UŽIVO Advokat: Da li je Velimirović bio policijski doušnik u Ravnogorskom pokretu?

Tok suđenja:

10:00 Nije dozvoljen odgovor na pitanje da li je Velimirović bio policijski doušnik u Ravnogorskom pokretu.

9:57 Velimirović tvrdi da ga u tužilaštvu na poligrafu nisu pitali šta još treba da se prebaci osim oružja, niti ko će još doći iz Srbije ili sa Kosova i misli da ga nisu pitali da li je osuđivan.

On je dozvolio mogućnost da je sa grupom iz Zubinog potoka pričao o boksevima.

9:54 "Rekao sam Sinđeliću da opremu donese do Ribarića i da je ja onda prebacim u Crnu Goru", objasnio je Velimirović. On navodi da je Sinđelić samo tražio da prebaci oružje i opremu i da nije precizirao da li to da radi preko Kosova ili centralne Srbije, a da mu on nije pričao o svojim vezama.

9:50 Sutkinja je uskratila odgovor na pitanje da li se Velimirović bavi nedozvoljenom trgovinom drveta.

9:49 Velimirović navodi da nije postojalo šifrovano ime za njega u akciji i da nije davao dvije izjave tužilaštvu.

9:47 "Ne želim da miješam porodicu i odgovorim na pitanje zašto je moja supruga prodala pik-ap", poručio je Velimirović.

9:46 Velimirović ne vidi da je loše to što su ljudi iz Zubinog potoka htjeli da dođu na skup i pomognu, jer to nije zabranjeno, osim nereda.

9:44 "Nisam dobio dokument kojim se ovlašćujem da pričam neistinu", navodi Velimirović.

9:40 Velimirović je kazao da je grupi koju je upoznao na stanici samo dao novac i da ne zna da li je njih neko upoznao sa planom koji je znala njegova grupa iz Zubinog potoka, a koji se tiče upada u Skupštinu i protesta.

"Ja sam mislio da znaju, ali nisam pričao sa njima o tome", objašnjava Velimirović.

Suđenje se nastavlja svjedočenjem Mirka Velimirovića.

