Ustavni sud ne dijeli lekcije kako poslanika slati u zatvor

Ustavni sud se neće izjašnjavati, niti Skupštini davati pravno tumačenje, o tome da li je Viši sud prekršio Ustav kada je poslaniku Demokratskog fronta Milanu Kneževiću dosudio dvomjesečni zatvor uprkos tome što ga štiti imunitet.

To je “Vijestima” saopšteno iz Ustavnog suda, nakon što je kolegijum predsjednika Skupštine, na zahtjev DF-a, odlučio da uputi dopis sudskim vlastima da doprinesu rješavanju novonastale situacije. Da li je to i učinjeno, nije objavljeno iz parlamenta niti iz US.

“Ustavni sud ne odlučuje o podnescima kojima se traže pravni savjeti i mišljenja o pojedinim pitanjima, pomoć u ostvarivanju prava i interesa, izjavljuju pritužbe na rad državnih organa i organizacija, kao i o drugim podnescima kojima se zahtijeva postupanje Ustavnog suda po pitanjima koja nijesu u njegovoj nadležnosti”, navodi se u odgovoru suda.

Vijeće Višeg suda u Podgorici je 26. jula prihvatilo žalbu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i potvrdilo kaznu do dva mjeseca zatvora za Kneževića zbog odbijanja da svjedoči.

Poslanik i član Predsjedništva DF-a juče je poručio da dobrovoljno neće da ide u zatvor. Njegov advokat takođe je na rješenje Višeg suda uložio žalbu Apelacionom sudu, objavljeno je iz DF-a.

Knežević odbija zahtjev Višeg suda u Podgorici da dostavi podatke o sudiji koji mu je, kako je tvrdio, nudio da za 10.000 eura ukine presudu zbog napada na policajca 2015, zbog čega je poslanik DF-a inače već odležao zatvorsku kaznu.

Viši sud je najprije poslanika kaznio novčano, a zatim i zatvorom ne tražeći prethodno od Skupštine da odobri njegovu krivičnu odgovrnost, iako Kneževića štiti poslanički imunitet.

U Ustavu Crne Gore piše da se poslanik ne može pozvati na krivičnu odgovornost, niti se protiv njega može pokrenuti krivični postupak bez odobrenja Skupštine, sem ako je zatečen u vršenju krivičng djela za koje je zaprećena zatvorska kazna duža od pet godina. Poslanik DF-a Andrija Mandić se pozvao na to kada je u skupštinskoj sali, u četvratak, zatražio mišljenje kolegijuma.

Na pitanja da li je Skupština dostavljala zahtjev za davanje mišljenja o ustavnosti odluke Višeg suda, da li će se Ustavni sud baviti tumačenjem s obzirom da je pitanje imuniteta poslanika u nadležnosti Skupštine, iz US je pored objašnjenja da oni ne daju pravna mišljenja, odgovoreno i da oni odlučuju o “ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava”.

Inače, u žalbi Kneževićevog advokata Dušana Radosavljevića predlaže se Apelacionom sudu da odbije kao nesnovan predlog SDT-a ili da rješenje ukine i vrati sudu na ponovni postupak, prenosi agencija MINA.

Navodi se da su rješenjem Višeg suda bitno povrijeđene odredbe krivičnog postupka iz ZKP-a na osnovu pogrešnog i nepotpunog utvrđenog krivičnog stanja.

"Rješenje donijeto i u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore“, kaže se u žalbi Kneževića.

U žalbi se navodi da bez prvog rješenja o novčanom kažnjavanju ne bi postojao zakonski osnov da se uđe u proceduru kojom je traženo određivanje zatvora.

"Proizilazi da postoji kontinuitet u kampanji protiv mog klijenta“, smatra advokat. On podsjeća da je Knežević poslanik Demokratskog fronta.

Poslanik DF Andrija Mandić najavio je na presu juče da će se njegov kolega žaliti i Vrhovnom sudu.

"Neću u zatvor zbog ćefa Pažina i Katnića"

"Ne namjeravam da se krijem i kršenjem Ustava i Zakona dobrovoljno odem u Spuž kako bih učinio ćef ministru pravde, Zoranu Pažinu i specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću i pokazao im da oni u Crnoj Gori mogu da rade šta hoće bez ikakvog otpora”, rekao je Knežević.

On smatra da je odluka o zatvoru odraz lične mržnje Katnića prema DF-u i naveo da razmatraju niz mogućnosti i da oni uvijek imaju plan za svaki sljedeći potez tužilaštva, pravosudnih institucija i djelova režima.

U njegovoj žabi Apelacionom sudu piše kako je “čitava Crna Gora svjedok da se prema njemu sprovodi neviđeni progon koji se realizuje kroz brojne krivične postupke, gdje su u svima pojavljuje kao politički djelatnik“.

Podsjeća se da je Knežević dao iskaz i ukazao na krivična djela korupcije, ali da je svjesno odlučio da ne saopšti ime sudije sa kojim je pričao.

"Na drugom saslušanju je još detaljnije objasnio motive zašto ne smije reći ime osobe sa kojom je imao kontakt, jer to može uticati na njegovu bezbjednost. To njegovo pravo je regulisano i odredbama ZKP, gdje se navodi da svjedok nije dužan da odgovori na pitanje jer bi mogao sebe izložiti krivičnom gonjenju“, navodi se u žalbi.

Sudija odbio da pošalje Medojevića u zatvor jer neće da svjedoči

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odbio je predlog Specijalnog tužilaštva da se lidera DF-a Nebojšu Madojevića kazni zatvorom do dva mjeseca, jer je odbio da svjedoči u predmetu formiranom povodom njegove objave na društvenoj mreži Facebook.

U toj objavi stoji da je okrivljeni Miomir Mugoša platio Milivoju Katniću 100.000 eura da mu ne određuje pritvor u krivičnom postupku zbog zloupotrebe službenog položaja i pljačke države od šest miliona eura u slučaju Carine.

Medojević je i prošlog petka ovim povodom bio pozvan od specijalne tužiteljke Stojanke Radović, ali je odbio da saopšti ime svog izvora.

