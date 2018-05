Uređivačku nezavisnost RTCG ruše Savjet ili NVO?

Savjet Radio-televizije Crne Gore (RTCG) ponovo će na narednoj sjednici raspravljati o ugovorima koji su predstavnici menadžmenta potpisali sa nevladinim organizacijama.

To je “Vijestima” saopštilo više pouzdanih izvora iz tog tijela, jer se, kako kažu, Savjet još nije zvanično zauzeo stav prema tim dokumentima. U menadžmentu tvrde da Savjet nema nadležnost da poništava ove ugovore jer je njihova vrijednost manja od 100.000 eura.

Riječ je o ugovoru RTCG-a sa Centrom za monitoring i istraživanja (CEMI), kojim se toj NVO plaća usluga uživo praćenja rezultata predsjedničkih izbora i partnerskom ugovoru sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO) koji je posljednjih dana izazvao veliku polemiku u medijima.

Predsjednik Savjeta RTCG Ivan Jovetić na prethodnoj sjednici je generalnoj direktorici Andrijani Kadiji tražio koopiju ugovora sa CEMI-jem, obrazloživši da je ona, po njegovim informacijama bespotrebno potrošila novac za te usluge.

“CEMI-ju smo platili uživo praćenje rezultata predsjedničkih izbora, dok su organizacije poput Centra za demokratsku tranziciju (CDT) i Državne izborne komisije (DIK) to radile besplatno”, kazao je Jovetić.

Njemu je dostavljen taj ugovor, o kojem će članovi Savjeta zauzeti stav na narednoj sjednici, planiranoj u drugoj polovini maja.

Prema nezvaničnim informacijama iz menadžmenta RTCG, vrijednost tog ugovora je oko 3.000 eura, zbog čega, smatraju, nije u nadležnosti Savjeta da ga preispituje. Prema zakonu, Savjet je nadležan za potpisivanje i kontrolu ugovora vrednijih od 100.000 eura, dok je sve ispod te cifre u nadležnosti generalnog direktora.

Priču o ugovoru sa CGO na prošloj sjednici je pokrenuo član Savjeta Milan Radović, obrazloživši da taj dokument daje mogućnost toj nevladinoj organizaciji da se miješa u programsku nezavisnost TVCG-a. Gotovo sve njegove kolege iz Savjeta su podržale ovakav stav koji se odnosio na dva sporna člana aneksa ugovora, koji propisuju da CGO ima posljednju riječ na sadržaj televizijskog priloga i kada su u pitanju gosti koje će pozvati. Članovi Savjeta su problematizovali i dodatno plaćanje novinara i urednika, koje je predviđeno ugovorm i aneksom tog ugovora.

Kadija je kazala da se nikada nije dogodilo u praksi da je iko pokušao da utiče na program TVCG-a, a da će sa CGO potpisati novi aneks ugovora kojim će otkloniti tu mogućnost da se utiče na uređivačku nezavisnost. Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, aneks ugovora je već pripremljen i spreman za potpisivanje, ali se čeka zeleno svjetlo Savjeta.

Riječ o tom ugovoru nedavno je dala i Agencija za elektronske medije (AEM). Direktor te ustanove Abaz Džafić smatra da taj ugovor u pojedinom segmentima “nije dobro koncipiran i može da utiče i na profesionalnost i na nezavisnost te medijske kuće”.

“Ocijenili smo da nijesu dobro koncepcijski postavljeni, i da kao takvi daju osnova za različita tumačenja, čime bi se moglo dovesti u pitanje funkcionisanje i nezavisnost Javnog servisa, shodno onome što je obaveza te medijske kuće prema građanima ove države”, saopštio je Džafić u petak.

Vrijednost ugovora, koji najvećim dijelom finansira Delegacija Evropske unije u Podgorici, nešto je preko 120.000 eura, a iz te institucije su nedavno saopštili da je cijeli projekat navodno usmjeren na unapređenje medijske scene i slobodu novinarstva, a ne na narušavanje programske nezavisnosti TVCG.

Pored ovih dviju NVO, RTCG je od domaćih nevaldinih organizacija potpisao ugovor o saradnji i sa Centrom za istraživačko novinarstvo Crne Gore. Sve tri organizacije su bliske razriješenom članu Savjeta Goranu Đuroviću, kojeg su nedavno i podržale kao kandidata za člana radne grupe za izradu nacrta Zakona o RTCG.

O Kadijinom razrješenju se priča, ali formalne inicijative nema

Otkad je krajem prošle godine, smijenivši Nikolu Vukčevića i Gorana Đurovića, Demokratska partija socijalista (DPS) povratila kontrolu nad Savjetom RTCG, gotovo na svakoj sjednici tog tijela neko potegne priču o razrješenju Andrijane Kadije.

Prvi je to učinio prošle godine Mimo Drašković, ali još uvijek nije formalno podnio inicijativu, a na posljednjoj sjednici je to učinio Goran Sekulović, pritom optuživši Kadiju i direktora TVCG Vladana Mićunovića da vode specijalni rat protiv države. Međutim, ni on nije podnio inicijativu za Kadijinu smjenu, iako ga je ona više puta pozvala da to učini.

Iako smjene još nema, tenzije su sve veće na svakoj narednoj sjednici, gdje se iznova preispituje poslovanje menadžmenta koji je na čelu RTCG od kraja 2016. godine.

