UŽIVO "Sinđelić pozivao da se glasa za DF i izađe na trg"

11:50 Data je pauza o 20 minuta.

11:33 Tužilac Čađenović primjećuje da Sinđelić govori o hapšenju Mila Đukanovića, da govori da je to neophodno i to do te mjere da će osoba koja ga uhapsi biti nagrađena.

11:17 Tužilac Čađenović primjećuje da u razgovoru Sinđelić i Velimirović spominju rakiju i dodaje da je to šifra za oružje.

On je rekao da je kriminalna organizacija ima hijerarhiju i da je "kirminalni plan sadržao elemente tajnosti".

Čađenović primjećuje da Sinđelić Bratislava Dikića zove Nikola "kome se treba predati rakija odnosno oružje i specijalni telefon"

10:58 Tužilac Čađenović primjećuje da je Sinđelić pozivao se se izađe na trg i da se glasa za Demokratski front, kako ne bi pobijedili NATO i Milo Đukanović.

10:48 Tužilac Čađenović primjećuje da Sinđelić zna, da ako dođe do smjene vlasti u Crnoj Gori Milu Đukanoviću prijeti mogućnost da može biti uhapšen.

"On je svjestan, ako dođe do suđenja, da može da padne i da mu bude suđeno", rekao je Sinđelić u razgovoru sa novinarkom iz Srbije.

Čađenović primjećuje da Sinđelić zna da oružje treba da bude dopremljeno sa Kosova i da u razgovoru sa novinrima pokušava da bude duhovit.

Iz razgovora objavljenih 20. oktobra Čađenović primjećuje da je Sinđelić zabrinut i da ga je strah pa supruzi govori da se ne kreće da obrati pažnju da se ne pojavi čovjek sa bradom koji je opasan.

Tužilac primjećuje da Sinđelić govori o Velimiroviću i da je zabrinut za bezbjednost svoje porodice.

10:31 Tužilac Saša Čađenović rekao je da je Sinđelić razgovarao sa osobama koje su su povezane sa ovim slučajem, ali i sa onima koji nijesu.

10:26 Preslušavaju se razgovori od 15. oktobra 2016. godine.

10:08 Konstatuje se da razgovor od 13. oktobra, za koje Jovanović navodi da ih ima u listinzima, nijesu snimljeni.

9:58 Nastavljeno je suđenje.

Nakon konsultacija sa svojim braniocem, advokatom Mirojem Jovanovićem sud poziva Mihaila Čađenovića da se izjasni sa kim je razgovarao 26. januara 2017.

"Razgovarao sa svojim šefom, Andrijom Mandićem", rekao je Čađenović.

Advokat Jovanović predlaže preslušavanje dodatnih mjera tajnog nadzora.

9:50 Data je pauza od pet minuta

9:45 Preslušavaju se razgovori Mihaila Čađenovića.

"Stigao mi je poziv od Specijalnog tužioca za četvrtak u 11", čuje se kako kaže Čađenović.

9:40 "Prave nas majmunima, šetaju nas kao posljednje klošare. Ovo je neka zaje*ancija žešća", čuje se u razgovoru Branke Milić sa vojvodom Čarugom.

9:33 "Slušajte, mi smo došli u sedam sati. Tamo su u vozu bili neki momci, Aleksandrovi. Meni nijesu uplaćena sredstva, od čega da se vratimo nazad", čuje se u razgovoru Branke Milić sa Čarugom.

9:31 “Mi smo bez para imamo 30 eura u džepu. Ne mogu više da čekam, ovo je prevršilo svaku mjeru”, može se čuti u jednom od razgovora.

9:27 Preslušava se snimak Sinđelića sa izvjesnim Draganom.

9:22 Prihvata se predlog tužioca, pa će se u dopuni slušanja mjera tajnog nadzora preslušati predloženi razgovori.

Preslušava se snimak Sinđelića sa izvjesnim Nikolom.

9:05 Nastavak dokaznog postupka. Gleda se video snimak, koji nije pušten na prethodnom ročištu.

U devet časova u podgoričkom Višem sudu nastavljeno je suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)