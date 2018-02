UŽIVO Knežević: Svjedočenje Velimirovića biće nastavak krpljenja ove prosute optužnice

Tok suđenja:

10:21 Optužena Branka Milić navodi da je dopuna odbrane Dikiće "izazvana pritiskom, te da se odnosi na prijetnju da će robijati deset godina".

10:20 Knežević je poručio sutkinji i da "izvuče više tu presudu iz fioke", na šta je sutkinja odgovorila da se ne obraća tako sudskom vijeću.

10:15 Optuženi Knežević Milan navodi da je kroz dopunu odbrane Bratislava Dikića, javnost dobila informaciju "da je Katnić već 15. oktobra uveče Dikiću spominjao imena lidera DF-a i Rusa..."

"Mi ovdje konačno zaokružujemo konturu ovog politički montiranog procesa. Iako Dikić ne poznaje nijednog Rusa, niti lidera DF, onda je nastupilo krečenje, fabrikovanje... I sad se vodi mrtva trka ko je trebao da uzme telefon od Dikića. Dolazimo do toga da sam ja imao jedan telefon, a da sam trebao da uzmem drugi. Nemam dilemu da će svjedočenje Paje Velimirovića biti nastavak krpljenja ove već prosute optužnice i još jedan dokaz o fabrikovanju ovog procesa jer cijela Crna Gora zna da je Velimirović u rodbinskim odnosom sa specijalnim tužiocem", kazao je Knežević.

10:10 Optuženi Andija Mandić kazao je da specijalni tužilac Milivoje Katnić "ima svoj lični politički rat".

"Od početka je targetirana politička organizacija koji na kraju treba da bude optužena, a njeni predstavnici osuđeni", kazao je Mandić, "Podmeće se, prosto se iskrivljuje stvarnost, ali se jasno prepoznaje cilj."

Mandić

10:07 Advokat Miroje Jovanović nakon pauze je kazao da se "dana ništa novo nije čulo".

"Ono što smo imali ranije da kažemo, ostajemo pri tome", dodao je Jovanović.

Jovanović

9:50 Data je pauza zbog konsultacija odbrane.

9:45 Dikić kaže da bi vjerovatno razgovarao da je u tu situaciju došao sa bilo kim ko god je došao o tom protestu, a da bi on istog trena ustao i obavijestio državne organe da mu se pomene bilo kakvo krivično djelo i upad u Skupštinu.

9:41 Dikić iz iskustva navodi da samo može da govori o logici odnosa između demonstranata i državnih organa, i da se srazmjerno primjenjuje sila. Katnić je pitao da li je Sinđelić pominjao neka sredstva koja bi se koristila za upad, a Dikić objašnjava da je Sinđelić samo na kraju pomenuo upad u Skupštinu, a da nije pominjao nikakve planove ni sredstva. "Ja sam ispao kreten koji ništa nije znao, Sinđelić ovdje pominje planove, meni nije pominjao ni oružje ni opremu", zaključuje Dikić.

Katnić je pitao Dikića da li bi on razgovarao i sa njim da je došao da se sastane sa njim u svojstvu lidera opozicije, jer ga ne poznaje od ranije.

9:38 Glavni specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je pitao kako je Dikić razumio taj upad u Skupštinu, a on navodi da to jedino mogu da budu politički razlozi, ali ponavlja da nije shvatio ozbiljno i da može da odustane ako shvati da je to zaista plan.

9:35 "Poguravanje razumijem kao guranje navijača koji hoće da uđu negdje, pa poguraju redare i uđu. Tu nema ozbiljnih povreda", pojašnjava Dikić. On ponavlja da je Sinđelić tek na kraju pomenuo ulazak u Skupštinu i da mu nije pomenuo razlog za upad.

9:33 Dikić na pitanje tužioca ko je trebalo da upadne u Skupštinu, kazao da može samo da pretpostavi da su to lideri opozicije, poslanici i pristalice, ali da Sinđelić nije to pominjao.

Foto: Printscreen

9:29 Dikić kaže da mu Sinđelić nije pominjao specijalni telefon i da treba da išta nekome predaje. On navodi da ostaje pri tvrdnji da mu je Sinđelić samo jednom davao novac.

9:23 Optuženi Dikić navodi da je Velimirović pominjao protest "DEFA" i da je to bilo potpuno nerazumljivo pa da nije znao šta to znači u tom trenutku.

9:20 Dikić ističe da su ga u tužilaštvu pitali da li treba neki telefon da preda Andriji Mandiću.

9:16 "Ja razgovore sa Sinđelićem nisam shvatio naročito ozbiljno. Nisam shvatio ozbiljno to što je pominjao oko upada u Skupštinu. On je čvrsto obećavao da neće biti sukoba. Kad sam ja tražio da budem govornik, on mi je rekao da ćemo se dogovoriti dolje", objašnjava Dikić i dodaje da je planirao da i u Podgorici provjeri da li ima najave nereda i da bi onda odustao i da obiđe taj skup.

9:15 Optuženi Dikić je objasnio da je pretraživanjem utvrdio da su prethodni protesti bili nasilni i sa incidentima i rekao Sinđeliću da ne želi da učestvuje na takvim protestima, ali da mu je ovaj rekao da neće biti nereda jer to ne odgovara opoziciji.

9:11 Dikić ističe da je kao organizatore Sinđelić pominjao "naše Srbe", "srpsku zajednicu" i "srpsku opoziciju".

9:10 Dikić navodi da je mjesecima bilježio svega što je mogao da se sjeti, i da se sjetio nekoliko detalja nakon saslušanja Saše Sinđelića koje se odnose na stvari koje je svjedok saradnik tada govorio.

Suđenje za pokušaj terorizma na izborni dan 2016. nastavljeno je u Višem sudu u Podgorici.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)