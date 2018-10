UŽIVO Radosavljević: Novi dokaz direktno utiče na status svjedoka saradnika

9:35 Nastavljeno je sa preslušavanjem razgovora koje je prekinuto na jučerašnjem pretresu.

9:30 Sutkinja Mugoša je kazala da će o predlogu odbrane sud odlučiti naknadno i da se advokat Jovanović obavezuje da na sljedećem glavnom pretresu dostavi original dokumenta koji je juče predao.

9:23 Advokat Dušan Radosavljević pitao je zašto tužilaštvo nije ranije tražilo provjeru na način koji je tužilac Katnić predložio.

"Tražimo jednaki tretman dokaznog materijala, da ne dođemo u situaciju da imamo podobne i nepodobne države koje dostavljaju dokazne predloge" kazao je Radosavljević.

On je rekao da najnoviji dokaz direktno utiče na status svjedoka saradnika Sinđelića.

Smatram da bi postupak, ukoliko sud prihvati ovaj dokaz postupak, mogao puno brže da se završi jer su "svi prilično umorni".

"Mi u suprotnom ne znamo šta odbrana treba da uradi kako bi se utvrdila neka neosporna činjenica", dodaje Radosavljević i kaže da bi sud u tom slučaju morao da kaže da je dopis Ruske Federacije lažan.

9:14 Sutkinja Suzana Mugoša kazala je da se predlaže da se pročita odgovor Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije kao odgovor advokatu Miroju Jovanoviću.

Ona je pitala Glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da li želi da se izjasni ili ostaje pri izjašnjenju da se neće izjasniti na ovaj dokazni predlog.

"Tužilac nije rekao da se neće izjasniti, nego da neće primiti dokazni materijal," rekao je Katnić, dodajući da prihvataju sve dokaze koji su u skladu sa zakonom.

On je rekao da je potrebno kao svjedoka saslušati onoga ko je potpisao dopis.

"Predlažemo da se pribave video-snimci sa aerodroma Šemeretjevo, a radi utvrđivanja boravka Sinđelića na aerodromu", rekao je Katnić.

Katnić je takođe iznio listu drugih svjedoka koje tužilaštvo predlaže da budu saslušani.

Danas je u podgoričkom Višem sudu nastavljeno suđenje u postupku za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine.

Advokat Miroje Jovanović juče je sudu predao dokument u kojem se navodi da je svjedok saradnik Saša Sinđelić 27. septembra 2016. doletio na aerodrom Šeremetjevo u Moskvi i istog dana, ne prešavši državnu i carinsku granicu Rusije, iz zone tranzita aerodroma odletio za Beograd.

U pitanju je prepiska advokata sa ambasadom Rusije u Srbiji.

Jovanović je juče istakao da se iz ovog dopisa jasno utvrđuje da svjedok saradnik 27.09.2016. nije napuštao zgradu aerodroma Šeremetjevo.

“Ja naprosto želim zbog moje lične bezbjednosti i mog ličnog spokoja da ovo napusti moju torbu i da bude tamo gdje mu je mjesto, a to je sud”, rekao je Jovanović.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić nije želio da uzme dokument koji je predao advokat, navodeći da ga treba poslati na hemijsku analizu.

“Da nas ne potruju ovi iz GRU-a. To treba ozbiljno vidjeti. Ovo je teatar. Njemu je to podmetnuto, on nije ni svjestan toga“, naveo je Katnić.

Glavni pretres je juče prekinut, jer se loše osjećao Dragan Maksić.

