Nepoštovanje kućnog reda, Dikić "proklinje" dan kada je upoznao Sinđelića...

10:10 Suđenje se nastavlja 21. marta u devet časova.

10:08 Sudija je od advokata Krpović tražila da napusti sudnicu jer je došao u farmerkama.

"Ne poštujete kućni red", rekla je sudija Mugoša.

10:07 "Od samog početka sudskog postupka govorio da ću iznositi saznanjanja. Niko me ne pritiska i ne prisiljava da govorim ovo što sada govorim", rekao je Dikić

10:03 Okrivljena Branka Milić pitala je Dikića kako je dozvolio sebi, da izlazi sa osobom koju je upoznao preko Facebooka, a da ne provjeri Sinđelića kao iskusan policajac.

"Nikada nisam rekao da moj pokret ne sarađuje sa četničkim organizacijama. Moj pokret sarađuje sa organizacijama koji se bave problemima ratnih veterana. Na tu temu sam prihvatio Sinđelića jer je govorio patriotski. Tada nije govorio o državnom udaru", rekao je Dikić.

10:02 Svjedok Sinđelić nikada nije pominjao kriminalnu organizaciju ni da je član, ali nakon njegovog i svjedočenja Velimirovića i kroz telefonske razgovore da sam ja kao neki Nikola stiče se utisak da sam ja član te neke kriminalne organizacije. Poslije svega toga može da se razmatra da sam postao član kriminalne organizacije. Nikada ne bih učestvovao u nasilju ili krvoprolića između braće Srba i Crnogoraca", rekao je Dikić

9:50 "Sinđelić mi je u prolazu rekao da organizatori nakon protesta planiraju da uđu sa pristalicama u parlament, a prije tog mi o tome nije govorio. To je tada ostalo tako, nerazjašnjeno, jer sam ja reagovao, a on je kazao da će se to vidjeti kasnije'", kazao je Dikić, ponavljajući "kamo sreće da nikada nisam upoznao Sinđelića".

9:40 Dikić je kazao da je prikupljao podatke o Slavku Nikiću jer je "nanosio štetu" njemu i njegovom udruženju.

"To sam rekao i tužiocima tokom istrage. U međuvremenu, sve ono čega se prisjetim ja ću da pribilježim i da saopštim sudu. On je meni nanosio štetu u udruženju, tražio sam od poznanika da se raspuitraju o tom čovjeku, i to zbog njegovog odnosa prema mom udruženju i štete koju mi je nanio", rekao je Dikić.

9:37 Optuženi Bratislav Dikić pojašnjava razlike u njegovim izjavama pred sudom nakon svjedočenja Saše Sinđelića i Mirka Velimirovića.

"Zašto ste rekli da vam je Sinđelić kao u šali rekao da lideri opozicije planiraju da uđu u Skupštinu, a onda nakon saslušanja Velimirovića ste rekli da vam je Sinđelić rekao da lideri planiraju nasilan ulazak u Skupštinu, ne pominjući da je to rečeno u šali", upitala je sudija Mugoša.

Dikić je odgovorio da nije ozbiljno shvatio Sinđelića.

9:35 Završeno saslušanje svjedoka Bobot Rajka.

9:25 Na pitanje advokata Miroja Jovanovića da li je sa Anaijem Nikićem ušao u sukob zbog nekog stana u Podgorici, Bobot je odgovorio:

"Nijesam sa njim došao u spor zbog stana".

9:18 Advokat Miroje Jovanović je upitao svjedoka da li zna protiv koga se vodi postupak.

"Samo onoliko koliko ponekad vidim na televiziji. Ne poznajem ih, ali znam ko su. Sa njima nisam imao kontakte", rekao je Bobot.

9:17 "Nikić mi je predstavio jednom prilikom nekog Rusa i rekao da mu je to prijatelj koji je bio u ruskoj jedinici koja je iz Bosne došla na Kosovo. Čini mi se da je rekao da pukovnik i da bi mogao da nam pomogne u saradnji sa ruskim firmama. Procijenio sam da mi taj Rus nije potreban u poslu", kazao je Bobot.

9:13 Bobot je kazao da je Nikić radio u firmi Gaslajn Montenegro.

9:12 "Najviše me iritiralo njegovo stalno za vrijeme vikenda odlaženje koilima firme. Rekao sam mu da ne želim više sa njim da sarađujem. Poslije toga nisam imao nikakvih kontakata sa njim i ne znam apšsolutno šta se sa njim dešavalo. Pretpostavio sam da se vratio u Makedoniju", kazao je Bobot

9:10 Bobot je kazao da je Ananije Nikić u njegovu firmu došao krajem 2007. godine.

"On je prvo vozio Gorana Mirjačića, a radio je četiri godine kao vozač u mojoj firmi. Prije toga je iz Makedonije došao u Prištinu, gdje je organizovao snabdijevanje ruske jedinice koja je došla na Kosovo. Potom je ostao bez posla. Koliko znam bio je prijatelj sa Mirjačićem'", rekao je Bobot.

9:05 Bobot zbog lošeg zdravstvenog stanja svjedoči putem video linka iz svog stana u Podgorici.

9:04 Vujošević nije pristupio.

Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nastavlja se danas saslušanjem Rajka Bobota i Boža Vujoševića.

Za narednu srijedu planirano je saslušanje Slavka Nikića, a za kraj mjeseca i Brajana Skota, izvršnog direktora firme kojoj se Demokratski frontF, prema optužnici, obratio tražeći zaštitu i pomoć ukoliko plan nasilnog preuzimanja vlasti ne uspije.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za to krivično djelo odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

