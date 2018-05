USSCG: Nastavak urušavanja životnog standarda građana

Unija slobodnih sindikata (USSCG) oštro je osudila najnovije poskupljenje goriva, zbog čega će pred Socijalnim savjetom inicirati hitan postupak preispitivanja Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata.



Predstavnici Unije naveli su da imaju za cilj da raskinu sa negativnom praksom gotovo svako-sedmičnih poskupljenja goriva, jer ukoliko bi se država i trgovci odrekli dijela dobiti, ono bi moglo da bude značajno jeftinije.



“Donosioci odluka u Crnoj Gori nastavljaju sa negativnom ekonomskom politikom urušavanja životnog standarda građana. Najnovije poskupljenje naftnih derivata očiti je primjer toga”, smatraju u Uniji.



Sve vrste goriva u Crnoj Gori od danas su skuplje od tri do sedam centi. Litar eurosupera 95 i 98 poskupio je četiri centa na 1,41 eura, odnosno tri centa na 1,44 eura.



Cijena eurodizela u naredne dvije sedmice je veća sedam centi i iznosi 1,3 eura, dok je lož ulje za veleprodaju poskupilo šest centi na 1,26 eura.



Iz Unije su rekli da je nepisano pravilo i nije nikakva novost da će poskupljenje goriva sa sobom povući povećanje cijena životnih namirnica, prevoza i drugih roba i usluga, i to u uslovima kada je većina sugrađana već odavno dovedena ispod ruba egzistencije.



“Izabrani predstavnici građana kao da ne vide da standard rapidno pada usljed cjenovnih udara i takozvanih mjera štednje, odnosno fiskalne konsolidacije, a koje mjere su isključivo na teret zaposelnih i građana”, kazali su iz Unije.



Oni su naveli da se uvijek iznova, kao po kalupu, teret pogrešnih odluka i neodgovornosti onih koji su te odluke donosili, pokušava riješiti uvođenjem drakonskih mjera koje direktno pogađaju najranjiviji sloj društva i dovode do produbljivanje jaza između bogatih i siromašnih.



“Okolnosti u kojima se sve to dešava su takve da je registrovana nezaposlenost preko 19 odsto, a minimalna zarada u visini od 193 eura, koju prima oko 40 hiljada osoba u Crnoj Gori nepromijenjena je od 2013. godine. Apsolutna linija siromaštva posljednji put utvrđena je za 2013. godinu u iznosu od 186,45 eura, te u uslovima u kojima se retroaktivno ukidaju stečena prava iz socijalne zaštite”, zaključuje se u saopštenju.

