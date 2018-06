Jovanović: Ovakvog vještaka bi svugdje odmah smijenili

Tok suđenja

10:00 Suđenje se nastavlja 26. juna.

9:55 Advokat Miroje Jovanović je kazao da već više rokova nije dobio odgovore na tražena pitanja.

''Za ovakav iskaz vještaka u svim sudovima u svijetu vještak bi odmah bio smijenjen i doveo se drugi. Šta nama znači što on nema aplikaciju koja može to da otvori ili što je to nerazumljivo. Nama trebaju odgovori. Dodatno mi smo prešli 500 kilometara da bi radili 3 sata u dva dana. Odbrana je spremna cijelog ljeta po čitav dan da radi, tako da ne vidim ko ovdje odugovlači postupak'', kazao je Jovanović.

Katnić je tražio od sutkinje da zaštiti vještaka.

'Ne dozvoljavajte ovakav atak na vještaka. Vještak kaže ovo nije fabrička aplikacija, ili sistem fabrički, ovo je neko drugi promijenio. Ne možete vi da utvrdite šta je neko drugi promijenio i to je čitava poenta priče'', reagovao je Katnić.

9:45 Vještak je rekao da su "kolege iz tehnike" napravile grešku prilikom pregleda jednog kontakta Saše Sinđelića u kome se pominju riječi ''Srpski vukovi'' i ''komandant''.

''Nakon pregleda snimka jučerašnjeg pretresa vidio sam da se radi o grešci prilikom čitanja podataka'', dodao je Lakić.

9:30 Na pitanje advokata zašto je uvijek rusko ime na broj koji se završava na 1234, Lakić odgovara:

''Utvrđeno je da broj ovog kontakta na kraju ima cifre 1234, ovo je greška u android operativnom sistemu i on broj 1234 prikazuje kao broj onog kontakta sa ruskim imenom iako se cijeli ne poklapa sa ovim brojem ali se završava sa ciframa 1234''

9:17 Lakić je istakao da treba voditi računa i razlikovati da nešto ne može da se otvori, a da nešto može, ali da su podaci nečitljivi.

9:15 Vještak Marko Lakić odgovara na pitanja odbrane.

U 9 sati u podgoričkom Višem sudu nastavljeno je suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

