Uvertira za ljeto

Hotel CentreVille u Podgorici najavljuje živopisan maj, koji predstavlja idealnu uvertiru u novo ljeto. Pored žurki, DJ nastupa i originalnih ponuda, hotel ovog mjeseca organizuje i promocije novih pića, te zajedno sa Capital Plazom koncert Vlatka Stefanovskog u okviru internacionalnog gitarskog festivala.

„Kao neko ko je prepoznat da kvalitetom sadržaja plijeni pažnju publike, sa zadovoljstvom smo se odazvali da budemo partneri projekta internacionalnog gitarskog festivala u Crnoj Gori. Kvalitetnim notama njavljujemo još kvalitetnije ljeto. Pozivamo sve goste da na terasi The Living Room-a uživaju u koncertu Vlatka Stefanovskog, u sklopu internacionalnog gitarskog festivala. Koncert će biti održan u srijedu, 23. maja 2018, od 21:00h“, kazao je Milo Radonjić, PR i marketing menadžer hotela CentreVille

Proljećna žurka 10. maja – besplatno piće za sve posjetioce

Za one kojima je potreban predah u sred radne sedmice, CentreVille je pripremio proljećnu Somersby žurku prilikom koje će svi posjetioci dobiti novi Somersby od lubenice. Pored voćnog ukusa, uvertiru za ljeto 10. maja od 20:00h vodiće DJ Mr Jools i DJ Sophie.

„Zabava je ono što je sinonim za lounge bar The Living Room. S tim u vezi, predstavljanje novog ukusa jednog od najpolularnijih ljetnjih pića sasvim logično pretenduje da se desi u najboljem lounge baru u Podgorici za 2017. godinu, prema mišljenju stručnog žirija turističke organizacije glavnog grada. Aktuelni hitovi, novi Somersby ukus, kreativni barmeni - zvuče kao obećavajući preduslov za sjajnu noć“, istakao je Dragan Grnović, f&b menadžer hotela CentreVille

Majski kalendar obilježiće i internacionalni dan koktela – 13. maj. S tim u vezi, u The Living Room-u hotela CentreVille tokom cijelog dana gosti će moći da isprobaju sve koktele sa koktel liste, po upola nižim cijenama. Ovog dana barmeni će biti i više nego raspoloženi za priču, stoga sve zainteresovane pozivaju na koktel i diskusiju o njegovom nastanku.

„Mi smo nacija koja voli da slavi sve ono što je slavlja vrijedno, a kokteli to svakako jesu. The Living Room je prepoznat kao najadekvatnija koktel stanica u gradu, te smo zato odlučili da čitav dan posvetimo našim koktel majstorima, i da njihovo znanje podijelimo sa svim gostima, a uz popuste od 50% svi budemo za nijansu veseliji,“ ističe Radonjić.

Obroci po posebnim povoljnostima

Dnevna soba je vaša stanica za savršeni doručak. Svakodnevnu akciju hotel CentreVille je nazvao „Kafa za DŽ“, a ona podrazumijeva da gosti do 10:00h izaberu doručak iz The Living Room menija i od kuće dobiju kafu po izboru. Akcija je aktuelna svakog dana od 08:00h do 10:00h.

Nedjeljom CentreVille sve goste poziva na ručak ili večeru u restoranskom dijelu The Living Room-a. Ukoliko gosti unaprijed naprave rezervaciju, od kuće će dobiti pjenušavo vino dobrodošlice.

Za sve dodatne informacije o posebnim ponudama i aktuelnostima, budite slobodni da se obratite hotelu na adresu news@cv-hotel.com, putem telefona +382 20 684 000, a više informacija o ponudama potražite na facebook i instagram stranici hotela CentreVille, kao i na facebook i instagram stranici lounge bara The Living Room.

