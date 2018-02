UŽIVO Advokat: Nema traga da je Velimirović uhapšen

Tok suđenja:

11:50 Velimirović navodi da je Fadilju rekao da je oružje bilo namijenjeno za dalju prodaju i da to nije rekao tužilaštvu niti ijednom drugom organu Crne Gore.

11:43 Vijeće je uskratilo odgovor na pitanje da li je Velimiroviću određen pritvor ili zadržavanje nakoh hapšenja. Uskraćen je odgovor na pitanje da li ga od hapšenja čuva policija.

Advokat Miroje Jovanović navodi da ne postoji trag da je Velimirović bio pritvoren. Velimirović je naveo da je saslušan u Tužilaštvu nakon što je uhapšen.

“Nisam imao svojstvo svjedoka 16. oktobra 2016. godine, i ne znam da li sam imao to svojstvo 17. i 18. oktobra”, odgovara Velimirović.

11:00 Data je pauza.

10:50 Velimirović navodi da je trebalo sa Sinđelićem da komunicira preko običnog telefona nakon što preda specijalni telefon.

10:36 "Čini mi se da je Sinđelić došao "pežoom" u Rašku na sastanak. Ne znam da li ga je neko dovezao, bili smo sami kad smo razgovarali", navodi Velimirović i dodao da ne zna da li je njegov vozač sjedio sa Sinđelićevim vozačem.

10:34 Velimirović nije siguran da li se Sinđelić predstavljao kao Saša ili Aleksandar, već samo Sinđa i Sinđelić. Nije mogao da opredijeli da li se po centralnoj Srbiji kretao sa vozilom "fiat" čačanskih tablica.

10:28 "Nije mi ostalo novca od ove akcije, niti sam pravio tužilaštvu specifikaciju troškova", odgovorio je Velimirović. Milivoje Katnić je dobacio da to napravi Šišmakovu.

Velimirović je naveo da tužilaštvo nije tražilo niti jednu novčanicu koju je dobio od Sinđelića. Uskraćen je odgovor na pitanje da li se naglo poboljšala finansijska situacija nakon ovih događaja i na pitanje da li je počeo da gradi etno-selo u Zubinom potoku.

10:20 Velimirović kaže da misli da je Zvezdan Milivojević bio komandir policijske stanice u Zubinom potoku u momentu kada se prijavio državnim organima Crne Gore.

"Ništa meni više nije obećano. Obećano mi je samo da će da me sačuvaju, mene i moju familiju. Da su me sačuvali, ja ne bih sad bio ovdje", naveo je Velimirović.

On je kazao da je samo od Sinđelića dobijao novac i ni od koga više. Advokat pita da li je tačno da je vratio dugove u iznosu od 15 hiljada eura.

10:15 Svjedok ističe da ni Kovačević ni Stefan Velimirović nisu znali zbog čega bi se eventualno vraćali do Ribarića i da ne zna koliko je bilo opreme koje je trebalo prebaciti.

Velimirović navodi da nije kombi trebalo da služi za prebacivanje opreme, već da ga samo prebace do Ribarića i posle služe "kao maska da idu ispred njega".

10:10 Velimirović kaže da je Bojanu Kovačeviću iznio čitav plan oko protesta ispred Skupštine i da je on trebalo da pokupi ljude, ali da ne zna da li je on obavijestio ostale o tom planu.

10:04 Velimirović kaže da nije tačno da je neko iz policije i tužilaštva snimao pokušaj da kontaktira Sinđelića, na način da pozove preko spikerfona, a da oni snimaju drugim uređajem.

10:00 Nije dozvoljen odgovor na pitanje da li je Velimirović bio policijski doušnik u Ravnogorskom pokretu.

9:57 Velimirović tvrdi da ga u tužilaštvu na poligrafu nisu pitali šta još treba da se prebaci osim oružja, niti ko će još doći iz Srbije ili sa Kosova i misli da ga nisu pitali da li je osuđivan.

On je dozvolio mogućnost da je sa grupom iz Zubinog potoka pričao o boksevima.

9:54 "Rekao sam Sinđeliću da opremu donese do Ribarića i da je ja onda prebacim u Crnu Goru", objasnio je Velimirović. On navodi da je Sinđelić samo tražio da prebaci oružje i opremu i da nije precizirao da li to da radi preko Kosova ili centralne Srbije, a da mu on nije pričao o svojim vezama.

9:50 Sutkinja je uskratila odgovor na pitanje da li se Velimirović bavi nedozvoljenom trgovinom drveta.

9:49 Velimirović navodi da nije postojalo šifrovano ime za njega u akciji i da nije davao dvije izjave tužilaštvu.

9:47 "Ne želim da miješam porodicu i odgovorim na pitanje zašto je moja supruga prodala pik-ap", poručio je Velimirović.

9:46 Velimirović ne vidi da je loše to što su ljudi iz Zubinog potoka htjeli da dođu na skup i pomognu, jer to nije zabranjeno, osim nereda.

9:44 "Nisam dobio dokument kojim se ovlašćujem da pričam neistinu", navodi Velimirović.

9:40 Velimirović je kazao da je grupi koju je upoznao na stanici samo dao novac i da ne zna da li je njih neko upoznao sa planom koji je znala njegova grupa iz Zubinog potoka, a koji se tiče upada u Skupštinu i protesta.

"Ja sam mislio da znaju, ali nisam pričao sa njima o tome", objašnjava Velimirović.

Suđenje se nastavlja svjedočenjem Mirka Velimirovića.

