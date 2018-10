Usvojen predlog inicijative za kupovinu imovine Gornjeg Oboda

Skupština Prijestonice Cetinje na današnjoj sjednici je usvojila predlog inicijative za kupovinu imovine Gornjeg Oboda, čime je suštinski podržana incijativa cetinjske Socijaldemokratske partije (SDP), saopštili su njeni predstavnici.



Šef odborničke grupe SDP Cetinje, Nikola Đurašković, kazao je da će na taj način biti efikasno utrošena sredstva koja Cetinju pripadaju po Zakonu o Prijestonici za narednu godinu.



“Cetinju su za razvoj potrebna nova radna mjesta. Kvalitet života građana Cetinja bio je najveći kad su radili Obod, Košuta, Bojana, Tara, Sanitas i ostali privredni giganti”, naveo je Đurašković u saopštenju.



On je kazao da su u toj partiji svjesni činjenice da će se teško desiti da se, kao nekad, dođe do deset hiljada radnih mjesta u industriji, ali je to prvi korak kojim će otvoriti perspektive za razvoj proizvodnje na području koje ima sve preduslove za to.



“Preko 40 hiljada kvadratnih metara u halama Gornjeg Oboda, energetska i putna infrastruktura i blizina Luke Bar, ali i Podgorice i primorja mogu biti atraktivni za otvaranje manjih pogona koji bi zapošljavali deset, 50 ili 100 Cetinjana”, precizirao je Đurašković.



SDP će, iako opoziciona u tom gradu, uraditi sve što je njenoj moći da se omoguće uslovi za razvoj grada.



“Spremni smo da podržimo svaku inicijativu lokalne uprave koja će za cilj imati dodatne stimulativne mjere za one koje se odluče da otvore prozvoden pogone na Cetinju”, poručio je Đurašković.



On je dodao da je zato i slogan njihove kampanje za kupovinu Gornjeg Oboda bio "Da Cetinje radi", a sa sličnim predlozima će nastaviti i u narednom periodu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)