije prodajom državne zemlje trebalo odvojiti sredstva u iznosu od 1.5 miliona eura, kako bi se nadomjestila ta donacija.

Oni ističu da Pinjatić večeras nije rekao ništa novo, jer su metodi rada kriminalne DPS poznati svim građanima Crne Gore, ali da “u svjetlu novih dokaza i pomenutog video snimka, tužilaštvo ne može tražiti bilo kakve smiješne izgovore“.

“Da u Crnoj Gori postoji iole normalna Agencija za sprečavanje korupcije (ASK), ona bi vrlo efikasno bila u stanju da istraži sve iznijete informacije i procesuira nezakonito postupanje. Međutim, svi smo svjedoci da je ASK najobičnija partijska batina DPS-a, koja služi isključivo za šikaniranje opozicije i civilnog sektora, te da ne možemo očekivati da njeni najviši funkcioneri istražuju svoje šefove. To što se dešavalo do 2012. godine se, bez ikakve sumnje, još većim intezitetom dešava i danas“, ukazali su u pokretu URA.

URA ukazuje da “kada se otkrije zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe, to ne može biti izuzetak – već pravilo, kako funkcioniše jedan sistem“.

“Izuzetak je samo za istražne organe, koji ne idu dalje od pojedinačnih slučajeva, bez cilja da otkriju kako je čitav sistem zatrovan korupcijom i političkim uticajem. To što se decenijama dešavalo u Budvi, bez sumnje se dešava i u svim drugim djelovima Crne Gore. Toliko o “borbi protiv korupcije“ DPS-a, koji je prije svega nekoliko dana nagradio svog koalicionog partnera Nebojšu Obradovića, pravosnažno osuđenog za korupciju u produženom trajanju u slučaju Ramada“, ukazali su u pokretu URA.

