UŽIVO Četnički vojvoda Velimirović ne zna šta znači biti vojvoda

Tok suđenja:

10:45 Velimirović kaže da ne zna šta je Sinđelić pod time da on voli oružje.

10:41 Sinđelić mi se predstavio kao "Sinđelić" i "Sinđo", da su se vidjeli više puta i pričali o srpstvu i četništvu, da mu je Sinđelić pričao da je bio u Rusiji i Ukrajini.

10:40 Velimirović je dalje dodao da je Bogićević predsjednik ravnogorskog pokreta u Srbiji, ali da misli da nije vojvoda.

10:36 Velimirović navodi da ne zna šta znači vojvoda, iako je četnički vojvoda. Na pitanje advokata da li je imao pomoćnike, Velimirović je kazao da jeste.

10:34 Advokat Bečanović je pitao Velimirovića zašto je bježao kada su hapšeni kada je već sarađivao sa policijom u tom trenutku. Velimirović navodi da je bilo civilnih auta pa da nije prvo znao šta se dešava.

10:33 Nisam razmišljao o tome da li će biti protesta uopšte, kazao je Velimirović. On je naveo da prije penzionisanja bio policajac i da zna da mora protest da se najavi.

10:26 Velimirović navodi da ne računa u "njegove ljude" one koji su sada na optuženičkoj klupi, jer je njima dao novac na željezničkoj stanici u Podgorici, a nije ih lično zvao.

10:18 Velimirović je na pitanje advokata Bogićevića ko je došao sa njim iz Zubinog potoka nabrojao četiri imena i da su bila još dva momka koja ne zna. On je kazao da je njima rekao da idu jer će biti izbori i protesti, a da njima nije pominjao da treba da upadaju u Skupštinu i da nije pominjao oružje.

Naveo je da su oni bili među uhapšenima, ali da nisu svi znali isto jer je nekima rekao više, nekima manje.

10:10 Velimirović tvrdi da je Dikiću rekao da u kući treba da vidi rakiju, a da nije zbog žene htio da priča otvorenije. Naveo je da Dikiću nije pominjao oružje i da nisu izlazili iz auta ispred kuće, te da ga je Dikić povezao do pumpe.

Velimirović je objasnio da je ključeve od kuće ostavio između sjedišta u Dikićevom autu.

10:05 Na pitanje Dikića da li je on govorio kuda treba da idu, Velimirović je istakao da je on rekao da nađu put za Berane i da su pogriješili put pa skretali, ali da su došli do kuće. Nije mogao da se sjeti da li je Dikić išta govorio kad su prošli pored pumpe, da nije čuo da li je pominjao da treba da sipa gorivo.

10:02 Velimirović navodi da se ne sjeća koliko se zadržao sa Dikićem ispred Delte i da je tražio da ga prebaci do kuće jer nema prevoz, a da treba da mu pokaže kuću i rakiju.

9:57 Dikić je pitao Velimirovića da li se sjeća šta je uradio sa telefonom nakon što mu ga je Velimirović predao. Velimirović navodi da se ne sjeća da li je nakon što ga je uzeo u ruke stavio negdje drugo, a da mu je prethodno rekao da je strika Pero poslao rakiju i telefon.

Velimirović se sjeća da je Dikić pitao nešto u vezi kartice i da je on rekao da ima karticu, ali da se ne sjeća da li je pominjao da je specijalni telefon, ali misli da jeste.

On navodi da je Dikiću rekao da Sinđelića može da dobije na broj 9. Velimirović je ispričao da je Dikiću pominjao protest i lente za prepoznavanje, i da on treba da bude zadužen za organizaciju ljudi, a da je Dikić rekao: "Pa, on je lud" i da je djelovao začuđeno.

9:55 Na pitanje Bratislava Dikića, Velimirović kaže da se ne sjeća da su se upoznali prije 15. oktobra.

9:35 Odbrana traži da dobije transkript slobodnog svjedočenja Velimirovića od 7. februara kako bi mogli da postavljaju pitanja.

9:31 Na pitanje tužioca da li poznaje Dobrila Dedeića, Velimirović je odgovorio odrično

9:22 Tužilac Čađenović pitao je Velimirovića šta je Sinđelić rekao Bogićeviću u vezi protesta.

"Rekao mu je isto što i meni, da treba da bude upad u Skupštinu, da treba da bude guranje sa policije", rekoa je Velimirović.

Kazao je da nakon toga sastanka nije komunicirao sa Bogićevićem u vezi dolaska u Crnu Goru.

09:17 Velimirović je na pitanje tužioca Saše Čađenovića kazao da je to bio njegov posljednji razgovor sa Sinđelićem. Kaže da je helikopter bio šifra za dron, kojim bi se iz vazduha sve snimilo.

09:05 Suđenje je nastavljeno preslušavanjem telefonskog razgovora Mirka Paje Velimirovića i Saše Sinđelića i Velimirovića od 15. oktobra u 21:40.

Sinđelić kaže Velimiroviću da će ulaz u Skupštinu sa strane parka jedini biti otvoren, te da je rezerva policije na Zlatici.

Sinđelić je naveo da će se ispred parlamenta skupiti masa ljudi, kojom će da koordiniraju političari.

Sinđelić kaže Velimiroviću da svaki "naš čovjek" treba da stavi plave trakice da bi mogli da se raspoznaju.

Sinđelić poručuje Velimiroviću da prvo sačekaju u slučaju da Milo Đukanović sam preda vlast, ali ako to ne uradi da će biti nagrada za onoga ko uhvati i snimi hapšenje Đukanovića.

Sinđelić je rekao da će im predati helikopter (dron) i motorole.

9:00 Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nastavlja se danas.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za to krivično djelo odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

