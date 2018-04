UŽIVO Izlaznost do 18 časova: CDT - 54.6%

Treći predsjednički izbori od sticanja nezavisnosti održavaju se u Crnoj Gori.

UŽIVO

18:16 Do 18 časova je glasalo 54.6 upisanih glasača pokazuju podaci CDT. Na predsjedničkim izborima 2013. je do 18 časova glasalo 53 odsto, a na parlamentarnim izborima 2016. 65.5 odsto upisanih birača.

17:35 Iz izbornog štaba predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića saopšteno je da je po podacima njihovog statističko-analitičkog centra izlaznost na nivou Crne Gore u 17 časova bila 51,5 odsto.

Foto: Izborni štab Mladena Bojanića

"Naše informacije o izlaznosti bazirane su na podacima sa svih biračkih mjesta, a ne na osnovu uzorka", navodi se u saopštenju.

17:18 Izlaznost do 17 sati u Podgorici je 52,5 odsto, jugu 43,1 odsto, centralnom dijelu države bez Podgorice 55,2 odsto i na sjeveru 48,6 odsto.

17:10 Do 17 časova je na predsjedničkim izborima glasalo 49.5% birača, saopšteno je iz CeMija. Na predsjedničkim izborima 2013. je do 17 časova glasalo 48.76% upisanih. Na parlamentarnim izborima 2016. godine je glasalo 61.2 odsto građana Crne Gore.

16:35 Predstavnik DIK-a Mersudin Dautović kazao je da opštinskim izbornim komisijama i DIK-u nije stigao ni jedan zvanični prigovor.

Zbog kvarova uređaja za identifikaciju birača, na po jedno biračko mjesto u Rožajama broj 35 i na Žabljaku 11, glasanje se odvija uz vizuelnu identifikaciju birača.

"Dan izbora protiče relativno mirno, a građani pokazuju visok demokratski kapacitet. Očekujemo da će se tako i nastaviti", kazao je Dautović.

DIK će nakon zatvaranja biračkim mjesta na svom sajtu rezultati.dik.co.me objavljivati preliminarne rezultate glasanja u realnom vremenu onako kako ih budu dobijali od opštinskih izbornih komisija.

16:25 Prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, do 16 sati glasalo je 46.5% birača. Na parlamentarnim izborima 2016. do 16 sati glasalo je 56,1% birača.

16:04 Prema podacima Državne izborne komisije, do 15 časova je glasalo 41.95% građana.

Najveća izlaznost je u Šavniku (64.82%), u ZIKS (57.96%), u Mojkovcu (53.75%) i Žabljaku (53.49%), a najmanja u Gusinju (22.41%), Ulcinju (23.76%) i Rožajama (28.02%).

Izlaznost u Podgorici je 43,75 odsto gdje je od 159 hiljada birača do 15 časova glasalo 69.613 birača.

15:31 Izborni štab Mladena Bojanića saopštio je da je u Kotoru, po podacima njihovog statističko-analitičkog centra, izlaznost u 9 časova bila 6,21% (1130 birača), u 11 časova 18,42% (3351 birača) dok je u 13 časova bila 29,39% (5345 birača).

"CEMI je putem društvenih mreža i medija u toku biračkog dana iznio podatak da je izlaznost u Kotoru u 11 časova bila 3,65%, a u 13 časova 6,74%. Ovakve netačne ili polutačne informacije mogu uticati na volju građana u trenucima kada se građani opredjeljuju o tome da li će izaći na glasanje. Obavezni smo prema cjelokupnoj crnogorskoj javnosti da se odmah oglasimo po ovom pitanju kako bi preduprijedili ovakve namjerne ili nenamjerne greške, a posebno pri saopštavanju rezultata na šta posebno skrećemo pažnju. Pozivamo CEMI i sve druge organizacije koje daju projekcije izlaznosti i rezultata da se uzdrže od saopštavanja podataka koji nisu sigurni i provjereni. Samo sigurni i pouzdani podaci doprinose nesmetanom odvijanju izbornog procesa", navode iz štaba Bojanića.

14:08 Glasao je i predsjednički kandidat Marko Milačić.

Foto: Prava Crna Gora

14:06 Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić glasao je na biračkom mjestu na Zabjelu, u Podgorici.

Foto: Demokratska Crna Gora

13:52 Predsjednička kandidatkinja SDP-a Draginja Vuksanović je glasala na biračkom mjestu u Baru.

Foto: predsjednica.me

13:45 Državna izborna komisija saopštila je da je do 12 časova glasalo 138.391 birač ili 25,98 odsto.

Najveća izlaznost je u ZIKS-u, najmanja u Ulcinju.

Prema njihovim podacima najmanja izlaznost je u opštinama Ulcinj 12,56 odsto, Gusinje 12,98 odsto, Rožaje 14,94 odsto, Petnjica 16,54 odsto, Plav 18,42 odsto i Bijelo Polje 19,89 odsto...

Najveća izlaznost je u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija gdje je od 835 birača glasalo 413 ili 49,46 odsto, a zatim slijede Šavnik 40,47 odsto, Nikšić 36 odsto, Danilovgrad 34 odsto, Mojkovac 33,76 odsto, Plužine 32,57...

U Glavnom gradu glasalo je 26,77 odsto borača.

U Kotoru do 12 časova glasalo je 22,80 odsto birača, Andrijevici 28, 51, Baru 23,8, Beranama 27 odsto, Budvi 24,88, Cetinju 24,22, Herceg Novom 25,19, Kolašinu 26,79, Tivtu 27,1, Žabljaku u 32,5 odsto birača.

13:24 CeMI je objavio podatke o izlaznosti po regijama i za Podgoricu.

U Glavnom gradu pravo glasa do 13 časova iskoristilo je 34,2 odsto građana.

U Podgorici je do 13 sati glasalo je 34,2 odsto birača #ZaFerIzbore2018 pic.twitter.com/6hMDLlXQlB — CeMI (@CeMI_ME) April 15, 2018

U Centralnoj regiji bez Podgorice izlaznost je 38,4 odsto.

U Centralnoj regiji bez Podgorice 38,4 odsto birača #ZaFerIzbore2018 pic.twitter.com/YyqwNj8F71 — CeMI (@CeMI_ME) April 15, 2018

Na primorju je glasalo 26,7 odsto građana.

Na sjeveru izlaznost je 33,4 odsto.

13:22 Biračko pravo iskoristio je predsjednik Skupštine Ivan Brajović.

Foto: Skupstina.me

13:16 Iz izbornog štaba predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića saopšteno je da je izlaznost na nivou Crne Gore u 13 časova 34,3 odsto.

13:08 Pravo glasa do 13 časova iskoristilo je 32,8% upisanih građana, objavio je CeMI.

Izlaznost do 13 sati u Podgorici je 34,2 odsto, jugu 26,7 odsto, centralnom dijelu države 38,4 odsto i na sjeveru 33,4 odsto.

Na parlamentarnim izborima 2016. godine, do 13 sati glasalo je 39,9 odsto građana

13:05 Glasao je i predsjednički kandidat Milo Đukanović.

Foto: Filip Roganović

12:10 Do 12 časova glasalo je 27,2 odsto ili oko 144.600, podaci su CDT-a.

Na parlamentarnim izborima 2016. u 12 časova izlaznost je bila 29,9 odsto, a na predsjedničkim izborima 2013. godine u isto vrijeme glasalo je 20 odsto građana

11:34 Iz izbornog štaba predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića saopšteno je da je izlaznost na nivou Crne Gore u 11 časova 20,1 odsto.

11:18 U Glavnom gradu do 11 časova glasalo je 20,3 odsto birača, prenosi CeMI

Izlaznost do 11 sati u Podgorici je 20.3% pic.twitter.com/ZMPtDelbsE — CeMI (@CeMI_ME) April 15, 2018

11:08 Do 11 sati glasalo je 18,5 odsto građana, saopštio je CeMI. Prema podacima CDT, izlaznost do 11 časova je 19.4 odsto. Na parlamentarnim izborima 2016. godine je do 11 časova glasalo 20.4 odsto.

Do 11 sati glasalo je 18.5 odsto građana #ZaFerIzbore2018 pic.twitter.com/Hn4xS4aYBL — CeMI (@CeMI_ME) April 15, 2018

10:27 Svoje glasačko pravo iskoristio je i predsjednički kandidat Mladen Bojanić

Foto: Filip Roganović

10:22 Premijer Duško Marković rekao je da vjeruje da će glasanje na predsjedničkim izborima proteći u demokratskoj i slobodnoj atmosferi i u dobroj organizaciji.

Foto: Gov.me

10:19 Pogledajte CeMI-jev presjek izlaznosti do 9 h po regijama

Pogledajte presjek izlaznosti do 9 h po regijama #ZaFerIzbore2018 pic.twitter.com/eZ0CvHSZUl — CeMI (@CeMI_ME) April 15, 2018

9:26 Prema podacima Centra za monitoring i istraživanje, na predsjedničkim izborima do 9 sati, glasalo je 6,2 odsto birača, na osnovu 83,2 odsto obrađenog uzorka.

Prema podacima Centra za monitoring i istraživanje, na predsjedničkim izborima do 9 sati u Crnoj Gori, glasalo je 6,2 odsto birača, na osnovu 83,2 odsto obrađenog uzorka. pic.twitter.com/f8TGG78zey — CeMI (@CeMI_ME) April 15, 2018

9:15 Do 9 časova glasalo je 6,4 odsto ili 34.270 građana, saopštio je CDT. Na parlamentarnim izborima 2016. godine je do 9 časova glasalo 6.5 odsto birača.

8:44 U BLOGU UŽIVO možete pratiti neregularnosti koje su zabilježili posmatrači.

8:39 Predsjednik Državne izborne komisije Budimir Šaranović kazao je da su obezbijeđeni svi normativni i organizacioni uslovi za održavanje izbora. Opširnije OVDJE>>>

8:23 Do 8 časova je glasalo 3,3 odsto birača, ili 17.660 građana, saopšteno je iz CDT-a.

8:07 Državna izborna komisija (DIK) će imati konferencije za novinare u osam, deset, 13, 16, 19 i 21 sat u Plavoj sali Skupštine Crne Gore na kojima će obavještavati o procentu izlaznosti birača i procesu glasanja. Građani će na adresi rezultati.dik.co.me u realnom vremenu moći da prate rezultate na predsjedničkim izborima, nakon što ih verifikuju opštinske izborne komisije (OIK), saopšteno je iz DIK-a.

8:04 Glasačko pravo na predsjedničkim izborima ima 532.599 građana, 3.782 više nego na parlamentarnim, održanim u oktobru 2016. godine. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je, u odnosu na oktobar 2016, novoupisanih birača 13.399, a da je brisano 9.999. Najviše birača je u Podgorici 135.723, a zatim u Nikšiću 58.441, u Bijelom Polju 40.361, Baru 38.456. Najmanje glasača je u Šavniku 1.741.

8:00 U sedam sati otvorena su biračka mjesta za izbor predsjednika države, a građani će moći da glasaju do 20 sati.

Više od 532.000 državljana sa pravom glasa bira nasljednika Filipa Vujanovića između sedam kandidata.

Prvi na glasačkom listiću je predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić, broj dva je kandidat Demokratskog fronta, Demokrata, Građanskog pokreta URA i Socijalističke narodne partije Mladen Bojanić a broj tri predsjednik Stranke pravde i pomirenja Hazbija Kalač.

Četvrti je kandidat Vasilije Miličković, peti kandidat Srpske koalicije Dobrilo Dedeić, pod rednim brojem šest je kandidatkinja Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović a pod sedam predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović.

Za predsjednika će biti izabran kandidat koji u prvom krugu izbora bude imao 50 odsto plus jedan važeći glas.

Ukoliko nijedan od njih ne osvoji više od polovine važećih glasova, dvije nedjelje kasnije održaće se drugi krug izbora. U drugom krugu biraju između dvoje najbolje plasiranih kandidata iz prvog kruga.

Izbore će od domaćih organizacija pratiti Centar za monitoring (CeMI) sa 1.340 posmatrača i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) sa 300 posmatrača.

Izbore će, takođe, pratiti i međunarodna posmatračka misija. To je zajednički poduhvat koji uključuje OEBS, Kancelariju za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope (PSSE) i Evropski parlament (EP).

Birališta će biti otvorena u sedam a zatvorena u 20 sati.

Izlaznost na prošlim predsjedničkim izborima 2013. iznosila je 63,9 odsto upisanih birača.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (11 glasova)