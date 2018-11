Uslovna kazna i 5.000 eura za trovanje djece

Zadovoljni smo što djeci možemo reći da je kažnjen krivac za njihovo trovanje. Zadovoljni smo zbog njih, ali i zbog ostalih maloljetnika koji se mogu naći u sličnoj situaciji. Tako su roditelji djece prokomentarisali konačnu presudu, kojom je vlasnik vile “Lara” Vasilije Gvozdenović uslovno osuđen, a njegovoj firmi naloženo da plati 5.000 eura, zbog trovanja djece u Čanju prije sedam godina. Gvozdenoviću se sudilo za proizvodnju i stavljanje u promet škodljive životne namirnice, jer je, prema optužnom predlogu, u maju 2011. godine stavio u promet neispravnu vodu, škodljivu za zdravlje ljudi, usljed čega je došlo do trovanja djece koja su se nalazila na rekreativnoj nastavi u Čanju. Viši sud u Podgorici je odlučio da Gvozdenović neće robijati pola godine, ukoliko u sljedeće dvije godine ne počini novo krivično djelo.

To je “Vijestima” potvrdila portparolka tog suda Aida Muzurović.

Prema Krivičnom zakonu za to djelo, ako je djelo učinjeno iz nehata, što se Gvozdenoviću stavlja na teret, predviđena je novčana kazna ili zatvor do jedne godine. Ranije je isti sud presudio da je došlo do zastare postupka, ali je Ustavni sud nakon toga rekao da postupci u kojima su maloljetnici oštećeni ne počinju da zastarijevaju do njihovog punoljetstva.

Vasilije Gvozdenović Foto: Arhiva Vijesti

I Vrhovni sud je ubrzo nakon toga zauzeo takav stav. U odluci Ustavnog suda se navodi da je Viši sud u Podgorici povrijedio pravo na pravično suđenje djeci, donoseći dvije potpuno različite odluke o zastari krivičnog postupka protiv Gvozdenovića. Dodaje se da u tom slučaju još nije ni počeo teći rok za zastaru postupka, jer ta djeca još nijesu navršila 18 godina. Viši sud je ranije odbio optužbu protiv Gvozdenovića zbog zastare i preinačio presudu barskog Osnovnog suda, pred kojom je on takođe uslovno osuđen. Za razliku od prethodnog puta, kada je upravo Viši sud rekao da do zastare nije došlo - jer se radi o maloljetnicima, ovog puta isti sud drugačije je tumačio zakon, pa je odlučio da je postupak ipak zastario. U podgoričkom Osnovnom sudu godinama se vodi i parnica koju su pokrenuli roditelji učenika Osnovne škole “Vladimir Nazor”, koji tužbom protiv države i Gvozdenovića traže odštetu za 100 djece koja su boravila u Čanju. U tom postupku je prvostepenom presudom, koja je ukinuta, bilo presuđeno da roditelji djece treba da plate veće sudske troškove, nego što je bio iznos odštete koja im se duguje. Postupak je ponovo u toku pred podgoričkim Osnovnim sudom, ali se suđenje već duže vrijeme odlaže zbog toga što Sudski odbor Medicinskog fakulteta u Beogradu još nije dostavio novo vještačenje o uzroku trovanja djece u Čanju.

