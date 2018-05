UŽIVO Medojević: Cilj je bio da se izazove krvoproliće i okrivi DF

Tok suđenja:

10:18 Medojević je objasnio da je DF 12. oktobra javno otkrio plan režima.

"Tada se ništa ne dešava, nema postupaka, nema procesnih radnji, sve je mirno. Kako mi objavljujemo plan, pola sata posle toga saznajemo da se pojavljuje izvjesni Velimirović koji prijavljuje slučaj. Slučajnosti su moguće ali baš u ovako velikoj političkoj priči tolika slučajnost je sporna. Tadase kreće na plan B. On je bio da se angažuju saradnici bezbjednosne službe Srbije i to nižeg ranga. Poznato je da službe bezbjednosti regrutuju ekstremiste kako bi za potrebe Vlade zastrašivali širu masu pričama da postoje četnici, balije... Sva saznanja smo predali državnim organima. Taj pres su objavili svi regionalni mediji. Dakle ako je neko organizovao taj napad, a iza njega stoji jedna od najvećih službi GRU, već tog dana 12. oni su morali znati da je plan provaljen. I tu dolazimo do našeg motiva. Mi iz DF-a koji smo sigurni pobjednici izbora, koji smo imali sjajan odziv kod građana, mi nemamo niti jedan motiv da nasilno rušimo Vladu, želimo da sve prođe mirno'", rekao je Medojević.

10:15 Medojević je kazao da je DF 12. oktobra "provalio plan režima" i da nije "upao u zamku".

Objasnio da srž njihove kampanje nije bila da Crna Gora ne uđe u NATO.

"To dovodi u pitanje i svjedočenje Sinđelića koji je više puta kazao da nam je pomagao na tom planu. Mi smo imali saznanja da DPS ni po koju cijenu neće dozvoliti mirnu smjenu vlasti jer smo imali istraživanja kao i oni da DPS neće pobijediti na izborima. Dobili smo informacije da su pripremili huligane koji će kada se završi prebrojavanje glasova doći u našim majicama i izazvati teške incidente. Trebalo je da se zapali sjedište televizijr Pink i da se napadne sjedište DPS-a. Trebali su da napadnu organe reda kako bi se stvorio pravni osnov za naše hapšenje. Bile su i informacije da ćemo biti ranjeni ili likvidirani kako bi se stvorilo vanredno stanje slično režimu Erdogana'", kazao je Medojević.

10:06 Medojević se osvrnuo na svjedočenje Saše Sinđelića.

"Želio sam da dam svoj doprinos ovom sudskom postupku i pokušaću da dam saznanja u vezi postupka. Po iskazu zaštićenog svjedoka ja sam taj od kojeg se Sinđelić više plaši, nego od bivšeg operativca GRU-a Eduarda Šišmakova, koji ga je angažovao da ruši vlast u Crnoj Gori", kazao je Medojević.

Objasnio je da je u predsjedništvu Demokratskog fronta zadužen za pitanja nacionalne bezbjednosti, kao dugogdišnji član Odbora za bezbjednost.

"Na osnovu naših aktivnosti Crna Gora je dobila pozitivne ocjene i u evropskih i u evroatlanskim integracijama. Naše interesovanje šta bi se moglo desiti 16. oktobra vezano je za mirne proteste koje smo održavali godinu ranije kada su naše mirne demonstracije razbijene na način kada je grupa huligana iz prostorija DPS-a iz stare vlade došla i kamenicama gađala policajce i na taj način isprovocirala policajce. Niko ni dan danas nije odgovarao za tu vrlo opasnu provokaciju gdje je mogao neko da strada. Ja sam još tada kazao da je lično odgovoran Milo Đukanović koji je tada boravio u centru ANB-a. Zbog toga imam potrebu i motiv zajedno sa kolegama iz DF-a da prilikom priprema imamo dodatan oprez i pažnju da se ne ponovi provokacija režima. Tada sam još kazao bacite štitove, pridružite se narodu. Masa je prihvatila moj govor, nastalo je skandiranje, komešanje u redovima policije i po mojim saznanjima predsjednik Demokratske partije socijalista je tada naredio da se fizički razbiju demonstracije. Na sreću se to nije desilo nego su poslate grupe maskiranih huligana i bezbjednosno interesantnih lica koji su došli i iz zemlje i iz inostranstva. Cilj je bio da se izazove krvoproliće i da se okrivi DF i da se eliminiše politička konkurencija. Zbog toga smo posebnu pažnju posvetili bezbjednosti", kazao je Medojević.

9:35 Data je pauza do 10:00 časova.

9:23 Advokat Dražen Medojević je ocijenio da je krajnje neprimjereno da Katnić tako govori o Medojeviću i da se protivi predlogu.

9:18 Specijalni državni tužilac traži da se prije svjedočenja Nebojše Medojevića uradi njegovo psihijatrijsko vještačenje jer tvrdi da ima saznanja da on ne može da razlikuje "san od jave i stvarnost od onoga što se nije desilo" i da se radi o psihičkom poremećaju.

9:10 Sutkinja Suzana Mugoša je kazala da je stigao dopis iz SAD u kojem se navodi da se Brajan Skot predomislio i da želi da svjedoči.

9:05 Nebojša Medojević je pristupio sudu, a Dedeić nije i dostavio je medicinsku dokumentaciju. On je juče tražio da od suda da mu se omogući da sjedi tokom svjedočenja.

U 9 sati u podgoričkom Višem sudu nastavice se suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora.

Na prošlom pretresu sutkinja Suzana Mugoša je pročitala izvještaj srpske Bezbednosno-informativne agencije o tajnom praćenju Saše Sinđelića u kojem stoji zapis o susretu svjedoka saradnika i Eduarda Širokova 19. oktobra na Kalemegdanu, kada je u njihovoj blizini primijećen i Vladimir Popov koji ih je pratio i fotografisao.

Danas su kao svjedoci pozvani Dobrilo Dedeić i Nebojša Medojević.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

