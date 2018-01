Uz strune gusala može se i repovati

Iako ima samo 12 godina, Nikšićanin Nikola Krulanović iza sebe ima pozamašan guslarski staž i snimljeni CD.

Kao trogodišnjaku zapale su mu za oko djedove gusle i tako je počela priča u desetercu.

“Na zidu su bile okačene đedove gusle. Đed je stalno guslao, ali nikada nije pjevao i ja vidio od njega i počeo da guslam. Baba mi je čitala pjesme, a ja ih pamtio. A nije ih lako bilo zapamtiti jer to su bile duge pjesme”, rekao je Nikola.

Kaže da je prva naučena pjesma bila “Smrt popa Mila Jovovića”, da mu je dugo bila i najdraža jer je samo nju cijelu znao napamet.

A sada im ne zna broja. Ali zna koja mu je najdraža - Jelena Savojska.

“Jelena mi je najdraža pjesma, jer je lijepo sastavljena, sviđa mi se događaj, a nije preduga, već je sve u 30 stihova rečeno. Puno iz tih pjesama naučim o istoriji, pojedine stvari sam malo znao i zahvaljujući guslama sam dosta naučio”, kaže mladi guslar.

On je prvi veći nastup imao 2012. godine na Cuckoj jeci, kao gost Dragoljuba Đuričića.

“Bilo je super. Prije Cucke jeke imao sam nekoliko televizijskih nastupa, a to je bio moj prvi nastup uživo. I to ne bilo koji nastup. Nijesam imao tremu, a nakon nastupa svi su tražili da se sa mnom fotografišu”.

Rekao je da bi izabrao bubnjeve da je imao priliku da pohađa muzičku školu i da vjeruje da bi i u tome bio dobar.

Međutim, bio je mali da sam na časove dolazi iz Župe, a kada se preselio u grad, da živi kod babe i djeda, bilo je kasno, pa je san o muzičkoj školi ostao neostvaren.

Ali, kaže da je upisao muzičku školu da danas možda ne bi mogao da se bavi vannastavnim aktivnostima koje ga interesuju, kao što to sada radi.

Član je Kulturno-umjetničkog društva Župa od osnivanja 2012. godine, gdje pored guslanja, glumi i igra folklor i sa kojim je nastupao po Crnoj Gori, BiH i Srbiji.

Bavi se i fudbalom i vaterpolom i to veoma uspješno.

Voli rep i često uz gusle repuje i tako iznenadi sve koji su navikli da se uz strune gusala mogu pjevati samo junačke pjesme.

Najdraži guslar mu je Mišo Popović.

“Gdje god Mišo ide, zove me sa njim. On je guslao na mojoj promociji CD-a, kao i Milan Vujović. Na toj promociji, koja je održana u Župi, bili su i Ismail Delija i Božo Božović. Namjeravam da CD promovišem i po ostalim gradovima. Sve pjesme koje mi se sviđaju znam, nastupao sam gdje god sam želio i sa guslarima sa kojima sam želio. Jedino nisam sa Miljanićem (Milomirom) i to mi je još jedina želja”, rekao je Nikola.

Prvi solistički koncert imao u novembru 2016.

Kaže da nijesu rijetki slučajevi da se sa gostovanja vrati i sa bakšišom.

“U početku sam bakšiše davao roditeljima. Bio sam mali i mislio sam da taj novac ništa ne vrijedi, a i oni su mi govorili da za njega ne mogu ni bombonu kupiti. A bilo je u pitanju po 50 ili 100 eura. Sada bakšiš uzmem, čuvam i kupim gusle.

Pravi ih Zdravko Todorović. Tata i ja odemo i izaberemo. Prve gusle čuvam, a ovo su četvrte na kojima guslam. Moraju se prilagođavati glasu zato ih i mijenjam. Mislim da ću dugo guslati, jer to volim, a smatram da na ovaj način prenosim, ali i čuvam tradiciju”.

Navikao je na komplimente, aplauze, fotografisanja, ali nije uobražen.

Baka Anđa mu je rekla da su pristojnost i skromnost najveće vrline, a on objašnjava da u svemu sluša baku.

Poslušao je i kada ga je nagovorila da počne da drži zdravice, pa su svadbe rodbine i prijatelja nezamislive bez njegove zdravice.

Isto je bilo i kada je predložila koje pjesme da stavi na CD - bez bake, svaka odluka je nezamisliva.

“Zbog bake sam napustio Župu i prešao u grad. Nju najviše slušam, ali i volim”.

I odaje šta je to što mu stariji kažu kada ga čuju kako gusla.

“Pored toga što mi svi kažu da dobro guslam, kažu da sam lijep kao lutka i da će djevojke za mnom da lude. Ja se samo nasmijem”, kaže Nikola.

Baka dodaje da postoji i jedno nacrtano srce i jedno žensko ime u njemu.

U kući Krulanovića gusle postale omiljeni instrument

U kuću Krulanovića, kaže mama Ivana, gusle se ranije nijesu slušale. Sada su omiljeni instrument.

“Prije njega nijesam slušala gusle, sada da. Nije mi smetalo što je izabrao baš gusle, ali mi je smetalo ponekad da ga slušam da po čitav dan gusla, a gusle škripe. Nijesam očekivala da će uspjeti. Mislila sam, da je to dječija zanimacija. Sad su u kući Krulanovića gusle glavni instrument. Svi ih slušamo i uz Nikolu smo”, kaže Ivana.

A gusle slušaju i tata Obrad, kao i sestra Marija i braća Vedran i Velibor.

Baba Anđa: Škola na prvom mjestu, pa onda sve ostalo

Iako ima šestoro unučadi, baka Anđa Nikolić kaže da je za Nikolu posebno vezana - on prvo unuče i najviše je podizan uz nju.

“Djeca bježe tamo gdje im je veća demokratija. A baba je jako osjetljiva na unučad i sve im je dopušteno. E sad je Nikola počeo da upoznaje i drugu babu – onu koja umije da bude stroga i da zabrani, jer ništa ne smije da bude na uštrb škole. Škola je na prvom mjestu, pa sve ostalo”, kaže Anđa .

​Babin ponos: Anđa i Nikola Foto: Svetlana Mandić

Dodaje da je zbog unuka otvorila i Fejsbuk profil.

“Nikola je jako dobro dijete. Talentovan je za mnoge stvari. Odmah sam kod njega prepoznala talenat za gusle. Znao je da sjedne, uzme dvije palice, imitira guslanje i pjeva. Rekla sam mužu da mu za treći rođendan kupimo gusle. Tada je nastao problem. Niko mu nije dao da gusla, jer u početku nije to bilo prijatno slušati. Zato bih ga ja, kada ostanemo sami, hrabrila da gusla, jer sam po glasu vidjela da ima dara. I nijesam pogriješila”.

Anđa kaže da nije bila za to da Nikola sada snimi CD.

“Mali je on još. Treba ga pustiti da prođe djetinjstvo, ima kad da napreduje... Mislim da je od svoje generacije najbolji. Jedina mu je mana što ga, kao svakog pravog guslara, morate moliti za nastup. Previše se druži sa guslarima pa je i to naučio od njih. Mišo Popović je dosta uticao na njega. On mu uvijek da pozitivan komentar, podrži ga, a to je djetetu najbitnije”.

