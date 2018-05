Dušić: Nisam prijetio, gestikulirao sam prema mom advokatu, izvinjavam se

Uživo:

12:22 Suđenje se nastavlja sjutra u devet časova.

11:48 Dušić je na početku suđenja objasnio da nikom nije prijetio već da se obratio svom advokatu.

"Ovo nije bila prijetnja mom advokatu iako sam prema njemu gestikulirao kada sam to pokazao. Mislio sam da će fotografije koje su prikazane mene da udave. Ovakva komunikacija između mene i braniocca je inače ovakva i slobodnija. Izvinjavam se", objasnio je Dušić.

Odgovarajući na šta je mislio kada je rekao da će se brzo prekinuti ovo suđenje, Dušić je rekao da se na suđenju "iznose neke neistine".

"Sve se odnosi na mjesec oktobar, a fotografije su napravljene mnogo ranije", rekao je Dušić.

Sutkinja Mugoša je upozorila Dušića da tako ne može da se ponaša u sudnici.

11:25 Jedan od optuženih u slučaju "državni udar" Milan Dušić prijetio je za vrijeme dok je Branka Milić odgovarra na pitanja specijalnih tužilaca.

Obezbjeđenje nije reagovalo, kao ni sudsko vijeće.

Upućujući prijetnje, Dušić je gledao u pravcu sudnice gdje sjede advokati odbrane. Kako je prijetio pogledajte u videu.

11:14 Pauzu, pretres se nastavlja u 11:30.

10:47 Prikazana je fotografija za koju tužilac navodi da se na njoj nalaze Mirko Velimirović, Predrag Bogićević i Saša Sinđelić.

Fotografija je, kako je naveo, snimljena na nepoznatoj lokaciji.

10:32 Prikazuju se poruke koje su razmjenjivali svjedok saradnik Saša Sinđelić i optuženi Nemanja Ristić.

10:24 Prikazane su poruke iz telefona Siniše Ćetkovića i Mirka Velimirovića.

10:02 Prikazane su i fotografije napravljene ispred hotela "Hilton", u Ulici Slobode i zgrade u kojo su smješteni Više i Specijalno državno tužilaštvo.

"Prolazili smo tuda i poznato vam je da 10 godina vodim borbu protiv građevinske mafije u Novom Sadu i Valjevu. Fascinantno mi je bilo da u Crnoj Gori natrčim na organ sa kojim rado sarađujem".

Upitana da li ima običaj da slika zgrade tužilaštva i u drugim gradovima slika, Milić je odgovorila potvrdno.

"Meni što je interesantno i drago srcu fotografišem. To činim i u drugim gradovima. Mislim da sam slikala zgradu tužilaštva i u Valjevu", rekla je Milić.

9:55 Prikazana je fotografija Željezničke stanice u Podgoeici.

Milić je objasnila da joj je profesionalna deformacija da šetam i gledam i slika predmete.

"Sigurno nisam htjela eksploziv da postavljam", rekla je Milić.

9:48 Prikazana je fotografija na kojoj se vidi Milić Branka i "Božić".

Upitana da kaže ko je Božić, Milić je kazala da je detaljno juče pojasnila ko je Božić i da neće da se ponavlja.

9:36 Milić je kazala da fotografija koja je prikazana, a na kojoj je Maksić nije iz njenog telefona.

"Družim se sa ljudima koja djele ista osjećanja ka srpskom pokretu. Ne vidim razlog zašto se ne bih družila sa Maksićem”, kazala je Milić.

Maksić je objasnio da je četničku uniformu u kojoj se slikao, pozajmio od Čaruge. Kazao je da bi kupio uniformu da ima novca, jer košta oko hiljadu eura što je za njega mnogo novca.

"Nećemo se valjda mi četnici slikati sa crvenim kravatama", nadovezala se Milić.

9.33

Prikazuju se i fotografije iz telefona. Na jednoj od njih Milić je prepoznala okrivljenog Dragana Maksića, ali je dodala da prikazana fotografija nije iz njenog telefona.

“Znate onu izreku ‘sličan se sličnom raduje. Ja se družim sa ljudima koja djele ista osjećanja ka srpskom pokretu. Ne vidim razlog zašto se ne bih družila sa Maksićem”, rekla je Milić.

9:29 Pročitana je i poruka od 15. oktobra "Poštovani vojvodo, mi stigosmo, evo nas na stanici".

Milić je kazala da je poruku poslala vojvodi Paji i da je broj dobila od Milana Pavasovića. Navela je da ispitivanje prelazi u maltretiranje.

9:25 Milić je u sudnici pokazala četnički barjak.

"Četnički pokret je jedan jedinstven pokret. Ja vidim da vi to ne razmete, nama su Srbija, Crna Gora, Republika Srpska srpske zemlje. Nama nije bitno ko je odakle. Da li iz Srbije, Kanade, to je to, mi smo ravnogorski pokret. Ja vidim da vi to ne razumijete”, rekla je Milić.

9:20 Optuženi Milan Dušić negodovao je i rekao da će "prekinuti suđenje".

"Prekinućemo mi ovo suđenje, i to veoma brzo", rekao je Dušić.

Sutkinja Mugoša ga je opomenula.

9:18 Pročitana je i poruka od 14. oktobra "Hvala brate, ali ja idem sama".

Na pitanje kada je krenula za Podgoricu vozom, Milić je upitala "kakve to ima veze?"

"Krenuli smo vozom iz Beograda u 8, a ja sam sat ranije krenula iz Novog Sada".

Milić je kazala da nikada nije rekla da je sa Dušićem, Đorđevićem i Maksićem dogovarala put u Crnu Goru.

9:15 Pregleda se telefon Branke Milić.

Prikazana je poruka koju je optužena Branka Milić poslala 14.10.2016.

"Sestro sretan vam put, Kekiću sam isto poželjela", stoji u poruku koju je Milić poslala.

"Mi nismo nikakvi kriminalci. Postupak je teško poniženje za mene", kazala je Milić.

U 9 sati u podgoričkom Višem sudu nastaviće se suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora.

Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić tvrdio je juče da je slični scenario kao za Crnu Goru na dan parlamentarnih izbora 2016., planiran nakon toga i u Srbiji.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

