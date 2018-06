UŽIVO Skot: Asad je izjavio da radi za filmskog producenta, a filmski producent radi za DF

Tok suđenja:

16:07 Radosavljević je pitao Skota da li je nekada imao intervju za obrazac FD302.

Skot je opet rekao da to nije njegova izjava već sumarni prikaz agenta FBI nakon nekoliko razgovora.

"Nisam intervjuisan od FBI po ovom pitanju, ali sam obavio s njima nekoliko razgovora o tome zašto su povjerljive informacije dostavljene vama", kazao je Skot.

16:04 Radosavljević je pitao da li su telefonski razgovori koje je imao sa specijalnim agentima bili i poslije 16. februara 2017.

"Da", kazao je Skot i kazao da po crnogorskim propisima ne može da se konsultuje s advokatom za konkretne informacije.

16:02 Radosavljević je pitao da li su na sastanku 16. februara 2017. bila dva ili jedan agent FBI.

"Ne mogu odgovoriti jer ne mogu da pogledam bilješke ili da se konsultujem s advokatom, to ne mogu po crnogorskom zakonu", kazao je Skot.

15:59 Na pitanje Radosavljevića da li je Asad vršio neke usluge za Skotovu kmpaniju nakon septembra 2016, Skot je odgovorio potvrdno, a nakon toga i da li mu je Asad pružao usluge do kraja oktobra 2016.

Radosavljević je pitao da li je znao Asada prije 2016. i da li je tada vršio usluge za njegovu kompaniju.

"Nije",kazao je Skot

15:57 Advokat Radosavljević, branilac Milana Kneževića je kazao da je Skot rekao da je kratko razgovarao sa Asadom, te može li reći kada je to bilo, datum i mjesec.

"Prema crnogorskom zakonu nemam mogućnost da konsultujem bilješke ili advokata pa nemam datum, ali je uopšteno to bilo u septembru 2016", rekao je Skot.

15:55 Katnić je opet pitao zašto nisu obavljene usluge za filmsskog producenta.

"Sami navodi da postoji moguće miješanje Rusije za mene je bilo dovoljno. To se nije poklapalo sa ciljevima moje kompanije koja se bori protiv terorizma".

15:51 Katnić je pitao Skota, da ako je filmski producent tražio da se usluge obave za njega, zašto Skot nije obavio usluge jer Asad nema veze sa ruskom obavještajnom službom i zašto je pomenut DF.

"Vaše pitanje je konfuzno. Asad je izjavio da radi za filmskog producenta, a filmski producent radi za DF. Moje interne informacije unutar kompanije koje smo prikupili preko saradnika su naznačile da postoji miješanje ruske obavještajne službe.

15:50 Katnić je rekao da je Skot rekao da usluge nije obavio jer vjeruje da DF radi sa ruskom obavještajnom službom i da je njegov saradnik u dobrim odnosima sa Vladom Crne Gore i da li se sjeća da je to juče rekao.

"To je tačno kazao je Skot.

Skotu je rečeno da kaže šta je tačno a šta ne od onoga što ga je tužilac pitao.

"Ja sam pomenuo DF i Asad je potvrdio da producent sza kojeg on radi sarađuje sa DF", rekao je Skot.

15:44 Rečeno je da je Skot izašao i da će se odmah vratiti.

15:38 "Da li je Asad rekao da se sve radi za DF", pitao je Katnić.

Skot je odgovorio da je jasno naznačio šta je tačno iz izvještaja FBI.

"Postoje tačni i netačni djelovi. Nije tačno da mi je Asad rekao da to radi za DF", naveo je Skot.

15:28 Specijalni tužilac Milivoje Katnić je pitao pominjući izjavu koju je svjedok dao FBI u kojoj se kaže da je Skot rekao da se njemu Asad obratio ili su agenti netačno napisali njegovu izjavu.

Sutkinja je rekla da je Asad juče rekao da to nije njegova izjava.

Skot je kazao da kakav god dokment od FBI čitaju, on je neprecizan u više aspekata.

Katnić je pitao šta je u toj izjavi tačno.

"Izjava je neprecizna, on nije rekao da ga je kontaktirao DF", rekao je Skot.

15:26 Katnić je pitao Skota da li mu je Džozef Asad kazao da ga je konatktirao filmski producent kojeg je konatkirao DF.

"To nije moja izjava već sumarni prikaz bilješki na osnovu nekoliko sastanaka i telefonskih razgovora", rekoa je Skot.

Tužilac je pitao da li je Asad njemu pomenuo DF ili Skot njemu?

"Ja sam njemu prvi pomenuo DF", rekao je Skot.

Skot je upitan od koga dolaze njegova saznanja za DF?

"Začuđen sam činjenicom da moram da odgovaram na ta pitanja vezano za kontakte iz ovog regiona koji je opsan. Moj saradnik Ticiano masu mi je obezbijedio informacije o političkom procesu u CG u to vrijeme navodeć i vodeće partije koje žele das mijene partiju na valsi, a DF je najvveći oponent partiji na vlasti i partija za koju se tvrdi da dolazi do miješanja Rusije u njen rad

15:24 Upitan je da li je filmski producent tražio od Asada usluge i za njega i za DF ili nešto drugo.

"Ne znam kakav je bio razgovor izmneđu Asada i filmskog producenta", kazao je Skot.

15:22 Upitan je i šta mu je Asad rekao o DF?

"Nije mi rekao ništa o DF. rekao sam mu da postoje optužbe o miješanju ruske obavještajne službe sa DF. Ne mogu se sjetiti njegovog preciznog odgovora, ali mu se to nije činilo kredibilnim", rekao je Skot.

15:19 Skot je upitan može li da se izjasni kada je prvi put čuo za DF i od koga?

"Isti dan kada sam pričao sa Džozefom Asadom o ponudi da se moja kompanija uklčjuči u aktivnost u Crnoj Gori. Kada sam donio odluku da ne uđem u taj posao, pitao sam ga da li radi za neku političku partiju. Rekao je da radi za filmskog producenta koji radi za političku partiju. To je partija DF", kazao je Skot..

15:14 Skot je upitan da li su saznanja da su ruski obavještajni krugovi povezani sa DF odlučili da ne prihvati poslovni aranžman u CG?

"Inicijalna informacija koju sam dobio za rusku obavještajnu službu su predstavljalje navodnu uključenost ruske obavještajne službe. Sami ti navodi da je uključena ruska obavj služba u aktivnosti političke partije u zemlji koja čini napor da se pridruži NATO, predstavljao je značajan element u tome da se ne uključujem u posao sa Džozefom Asadom. Ruska vlada je otvoreno govorila o averziji koju imaju prem članstvu Crne Gore u NATO. Postoje podaci iz medija da nekoliko vlada u državama Balkana, ispituju mogućnost kretanja noca i ljudi u vezi za ruskom obavještajnom službom u vrijeme izbora u Crnoj Gori. Ti navodi su uticali da ne prihvatim ponudu", rekao je Skot.

15:13 Da li svjedok može da se izjasni ko je od Asada tražio preduzimanje tih mjera i za koga?

"Nemam konkretnu info ko je tražio te usluge, ali je trebalo da te usluge pruži film producentu za kojeg je radio", rekao je Skot.

15:12 Skot je upitan da li je Džozef Asad pominjao koje su mjere tražene od njega da se preduzmu.

"Zaštitini kontranadzor, planiranje ruta i planiranje evakuacije", rekao je on

15:10 Čađenović je pitao od kojih opasnosti se preduzimaju mjere koje je Skot ranije opisao.

"Spektar prijetnji je od lica koje imaju kriminogene ideje, koji će učiniti napor da povrijedi nekog koga štitite do sofist aktivnosti kao što su teror organizacije koje rade planiranje prije napada na određeno lice ili lokaciju", rekao je Skot

15:05 Tužilac Saša Čađenović je pitao s obzirom da je juče pominjao kontra zaštitu i plan evakuacije da pojasni šta dva termina znače za njega.

Skot je kazao da se ne sjeća da je koristio te termine juče.

"Nismo razgovarali o nikakvim konkretnim akt koje je trebao da izvde ili izveo Džozef ASad. Mogu da pojasnim šta znaće plan evakuacije i kont

"Zaštitini kontra nadzor utvrđivanje ruta i planiranje evakuacije su osnove svake profesionalne akt koje se tiču evakuacije. Kada jednog čovjeka ili grupu treba da zaštitite taj zadatak podraz nekoliko različitih potkategorija. To podrazumjeva naoružano fizičko praćenje gdje god se kreće do jednostavnih zadataka, kaoš to je vožnja putem koje treba da prođe to lice. Nivo i dubina takvog zadatka utvrđuju se zavisno od želja tog lica, od predviđene prijetnje za to lice, sposobnosti lica koja pružaju zaštitu i novca koji to lice koje traži zaštitu može da izdvoji

U Višem sudu u Podgorici danas će se nastaviti suđenje u slučaju Državni udar.

Planiran je nastavak saslušanja svjedoka - bivšeg operativca CIA i jedan od vlasnika bezbjednosne kompanije Patriotic Defence Group iz Orlanda, Brajana Skota.

Na jučerašnjem saslušanju Skot je kazao da ono što je proslijeđeno crnogorskim nadležnim organima kao njegova izjava nije njegov iskaz, već predstavlja bilješke od najmanje tri lična ili telefonska razgovora sa specijalnim agentom FBI.

"Ja sam izvršni direktor sve tri kompanije. Kada sam objasnio tu strukturu kompanija agentu FBI on se zbunio i vidim da je pogrešno prikazao u ovim bilješkama situaciju posebno ističući kompaniju Patriot defence group. To je vjerovatno zbog činjenice da je Džozef Asad angažovan kao nezavisni saradnik kompanije Patriot defence group. Asad nikada nije razgovarao sa mnom niti sa bilo kojim saradnikom PDG-a o bilo kakvim aspektima njegovog posla vezano za korporativnu sigurnost u Crnoj Gori", kazao je Skot.

Svjedok Brajan Skot je negodovao nakon odluke sudije da se njegovo saslušanje nastavi danas.

"Ja se izvinjavam ali ja bih želio da zaključim ovo pitanje imajući na umu da odbrana ne može postaviti nikakva pitanja koja bi im bila od koristi da se dodatno razriješi ovo pitanje”, dodao je Skot.

Sudija Suzana Mugoša je kazala da će o tome odlučiti sud. Svjedok će na pitanja odgovarati s početkom u 15 sati.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (3 glasova)