UŽIVO Dedeić: Ne želim da se miješam u nešto što su fingirani sukobi između DPS-a i DF-a

11:50 Advokat Dražen Medojević je rekao da nije jasno zašto je Dedeić pozvan za svjedoka.

"Pozvan je kao potencijalni politički protivnik Andrije Mandića, da se negativno izjasni protiv njega", rekao je Medojević.

11:47 Tužilac Čađenović je rekao da svjedok Dedeić nema veze sa postupkom i da je odbrana "pokušala da ga uvuče u izvršenje krivičnih djela".

11:45 Dedeić je kazao da je sada urednik i vlasnik portala Ujedinjenje "koji je sada u fazi rekonstrukcije".

11:42 Odgovarajući na pitanje tužioca Saše Čađenovića, Dedeić je kazao da ne poznaje nijednog od državljana Srbije.

"Poznajem građane Crne Gore. Poznajem Andriju Mandiću, godinama nemamo komunikaciju, Čađenovića sa kojim sam bio prijatelj i cijenim ga kao momka. Poznajem i Milana Kneževića", rekao je Dedeić.

Foto: Printscreen

11:40 Dedeić je rekao da ne poznaje Sinđelića.

"Nikada se nismo upoznali. Nismo razmijenili poruku, rečenicu".

11:36 Svjedok Dobrilo Dedeić je kazao da ne zna ništa o događajima iz 2016. godine.

"Sve što se događalo nije bio predmet našeg interesovanja. Meni je značajno da sam u određenom kontekstu pomenut u sudnici. Vrlo sam zainteresovan da dokažem da konstatacije iznijete na moj račun, pogotovo od jednog advokata nisu tačne, samo da bi mi se nanijela šteta. Ne želim da se miješam u nešto što su fingirani sukobi između DPS-a i Demokratskog fronta", rekao je Dedeić.

10:16 Data je nova pauza od sat zbog problema sa uspostavljanjem video linka. Svjedok Dobrilo Dedeić je dostavio medicinsku dokumentaciju u kojoj navodi da zbog trenutnog zdravstvenog stanja ne može pristupiti sudu.

9:45 Sudija Mugoša dala je pauzu kako bi se stvorili uslovi za svjedočenje putem linka Dedeića.

9:34 Advokat Dušan Radosavljević rekao je da je SDT tražilo saslušanje Širokova, a ne Šišmakova, te da je on i saslušan.

"U njegovoj odbrani se ne pominju ni Knežević, ni Mandić, ni Čađenović", rekao je Radosavljević.

9:30 Specijalni tužilac Saša Čađenović rekao je da se pomenuti dokumenti ne mogu koristiti u krivičnom postupku, jer ne sadrže osnovne podatke okrivljenima.

"Predmetni dokument nije sačinjen od strane tužilaštva i suda, već od Istražne uprave za istočni administrativni okrug Glavne istražne uprave Istražnog komiteta Ruske Federacije za grad Moskvu. Ova lica nisu saslušana u svojstvu okrivljenih.​ SDT je zbog toga zatražilo ponovno izjašnjavanje. Pored manjkavosti dokumenata, iz njih proizilazi da su ruski državljani, te da nisu pripadnici zapadnih i prozapadnih službi, kao ni stanovnici zapadnih država", rekao je Čađenović.

9:24 U zapisniku sa saslušanja Popova se navodi da je on bio u Srbiji početkom ili krajem oktobra 2016. Naveo je da se po zadatku izdavačke kuće nalazio u Srbiji.

Foto: Printscreen

"Na kraju svog službenog puta, tačnije kako je to bilo davno, ne sjećam se preciznije, nalazeći se u Beogradu u jednom od centralnih parkova postao sam svjedok susreta Eduarda Širokova sa meni nepoznatim muškarcem. U samom susretu nisam učestvovao, sa tim muškarcem se nisam ranije poznavao i nisam se upoznao tada. Kasnije Širokov mi je u prijateljskom razgovoru rekao da je u razgovoru sa mještaninom diskutovao o pitanju osnivanje četničkog pokreta Srbije, a takođe o mogućnosti organizacije susreta sa aktuelnmim rukovodstvom tog pokreta. "Nikoga ne poznajem i nijesam planirao nikakva krivična djela niti sam imao namjeru da u njima lično učestvujem. Optužbe su izmišljene i neosnovane", naveo je Popov.

9:16 Širokov je naveo i da je iz medija saznao da ga traže nadležni organi Crne Gore.

"Izjavljujem da nikada nisam bio u Crnoj Gori, sa državljanima Crne Gore i Srbije, koji su uhapšeni u Podgorici i koje sam već naveo, se ne poznajem i nikada se sa njima nisam susreo. Odgovorno tvrdim da bilo koje optužbe prema meni smatram izmišljenim i neosnovanim. Ja nisam umiješan u bilo kakva krivična djela".

Foto: Printscreen

9:10 Širokov je ponovio da se sa Sinđelim susreo u Moskvi samo jednom u proljeće 2015. godine.

"Izjavljujem da su tvrdnje generalnog tužilaštva Crne Gore da sam se ja susreo sa njim 26. septembra 2016. ne odgovaraju stvarnosti. Takođe ja nikada tog niti bilo kog drugog dana nisam davao Sinđeliću nikakve direktive da organizuje ulazak iz Srbije u Podgoricu a što je moguće većeg broja ljudi kako bi učestvovali u demonstracijama protesta Demokratskog fronta. Nisam obećao niti sam predao Sinđeliću nikakav novac. Takođe nisam zahtijevao od njega da pronađe pet ljudi koji bi provocirali sukob sa policijom. Takođe nisam zahtijevao da rponađe čovjeka koji umije da koristi oružje koji bi u Podgorici na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra ubio predsjednika Vlade Mila Đukanovića".

8:55 U nastavku je pročitana izjava Širokova koji je naveo da nikome nije predao nikakva novčana sredstva i mobilnu tehniku.

"Ja nikome nisam predao bilo kakva novčana sredstva, mobilne telefone ili drugu tehniku. Takođe nisam kontaktirao nijednog državljanina Crne Gore po pitanjima izvršenja krivičnih ili drugih protivupravnih djela. Šosebno ističem da ja Širokov Eduard niti individualno niti zajedno sa Popovim Vladimirom Nikolajevičem nikada nisam osnivao na teritoriji Crne Gore, Srbije i Rusije kriminalne organizacije, niti sam učestvovao u djelatnosti istih. Niti lično, niti preko bilo koga nisam vrbovao ljude u tom broju one, koje krivično gone nadležni organi Crne Gore, uključujući Sinđelić Sašu, Dikić Bratislava, Bogićević Predraga, Ristić Nemanje, Jovanović Miloša, Hristić Kristine, Velimirović Mirka, Milić Branke, Dušič Milana, Maksić Dragana, Đorđević Srboljuba, Čurović Aleksandra, Aleksić Aleksandra, Đurić Nikole, Ćetković Siniše, Stanojević Dejana, Aćimović Miloša, Matić Ivice i Andriće Perice. Nikoga od navedenih ljudi, osim Sinđelić Saše ja ne poznajem. Ni sa kim od njih se nikada nisam vidio, niti sa njima komunicirao. Niko me od navedenih osoba u životu nisam izdavao naređenja niti davao novac ni mobilne telefone, nisam predavao tehniku ili drugu imovinu. Nisam planirao nikakva krivična djela uključujući terorizam i ubistvo predstavnika najviših ešalona vlasti Crne Gore. Takođe nikada nisam imao namjeru da lično učestvujem u krivičnim djelima. Takođe nikada nisam slao u Crnu Goru niti u Podgoricu na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. nikakva lica da dobiju oružje i municiju za izvršenje krivičnih djela".

8:50 Širokov je tokom saslušanja rekao da se u drugoj polovini oktobra 2016. službeno nalazio u posjeti Srbiji.

"Cilj moje posjete toj zemlji bio je priprema materijala za pisanje članka o učešću Dunavske flote u događajima Prvog svjetskog rata, a takođe ako to bude moguće da prikupim podatke o mjestima gdje su sahranjeni ruski vojnici koji su poginuli na Balkanu u periodu 1916. do 1924. godine. Dok sam bio u Beogradu u drugoj polovini oktobra 2016. čuo sam se sa Sinđelićem. Sastali smo se u gradskom parku u centru grada. Izložio sam Saši svoju molbu i pokazao mu unaprijed pripremljen spisak pitanja na koja sam želio da dobijem odgovore tokom intervjua sa četnicima. Saša me saslušao i rekao da je u tom trenutku, oktobar 2016. jako zauzet i u vezi sa tim ne može da organizuje susret za koji sam ga bio pitao. Pritom Saša me je uvjerio da će ispuniti moju molbu kada budem neki drugi put u Srbiji. Želim da navedem da sam sa Sinđelićem razgovarao samo o pitanju četničkog pokreta Srbije i mogućnosti organizacije susreta sa njihovim rukovodiocima. Ni o kakvim drugim temama nismo razgovarali, niti smo se dogovorali o izvršenju bilo kakvih protivupravnih postupaka".

8:45 Širokov je rekao da se sa Aleksandrom Sinđelićem za sve vrijeme poznanstva se susreo dva puta u Beogradu i Moskvi.

Foto: Printscreen

"Sašu Sinđelića poznajem od proljeća 2015. tada smo se po prvi put upoznali u Moskvi tokom posjete muzeju Velikog otadžbinskog rata, koji se nalazi na teritori parka Pobjede. Ono što me potaklo da se upoznam sa Sašom Sinđelićem je to što je nosio specifičnu uniformu i upadljivu kapu. Kako sam kasnije saznao to je bila uniforma četničkog pokreta Srbije. Saša mi je ispričao da je doputovao iz Srbije i da je predstavnik pokreta četnika. Meni je Saša bio vrlo zanimljiv sabesjednik zato što me događaji vezani za istoriju stzvaranja raznih stranih nacionalnih pokreta i organizacija interesuju odavno. Na kraju razgovora Saša i ja smo razmijenili brojeve telefona i on me je ljubazno pozvao kod sebe u goste. Dogovorili smo se da ako odlučim da otputujem u Srbiju mogu da ga pozovem i on će mi pomoći, a da je moguće i da će mi organizovati susret sa rukovodiocim pokreta četnik

8:40 Čitaju se zapisnici o slušanju Eduarda Širokova i Vladimira Popova.

U podgoričkom Višem sudu nastavljeno je suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)