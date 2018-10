UŽIVO Katnić: Nikad nisam rekao da je Rusija umiješana u postupak

11:36 I ostali advokati i optuženi se protive čitanju izjave Džozefa Asada.

11:24 Advokat Dražen Medojević kazao je da se protivi čitanju izjave Džozefa Asada jer se time, kako je rekao, ne dobija ništa.

11.09 Advokat Miroje Jovanović je kazao da se protivi saslušanju svjedoka koji je potpisao dokument jer je tužilac "tvrdio da Rusija i ruski organi u ovo nijesu uključeni pa kada sam ja pribavio dokument od ruskih organa da Sinđelić nije napuštao Šeremetjevo tužilac sad ovo predlaže".

Reagovao je specijalni tužilac Milivoje Katnić koji je pitao sutkinju Mugošu "zašto dozvoljavate ovo".

"Ovdje sada ispada da sam ja tvrdio da je Rusija umiješana u ovaj postupak. Ja to nikada nisam rekao'', kazao je Katnić.

10.54 Advokat Radosavljević je kazao da se stvara zabunu jer je potjernica raspisana protiv Eduarda Širokova a ne Šišmakova.

10:40 Advokat Radosavljević je naveo da je nejasno da se traži pribavljanje snimka za 28. i 29. "jer je nesporna činjenica da je Sinđelić otišao 27. i vratio se istog dana".

10.28 U nastavku suđenja advokat Radosavljević je rekao da tužilaštvo ne spori da Sinđelić nije ušao u Rusiju i da ga interesuju razlozi zbog čega nije ušao.

"Smatram da je to jako važno. Od manjeg značaja je koji je razlog zbog čega nije ušao u odnosu na činjenicu da nije napustio aerodrom Šeremetjevo, zato što nas to navodi na zaključak da je Sinđelić govorio neistinu. Predlog da se sasluša u svojstvu svjedoka potpisnik dokumenta koji je odbrana dostavila smatram necjelishodnim, jer bi to vodilo odugovlačenju postupka", kazao je Radosavljević.

10:01 Na zahtjev odbrane sud je dao pauzu od 15 minuta nakon koje će se advokati odbrane izjasniti na predloge tužioca.

10:00 Sudija Suzana Mugoša konstatovala je da advokati Radosavljević i Jovanović imaju prijedloge da se iz listinga izdvoji određeni broj komunikacija na način koji je to učinio tužilac.

"Ali dodaju da im je, imajući u vidu brojnost komunikacija koje je tužilac prezentirao a koje su pripremili i oni kao branioci, a radi ekonomičnosti postupka i da ne bi bilo ponavljanja, potrebno vrijeme da bi predložili određene komunikacije, a nakon što dobiju zapisnike sa glavnih pretresa posljednjih dana, te traže da im se to omogući na sljedećem pretresu".

9:51 Tužilaštvo za sada završilo sa pregledom listinga.

9:48 Traži se uvid u komunikaciju Mihaila Čađenovića i Andrije Mandića.

9:42 Tužalac Čađenović traži uvid u komunikaciju Mihaila Čađenovića i Ananija Nikića.

9:07 Tužilac Saša Čađenović govori o listinzima komunikacija. Traži se uvid u komunikaciju Tamare Magdelinić sa određenim brojevima i Milanom Kneževićem.

U podgoričkom Višem sudu nastavljeno je suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)