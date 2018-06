URA Tivat: Podrška mještanima Radovića i Krtola

Opštinski odbor URA Tivat daje bezrezervnu podršku grupi građana iz MZ Radovići i Krtoli koji su se juče okupili u holu Opštine Tivat da protestuju zbog probijanja svih rokova za završetak lokalnog puta za Radoviće, kazao je danas predsjednik odbora URA u Tivtu Ivo Vuksanović.

“Naime, put je trebao po obećanju nadležnih u Opštini biti završen do prvog juna i na taj način biti spreman da opsluži, kako veliki broj mještana, tako i brojne turiste koji se očekuju na ovom području. Trenutna slika više odgovara lokalnom putu u Siriji ili nekada Bejrutu i zato stanovnici Krtola s razlogom protestuju”, ističe Vuksanović.

Napominje da URA u Tivtu konstantno ukazuje na, kako je kazao, lošu vladavinu DPS-a i njegovih koalicionih partnera u Opštini Tivat, a posebno na neažurnost u implementaciji i završetku velikih projekata na lokalnoj infrastrukturi.

“Poručujemo tivatskom DPS-u da se dešava upravo ono na što smo ranije ukazivali a to je da će zbog krize u lokalnoj samoupravi svi građani Tivta snositi posljedice i da ćemo svi platiti štetu novcem koji pripada svima nama. Nezamislivo je da u opštini koja slovi za finansijski najstabilniju u Crnoj Gori postoje problemi ovakvog tipa i da nam turistička sezona od koje svi zavisimo počinje ruiniranim putevima, konstantnim gužvama u saobraćaju i nesređenom infrastrukturom”, naglasio je Vuksanović.

On smatra da će građani Tivta zbog navedenog kazniti one koji, kako je rekao, nijesu uradili gotovo ništa u aktuelnom mandatu, i svoje povjerenje dati ljudima kojima je do Tivta stalo.

