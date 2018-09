Usvojen Predlog zakona o prostornom planiranju

Poslanici u Skupštini Crne Gore danas su jednoglasno usvojili Predlog zakona o Izmjeni Zakona o planiranju prostora i Izgradnji objekta, čime će rok za završetak planskih dokumenata biti produžen za tri mjeseca, odnosno do 31. decembra. Zbog hitnosti, Zakon stupa na snagu objavljivanjem u Službenom listu.

Inicijativu za produženje roka, prema kojem je opštine trebalo da planska dokumenta donesu najkasnije do 1. oktobra, pokrenula je Zajednica opština Crne Gore. Produžetak roka tražile su opštine Bijelo Polje, Žabljak, Tivat i Rožaje i Prijestonica Cetinje.

U inicijativi je navedeno da je trenutno 16 planskih dokumenata u finalnoj fazi izrade i donošenja, ali da zbog različitih objektivnih razloga ne mogu biti donijeti u zakonskom roku odnosno do 1. oktobra. Iz Zajednice opština, tražili su da rok za donošenje planskih dokumenata bude produžen do 31. marta, 2019. Predloženi rok nije prihvaćen, jer je, kako se navodi u obrazloženju predloga zakona, “procijenjeno da nije opravdan i primjeren, imajući u vidu ranije utvrdene zakonske obaveze lokalnih samouprava”.

Poslanik Liberalne partije, Andrija Popović, danas je tokom diskusije kazao da je od stotinjak planskih dokumenata, tek četvrtina dobila saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) i da samo oni imaju neku šansu da budu i usvojeni do kraja godine.

“Lani kada smo usvajali ovaj Zakon, vjerovalo smo da opštine mogu da završe započeta planska dokumenta koja prethodno nisu godinama. Ako to nisu učinile do sada, ne vjerujem da je moguće da to učine za tri mjeseca”, kazao je on.

Iako nije bio zvanična tema diskusije, poslanici su danas raspravljali i o rokovima za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata. Popović je kazao da su građani zaslužili da taj rok bude produžen, ali su iz MORT ostali pri ranijem stavu da novih rokova neće biti.

Poslanica Demokratskog fronta (DF) Branka Bošnjak, kazala je da ne postoji dovoljna transparentnost podataka lica koja su podnijela zahtjeve za legalizaciju i smatra da je to stoga jer država na taj način štiti neke ličnosti.

Nakon diskusije, ministar održivog razvoja, Pavle Radulović, pozvao je poslanike da zajedno pročitaju zakon o kojem su raspravljali, navodeći da 80 odsto tvrdnji koje su iznijeli tokom rasprave, nema nikakve veze sa tekstom zakona.

