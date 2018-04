URA: Statis i kumovi Mila Đukanovića hoće da grade u Njegoševom parku

Nakon skandalozne namjere Glavnog grada da na prostoru kasarne "Morača" dozvoli gradnju čak 150.000 kvadrata stambenih i poslovnih objekata, koja je uzburkala i alarmirala podgoričku javnost, sada je na red došao i Njegošev park, na čijim zelenim površinama gradska uprava planira izgradnju čak 25.000 novih kvadrata, šta bi trajno i bespovratno uništilo jedan od najljepših djelova našeg grada, saopštio je "Vijestima" predsjednik podgoričkog odbora Građanskog pokreta URA i odbornik u Skupštini Glavnog grada, Luka Rakčević.

On je kazao da je URA došla do ugovora koji je bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša tokom 2007. godine zaključio sa kompanijom "First Financial Group", u vlasništvu grčkog biznismena Petrosa Statisa, kojim je investitoru dato pravo korišćenja nad atraktivnim zemljištem od 5.743 kvadrata, na i oko prostora današnjeg Bokserskog kluba "Budućnost", na dijelu Njegoševog parka.

"Glavni grad je to zemljište ustupio po cijeni od četiri miliona eura, sa obavezom investitora da u roku od tri godine na tom prostoru izgradi luksuzni hotelski kompleks sa podzemnim garažama, spratnosti S+P+4+M i ukupne površine 16.872 kvadratna metra. Kako, srećom po Njegošev park, takav kompleks nije izgrađen ni deset godina nakon zaključenja ugovora, ostaje pitanje - zbog čega Direkcija za imovinu još od 2011. godine nije pokrenula proces poništavanja tog ugovora i vraćanja zemljišta u punu gradsku svojinu", ukazao je Rakčević.

URA je saopštila i da je atraktivno zemljište na drugom dijelu Njegoševog parka, na prostoru preko puta Ministarstva finansija i pored mosta Blaža Jovanovića, prodato porodici Perović, vlasnicima restorana "Hemera" i kumovima predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića, da bi sada Glavni grad tu ucrtavao gradnju stambenih i poslovnih objekata.

"Čak 3.537 kvadrata tog zemljišta, koje se nalazi na svega par stotina metara od podgoričih Sastavaka u samom gradskom centru, prodato je biznismenima iz Budve, bliskim predsjedniku DPS-a. Sada, grad ucrtava čitavih 7.750 kvadrata moguće bruto gradnje, šta bi značilo i bespovratno rasparčavanje i nemilosrdno betoniranje Njegoševog parka. Siguran sam da svi građani koji vole Podgoricu neće dozvoliti ovakvu sudbinu simbola našeg grada", ukazao je Rakčević.

On je dodao i da gradska uprava, po starom štetnom običaju, pojam "centralnih djelatnosti" kao smjernicu planova višeg reda tumači isključivo kao prostor za stambenu i poslovnu gradnju.

"Za gradske profitere, centralne djelatnosti u Bloku V značile su soliter od 25 spratova, u kasarni "Morača" sječu svakog drveta i skoro 60 odsto stanogradnje, dok slično tumačenje dobijamo i na prostoru Njegoševog parka. Mi vjerujemo da se čitav pojas obalnog područja Morače mora zaštititi usvajanjem jedinstvenog plana, duž linije Duklja - Mirkova varoš - Stara varoš, kako bi se tok Morače kroz Podgoricu u potpunosti valorizovao", ukazao je Rakčević.

URA je ranije pikupila nekoliko hiljada potpisa građana sa prostora mjesne zajednice Nova varoš i predala ih Skupštini Glavnog grada, kako bi se u što kraćem roku raspisao mjesni referendum po pitanju kasarne Morača.

Rakčević je takođe pokrenuo javnu diskusiju oko solitera "Milenijum" visine 100 metara u Bloku V, kada je tražio da Skupština Glavnog grada stavi van pravne snage takav naum.

Na prostoru Njegoševog parka koji je ustupljen biznismenu Petrosu Statisu, nalaze se prostorije bokserskog kluba "Budućnost", dok je odmah ispod planiranog hotela čuvena podgorička plaža Labud sa kajakaškim klubom "Galeb".

Kajakaški klub "Galeb" projektovao je poznati crnogorski arhitekta Vukota Tupa Vukotić, kreator urbanističkog rješenja Bloka V. "Galeb" se, od decembra 2017. godine, nalazi na spisku nepokretnih kulturnih dobara Crne Gore, odlukom Ministarstva kulture.

