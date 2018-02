UŽIVO Ko je bio sa Velimirovićem kada je traženo da zove Sinđelića?

Tok suđenja:

10:32 Preslušava se razgovor od 15. oktobra koji je nastao u 15:06 gdje Bojan Kovačević najavljuje Velimiroviću da će da krenu nazad i da se u tom trenutku nalazi kod manastira Ostrog. Velimirović u razgovoru traži da Kovačević popiše sve ljude koji su došli iz Zubinog potoka i Aleksićeve ljude "da bi im se zahvalili".

Advokat Radosavljević ukazuje da Velimirović tvrdi da je bio sa tim ljudima u 14:14, a da se čuje sa njima kada su oni pod Ostrogom ni sat vremena kasnije i da najavljuju da se vraćaju ubrzo.

Velimirović tvrdi da je Sinđelić tražio da se popišu ljudi.

10:27 Svjedok navodi da se nije vidio sa ljudima iz Zubinog potoka 15. oktobra od kada su produžili pod Ostrog. Advokat ukazuje da je Velimirović prvo njemu rekao da je bio u tužilaštvu kada je obavljao poziv posle 14 časova, a da je potom na pitanje advokata rekao da je bio u društvu ljudi iz Zubinog potoka.

Na snimku razgovora se čuje kako mu neko suflira da zove Sinđelića.

"Tačno je da sam ja bio u gradu sa ovim ljudima kada je obavljan taj razgovor. Kada sam rekao da sam bio u tužilaštvu, mislio sam na to da ako me neko zvao, ja sam se javio", navodi Velimirović.

Advokat pita Velimirovića šta je tačno, jer je rekao da ti ljudi nisu bili u Podgorici. Velimirović odgovara da je taj razgovor bio onda vjerovatno prije nego što su došli u Podgoricu i da se ne sjeća kada se tačno razdvojio sa grupom iz Zubinog potoka.

10:25 Velimirović kaže da je taksijem otišao iz tužilaštva do željezničke stanice i da se taksijem i vratio u tužilaštvo, i da je do Delta sitija isto išao taksijem žute boje. Navodi da nije zvao telefonom taksi, već da ih je zaustavljao na ulici.

10:24 U devetom preslušanom razgovoru Velimirović govori čovjeku iz Tužilaštva da je za deset minuta na istom mjestu, i kaže da će biti pored ulice.

“Došao je da me preuzme i povede do Specijalnog državnog tužilaštva”, tvrdi svjedok.

10:19 Velimirović tvrdi da je zvao sam sebe da bi testirao da li umije da koristi specijalni telefon.

10:14 Preslušava se razgovor od 15. oktobra gdje Velimirović osobi iz tužilaštva govori da treba da preda ključeve "Nikoli". Advokat pita o kakvim ključevima se radi kada u tom trenutku još nije imao ključeve.

Velimirović navodi da on nije znao da će morati da čeka do uveče da bi predao ključeve i da zato to najavljuje.

10:00 Velimirović kaže da je tog čovjeka upoznao kada ga je sačekao u vozilu kod tužilaštva. Preslušava se razgovor od 15. oktobra nastao nešto posle 7 ujutru.

Velimirović navodi da se sjeća razgovora i da je zvao istog čovjeka sa granice da vidi da li može da pomogne da prođu granicu brže. On misli da mu se taj isti čovjek i javio, jer je zvao na broj koji mu je on dao.

Advokat podsjeća Velimirovića da na ranije pitanje kazao da se nije čuo ni sa kim sa granice. "Ja nisam mogao sve da zapamtim. Ako sam zaboravio nešto, to nije iz zle namjere. Ja govorim samo istinu", tvrdi Velimirović.

Preslušava se razgovor nešto prije 8 časova 15. oktobra gdje mu čovjek govori da će proći granicu, a da će "kontrolu raditi na ulazu u glavni grad."

Velimirović navodi da je kontrola predviđena da bi zadržala Velimirovića i kontrolisala ga da bi ostao u Podgorici, a da njegova grupa nastavi putovanje do Ostroga.

9:50 Preslušava se razgovor gdje se Velimirović i jedan čovjek dogovaraju da mu ovaj pokaže gdje je kuća. Razgovor je nastao 12. oktobra nešto prije 19 časova. Velimirović navodi da je to isti čovjek sa kojim sve vrijeme komunicira preko telefona i da mu je taj čovjek dao telefon za komunikaciju.

Radosavljević ukazuje da razgovor nije obavljen preko telefona koji je dobio od tužilaštva. Preslušan je i razgovor u kome se potvrđuje da taj čovjek dolazi po njega, a potom i razgovor od nešto prije 20 časova gdje ga čovjek obavještava na koji broj telefona da ga zove.

9:46 Velimirović tvrdi da je 12. oktobra njemu samo pokazano gdje je kuća, a da je 13. oktobra ušao u nju, slikao oružje i obišao prostorije. Advokat ukazuje da Velimirović mijenja iskaz oko toga da li je znao gdje se nalazi kuća, kao i oko izlaska iz Crne Gore 14. oktobra.

9:40 Svjedok je objasnio da je posle slikanja otišao na poligraf i posle poligrafskog ispitivanja otišao nazad za Srbiju. Advokat Radosavljević je podsjetio da je pitao Velimirovića kako je njegov izlazak evidentiran oko 4 ujutru i da to nije znao da objasni, a da je prvobitno rekao da je oko 9 ujutru tog dana krenuo nazad.

Velimirović navodi da je on posle poligrafa pozvao taksistu koji ga je doveo i rekao mu da idu nazad na Kosovo. Preslušan je razgovor koji je nastao 15 minuta posle ponoći gdje Velimirović zove vozača i kaže da idu nazad.

9:34 Velimirović tvrdi da je "priča za Sinđelića" bila da on smješta oružje u kuću i slika ga, pa da onda ide da se opet vidi sa njim. Navodi da je Sinđeliću objasnio da je kuća na glavnom putu, blizu grada, ali da nije u samom centru i da mu je sve to ispričao na susretu u Raškoj.

9:33 Svjedok kaže da ga niko ranije nije pitao za susrete sa tim čovjekom i da zato to nije ni pominjao. "Ne mogu da se izjasnim koliko sam se i gdje tačno zadržao", tvrdi Velimirović.

9:28 Velimirović navodi da razgovara sa istim čovjekom, koji u razgovoru kaže "Dolazim za tri minuta". "Ja sam ga čekao, on je vjerovatno zakasnio malo, i zato mi je to rekao", dodaje Velimriović. Navodi i da se našao sa tim čovjekom, te da su potom otišli do kuće u kojoj je trebao da ostavi oružje.

"Mislim da sam otišao prvo u Tužilaštvo, a onda to što je dogovoreno - u tu kuću, ne mogu svjega da se sjetim", kazao je Velimirović

9:29 Preslušava se drugi razgovor.

9:27 "Kad kaže da se nađemo kod kuće, misli na kuću koju sam ja obezbijedio za oružje", pojašnjava Velimirović.

9:24 Velimirović navodi da se sjeća prvog preslušanog razgovora. "To je čovjek iz Tužilaštva, od kojeg sam ja dobio telefon i sa kojim se čujem kada dođem ovamo. Upoznao sam ga 12. kada sam prijavio sve ovo, tamo kod hotela na Bioču", kazao je svjedok, "Prvi put smo se sreli kad me odvezao od suda do tamo. Oni su mi posle rekli, imaćeš kontakt sa tim čovjekom"

9:23 U sudnici se preslušavaju telefonski razgovori koje je predložio advokat Radosavljević.

Foto: Printscreen

9:20 Ostali branioci se protive predlogu tužioca za preslušavanje razgovora. Sud prihvata predloge da se razgovori prezentuju svjedoku, kako bi se on na njih izjasnio.

9:18 Advokat Radosavljević dodaje da bi volio da bi volio da se odvoje njegovi i predlozi Tužilaštva. "Ne protivim se predlozima tužioca, posebno imajući u vidu da se većina odnosi na razgovore koje sam i sam predložio, samo bih tražio da se prvo puste razgovori koje sam ja predložio kako bih iskoristio pravo da ja pitam svjedoka", naveo je advokat.

9:11 Specijalni državni tužilac Saša Čađenović kazao je da se Tužilaštvo se ne protivi da se presušju razgovori koje je predložio advokat Radosavljević, ali navodi da traže da se preslušaju još neki razgovori iz tajnog nadzora.

Čađenović

9:08 Advokat Dušan Radosavljević predlaže da se preslušaju neki od snimljenih razgovora.

Suđenje u Višem sudu nastavlja svjedočenjem Mirka Velimirovića.

Suđenje je 16. februara prekinuto jer je jednom od optuženih Draganu Maksiću pozlilo.

Tok posljednjeg ročišta možete pročitati OVDJE

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (2 glasova)