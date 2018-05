Uspostavljen Kol centar uoči lokalnih izbora

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uspostavilo je, uoči predstojećih lokalnih izbora, Call centar sa jedinstvenim brojem 19820 koji je besplatan je i dostupan za sve korisnike mobilne i fiksne telefonije u Crnoj Gori.



„Pozivanjem tog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili jedinstvenog matičnog broja, građanin će od operatera dobiti informaciju o tome da li je upisan u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasa“, saopšteno je iz MUP-a.



Lokalni izbori u Plužinama biće održani 20. maja, a u Glavnom gradu Podgorica, Golubovcima - opštini u okviru Glavnog grada, kao i u opštinama Šavnik, Žabljak, Bar, Plav, Pljevlja, Rožaje, Danilovgrad, Bijelo Polje i Kolašin 27. maja.



„Kol centar MUP-a radiće svakog dana, počev od sjutra, u terminu od sedam do 19 sati, a u nedjelju 20 i 27. maja, od sedam do 20 sati“, kaže se u saopštenju.



Iz MUP-a su kazali da će filijale za građanska stanja i lične isprave na dan održavanja izbora, odnosno 20. i 27. Maja, raditi od sedam do 20 sati, gdje će građani moći da podignu identifikaciona dokumenta, za čije izdavanje su zahtjev podnijeli u prethodnom periodu.

