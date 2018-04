URA: Romi i dalje najuogroženiji, vlast ne radi ništa da to promijeni

Na procesu integracije Roma u crnogorsko društvo nije urađeno koliko treba i za male pomake su zaslužne većim dijelom NVO i strane misije u Crnoj Gori koji tretiraju problem Romske zajednice, kazali su iz Građanskog pokreta URA.

Oni su čestitali su Međunarodni Dan Roma koji se obilježava svakog 8. aprila od 1990. godine širom svijeta sa ciljem podizanja svijesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju.

„Vladine politike su dale malo rezultata, uostalom kao i na svim drugim poljima u zemlji. Velika većina Roma i dalje živi u krajnje nehumanim uslovima za život u kojima dominira opšte siromaštvo. Mnogi od njih i dalje nemaju mogućnost da djecu šalju u školu, da se zaposle i nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti“, ističu u pokretu URA.

Tvrde i da je diskriminacija i dalje najveći problem sa kojima se Romi suočavaju.

„Počevši od toga da gotovo svi Romi žive u getoiziranim djelovima crnogorskih gradova u trošnim kućama koje služe samo toliko da bi se imao krov nad glavom. Veliki problem Roma je i taj da bi se prehranili i preživjeli natjerani su da ulaze u nelegalne kriminalne radnje“, naglašavaju u pokretu URA.

Oni dodaju da Vlada gotovo ništa nije uradila na emancipaciji samih Roma ali i građana Crne Gore koji prema ovoj zajednici i dalje imaju predrasude.

„Nije urađen nijedan sistematski projekat koji bi za rezultat imao to da Romi budu zastupljeniji u društvu, da ih ima više na mjestima odlučivanja, da ih ima u državnoj upravi i administraciji. Romi i dalje ne znaju kako ostvarivati njihova prava u crnogorskom društvu, pa su često i zloupotrebljeni i to najčešće u predizborne svrhe u korist vladajućeg DPS-a. Sve su to problemi koje čekaju Rome ali i crnogorsko društvo i sa kojima se mora izaći na kraj ukoliko želimo da budemo nalik svim drugim evropskim razvijenim zemljama“, zaključili su u Građanskom pokretu URA.

