Uraditi socijalne kartone vlasnicima nelegalnih objekata

Glavni grad i Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) zatražiće od resora rada i socijalnog staranja da se, po ubrzanom postupku, urade socijalni kartoni za vlasnike bespravno sagrađenih objekata, kako bi se dobila objektivna slika o materijalnom statusu porodica.



To je danas, na sastanku predstavnika nadležnih institucija sa predstavnicima vlasnika bespravno sagrađenih objekata, inicirao gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović.



Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u MORT-u, Marko Čanović, naglasio je da ne postoje zakonske mogućnosti za produženje roka za prijavu, koji je devet mjeseci, dok je, po njegovim riječima, u uporednoj praksi taj rok od tri do šest mjeseci.



Čanović je kazao da je za to vrijeme potrebno da se podnese prijava i elaborat o nepokretnosti.



On je naglasio da, ukoliko postoji elaborat, a ništa se u međuvremenu nije dograđivalo, vlasnik bespravnog objekta nije u obavezi da pravi novi.



Kako je saopšteno iz PG Biroa, vlasnike bespravnih objekata je interesovalo zašto cijena naknada za komunalno opremanje nije umanjena u odnosu na ulaganja.



Sekretar Sekretarijata za finansije, Miomir Jakšić, objasnio je da je upravo to uzeto u obzir prilikom formiranja cijene, pa je ona u startu umanje za 30 odsto, uz dodatna umanjenja koja idu do 40 odsto u zavisnosti od načina plaćanja i kavdrature.



Lakšić je naglasio da je plaćanje omogućeno na rate, do 20 godina.



Predstavnike vlasnika bespravno sagrađenih objekata je interesovalo zemljište i zašto moraju da ga otkupljuju.



Poseban problem je, kako se navodi u saopštenju, u dijelu Park šume Zagorič gdje postoje pravosnažne sudske presude o privatnom vlasništvu nad imovinom.



„Na sastanku je istaknuto da je Glavni grad uradio sve što je u nadležnosti Uprave, razgovarao sa vlasnicima zemljišta, ali bez rezultata“, dodaje se u saopštenju.

