UŽIVO Slavko Nikić: Andrija Mandić je lažni lider

12:06 Slavko Nikić je rekao da nije imao nikakvu komunikaciju sa Ananijem Nikićem nakon dešavanja u oktobru 2016.

11:53 ​Slavko Nikić je u srpskom tužilaštvu tokom saslušanja rekao da je Andrija Mandić "lažni lider".

"On je crnogorski Bane Ivković", rekao je Slavko Nikić.

11:47 Slavko Nikić je u srpskom tužilaštvu sa fotografije prepoznao Ananija Nikića, kao osobu sa kojom se sastao.

11:44 Nikić je srpskom tužilaštvu kazao da bi Ananije Nikić i navodni Rus bili uhapšeni da je znao da se nešto sprema.

"Bez obzira što ne volim Mila Đukanovića, istog trenutka kad bi znao da će makar kamen na njega da bace povukao bih lične veze da se ti ljude uhapse", kazao je Slavko Nikić u srpskom tužilaštvu.

11:39 Prepričavajući razgovor sa "lažnim Rusom" Slavko Nikić je rekao da je primijetio da želi da ga zloupotrijebi.

"Možda i po nečijem nalogu, možda da budem i na mjestu Dikića. Žao mi je Dikića, da general srpski doživi takvu blamažu", rekao je Slavko Nikić.

Foto: Printscreen

11:33 ''O Ninu Nikuću što sam saznao, ali ne mora da bude tačno. Saznao sam da je saradnik Andrije Mandića, ako se dobro sjećam. Ono što znam da je iz Podgorice i citiram njegove riječi rekao je da je saradnik službe FSB i sjećam se opaske "malo im je jedan Nikić, pa sad hoće dva", kazao je Nikić.

11:30 Slavko Nikić je rekao da mu se Nikić predstavio kao saradnik FSB-a i da radi kao prevodilac. Naveo je i da je zaključio da Nikić i navodni Rus nemaju veze sa Rusijom, FSB, ni sa jednom državom kao ni sa zvaničnom Srbijom i Crnom Gorom.

"Grupa mešetara se dogovorila za nečiji interes. Da li pozicije ili opozicije, to ne znam, to neka zvanični organi konstatuju, da naprave nešto u danima koji su pred njima. Tu se završava kompetna priča sa ljudima koje ja nazivam lažnim Rusima. Stojim iza toga, spreman sam da se suočim sa svakim ", rekao je Nikić u srpskom tužilaštvu.

Objasnio je da je prvi sastanak trajao deset, a sastanak na mostu 20 minuta.

11:25 "Vidio sam da Nino bolje govori ruski od čovjeka kojeg je predstavio kao da je Rus. I tada je naš razgovor završen. Razumijem i prepoznajem ruski, ali ga ne govorim. Bilo je jasno da je riječ o mešetarenju i nečasnim poslovima. Oni odlaze. Nikić opet traži da se sastanemo. Zove ujutro, dosta rano. Za mene je bilo iznenađujuće. Rekao mi je da ima još jedna molbu da se nađemo. Došli su na Pupinov most. Tada su pored Nikića bila još dvojica u vozilu. Insistirao sam da izađe samo osoba koja se predstavljala kao Rus. Došli su vozilom "reno fluens", kazao je Slavko Nikić govoreći o sastanku.

11:20 "Ulaze dva čovjeka Nino po mojoj procjeni 50 i nešto godina i jedan čovjek ne više od 30 i neku godinu. Pravo da vam kažem na sve liči sem na Rusa. Ulaze i traže da razgovaramo nasamo. nino Nikić kaže ja sam čovjek koji dugo radim u Rusiji, na vezi sam sa moćnim ljudima iz Rusije. Drugog čovjeka predstavio je kao pripadnika FSB, zaduženog za specijalne zadatke. Tako se predstavljaju meni, Na pitanje šta mogu da uradim za vas pitali su da li bi mogli da urtadite nešto na prostoru Crne Gore što bi moglo izazvati pažnju široke javnosti. Odgovorio sam da svojim radom mogu da uzmenirim Srbiju, a ne malu Crnu Goru", rekao je Slavko Nikić u srpskom tužilaštvu.

11:06 Slavko Nikić je pred srpskim tužilaštvom rekao da je iz predostrožnosti zadužio Boža Vujačića da slika vozilo sa kojim su došli.

"Uslikan je "reno fluence" crne boje. Vozilo je bilo crnogorskih tablica. Slikao je svojim tefonom. Ta slika je i u mom telefonu", rekao je Slavko Nikić.

11:02 Kazao je da ga je, proljeća 2016, dok je bio u kancelariji u tržnom centru Vidikovac, na telefon pozvala osoba koja se predstavila kao Nino Nikić.

"Kaže da neki ljudi navodno iz Rusije žele da se vide samnom. Do mog telefona je lako doći. Na sajtu ih mom imate", kazao je Nikić.

10:55 Nikić je u srpskom tužilaštvu rekao da ne poznaje svjedoka saradnika Sašu Sinđeića.

"Osim Dikića. Nismo prijatelji, nismo se družili, ali znam za njega", rekao je Slavko Nikić.

10:52 Preslušaće se audio snimak saslušanja Slavka Nikića u srpskom tužilaštvu 22. decembra 2016. godine.

10:51 Sutkinja Mugoša jke oduzela riječ Slavku Nikiću.

10:50 Sutkinja Mugoša je najavila da se reprodukuje snimak svjedočenja Slavka Nikića.

"Vi ste sada lično odlučili da dovedete u opasnost moju porodicu. Moja porodica je završila u bolnicu poslije fukarluka koji je gospodin Čađenović sproveo nad mojom kućom i porodicom. A to ćemo se on i ja raskrstiti crnogorski kad tad. Nisam mu obećao crni barjak kao što je Katnić obećavao Andriji Mnadiću", rekao je Slavko Nikić

10:45 Tužilac Čađenović je završio sa pitanjima. Odbrana nema pitanja za svjedoka.

10:42 Tužilac Čađenović je pitao svjedoka da li mu je Ananije Nikić nudio da putuju za Moskvu.

"Mnogo ljudi meni nudi da idem u Moskvu, pitanje je po mojoj ocjeni bespredmetno", rekao je Nikić.

Na pitanje tužioca, da li mu je osoba koja se predstavljala kao Rus nudila put u Moskvu i novac.

"Ne sjećam se da mi je nudio. Odkud znam ko mi je šta nudio prije godinu i po dvije".

Foto: Printscreen

10:40 On je kazao da jedini od okrivljenih kojeg poznaje je Bratislav Dikić.

"Kada je Dikić u pitanju o njemu nemam šta ružno da kažem. Branku Milić lično ne poznajem, ali joj čestitam na držanju", rekao je Slavko Nikić

10:35 Svjedok je kazao da mu Ananije Nikić nije kazao da čovjek koji se predstavljao kao Rus radi za rusku Federalnu službu bezbjednosti.

10:30 Slavko Nikić je više puta ponovio da je zlouoptrijebljena njegova izjava koju je dao Tužilaštvu Srbije. Rekao je i da će ako slovo iz njegovog svjedočenja iz Beograda bude predmet ispitivanja, smatrati ispitivanje završenim.

"Jedno slovo ako izađe, smatraću da tužilac ima želju da mi naudi. Da su mi omogućili da ga pročitam, rekao bih da ostajem pri toj izjavi. Izjava je na prevaran način došla do vas. Ne želim da priznam ni jedan zarez. Čađenović želi da mi se osveti jer sam ga udaljio sa saslušanjem”, rekao je Slavko Nikić.

10:29 Svjedok je rekao da mu Ananije Nikić nije predstavio čovjeka za kojeg tvrdi da je lažni Rus.

"Nijesam bio ni zainteresovan. Vidio sam da je te ljude poslala neka služba da rade protiv mene. Sastanak je kratko trajao. Siguran sam da Rus nije bio, to je bio po meni Crnogorac. On je uvijek na moje riječi reagovao praveći grimase prije nego je Ananije odgovorio, a nijedan Rus ne može razumjeti tako brzo kad ja govorim", rekao je Nikić.

10:27 Svjedok je više puta ponovio da se tužilac Saša Čađenović nekorektno odnosi prema njemu.

10:24 Na pitanje tužioca Čađenovića na sastanku koji je održan na mostu ko je priususvovao, Slavko Nikić je odgovorio:

"Prisustvoao je jedan vaš agent koji se lažno predstavio kao Rus. Ja sam o tome obavijestio javnost Srbije. Žao mi je te mučenike tamo koji su zatočeni, kao da su u Gvantanamo".

10:19 "Sa Ananijem sam se vidio i sjutradani "tu je bio kraj naše ljubavi". Mislm da se to desilo na Pupinovom mostu. To je isti most na kome su pokušali da me ubiju, kada sam bio sa porodicom, ljudi iz Crne Gore koji bi htjeli da spriječe moj dolazak na ovo mjesto danas", rekao je Nikić.

Foto: Printscreen

10.15 Slavko Nikić je kazao da su sastanku prisustvovali pukovnik Stevan Đurović, čovjek koji je kuvao kafe Božo Vujošević, Ananije Nikić, "jedan lažan Rus" i on.

"Na sastanku se pričalo kako su familije, koliko ljudi čitaju ono što ja pišem".

10:13 Kazao je da se sa Ananijem Nikićem sastao u proljeće 2016. godine.

"Vidjeli smo se rukovali smo se. Zaboravio sam ko je tražio sastanak. Sastali smo se u Beogradu, a ako kažem tačnu lokaciju ugrožavam bezbjednost svoju porodicu. Da li je bio na Vidikovcu ili negdje drugo ne sjećam se. Imam dosta sastanaka", rekao je Nikić.

10:07 Slavko Nikić je naveo da smatra da ne treba ništa da priča o ovome slučaju, da je svima sve jasno. Tvrdi da je njegovoj porodici i njemu ugrožena bezbjednost i da su fizički bili napadnuti.

10:00 Rješenjem Apelacionog suda odbačen je zahtjev za izuzeće predsjednika suda Borisa Savića i sudije Suzane Mugoše.

Izuzeće sudije Mugoše tražio je advokat Jugoslav Krpović jer ga je, kako je naveo, na prošlom glavnom pretresu uvrijedila kada ga je udaljila sa suđenja.

Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nastavlja se danas saslušanjem bivšeg srpskog obavještajca Slavka Nikića.

On će biti saslušan putem video-linka.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za to krivično djelo odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

