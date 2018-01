UŽIVO Tri telefona ne mogu da se upale

Tok suđenja:

14:30 Boljević je konstatovao da tri telefona nije mogao da upali i prokomentarisao da je "alkatel" u dosta lošem stanju, i da se radi o litijum-jonskoj bateriji. Vještak je pokazao da nema alat da otvori telefon pod oznakom "Ket".

On je naveo da svi ispitani telefoni imaju različite baterije od baterija u telefonu "Lenovo" pa zato nije validno ih porediti.

14:25 Boljević je upalio telefon "nokia C1-01" koji nije u kategoriji pametnih telefona i kazao da je baterija na minimumu, ali da treba voditi računa da se radi o različitim tipovima telefona. Naveo je da se radi o litijumskoj bateriji

14:20 Sud je odlučio da vještak pregleda i baterije drugih mobilnih telefona.

14:05 Data je pauza do 14.15.

13:57 Dikić je naveo da traži da se njegovi telefoni uključe i utvrdi nivo baterije, i da se vidi da li su zapečaćeni. "Ako nisu, onda su kompromitovani kao i ovi".

13:50 Dikić je pitao Boljevića u kom obliku vraća telefone. Boljević je naveo da je dobio telefone u koverti zapečaćene i da ih je tako vratio. Dikić je naveo da su telefoni izvađeni iz otvorene koverte u sudu i pitao ko je otvarao tu kovertu.

13:25 Na pitanje koliko treba vremena da se eksperimentom utvrdi nivo gubitka baterije, Boljević je kazao mjesec dana.

13:20 Vještak je kazao da nije siguran da li se može utvrditi kada je telefon bio uključen posljednji put prije današnjeg paljenja, jer zavisi od meta fajlova.

13:10 Boljević je pojasnio da ne tvrdi da je vršena softverska izmjena, već da je to naveo kao mogućnost.

13:03 Boljević je objasnio da se softverskom promjenom da se može produžiti trajanje baterije do fizičkog maksimuma, i da se prikazuje 93% jer je baterija mogla biti punjena preko 100% jer se radi o fabričkom prikazivanju procenta, što ne odražava stanje baterije.

12:57 Advokat Petronijević je pitao Boljevića gdje je zaposlen, a vijeće je uskratilo odgovor na to pitanje.

12:51 Advokati odbrane navode da su konsultovali i oni stručnjake, i da su rekli da je nemoguće i neprihvatljivo vještačenje eksperta Boljevića. "Ovo je apsolutno nemoguće. Sud treba da naloži istragu..."

12:45 Advokat Radosavljević je istakao da je iskaz Boljevića kontradiktoran jer je za sedam mjeseci po dva odsto baterije znači da nivo baterije treba da bude barem ispod 90%. "To bi značilo da je ovdje išla potrošnja manje od jedan odsto mjesečno, pa mi sad nije jasno šta je od toga tačno".

12:42 Katnić nije imao pitanja za vještaka i da je iste informacije i pojašnjenje dobio od svojih stručnih saradnika.

12:30 Boljević je uzeo telefone i konstatovao da jedan telefon u ovom trenutku ima 93% baterije, a drugi i dalje 76% baterije. On je naveo da je prilikom vještačenja telefona, on bio priključen na USB kabl i da su istovremeno punjeni.

Vještak je kazao da je mijenjan operativni sistem na telefonu prilikom vještačenja i da je moguće da je tada došlo do promjene softvera vezanog za punjenje uređaja, što je bitno jer pametni telefoni ne dozvoljavaju da se telefoni ne pune do fizičkog maksimuma preko instaliranog softvera.

Boljević je kazao da je u aprilu ili maju vratio telefone i da se po gašenju telefona kod ovog tipa baterije gubi 2% mjesečno i da je za sedam mjeseci da je očekivan pad baterije oko 14%, a da ne bi trebalo da pređe 20%.

On je kazao da je moguće ako je softverski došlo do promjene punjenja, da je moguće da stanje baterije bude i 94% po paljenju, a da nema nikakve sumnje kod drugog telefona koji je na 76% da je to moguće.

12:25 Pauza je trajala duže jer je sud odlučio da se sasluša vještak za elektrokomunikacije Predrag Boljević da bi se razjasnile sumnje.

Dodatna pitanja Saše Čađenovića

11:20 Suđenje se nastavlja u 11.40

11:12 Dikić je kazao da je kada su mu oduzeti telefoni prilikom hapšenja i da su tada priključeni na računare, a da su nakon 17 dana prilikom vještačenja telefoni bili potpuno puni. On je kazao da je dao šifre nakon oduzimanja telefona, jer nije imao šta da krije, a da sumnja da je njima manipulisano jer je u njima kasnije vidio poruke i podatke koji su mu bili nepoznati i da je o njima saznao iz optužnice.

Advokati odbrane navode da su dokazi iz telefona očigledno kompromitovani.

11:10 Petronijević je zatražio da se u sud donesu svi telefoni iz spisa, i da se utvrdi da li su punjeni i na kom nivou je baterija na tim telefonima.

11:05 Katnić je kazao da niko iz tužilaštva nije manipulisao telefonom, a da se nada da odbrana nije to radila preko nekog iz suda. SDT je naveo da svakako ne mogu da se spore dokazi iz mjera tajnog nadzora nad tim telefonima.

11:00 Telefon je upaljen i ima 94 odsto baterije bez prethodnog punjenja. Advokat Petronijević je tražio i da se drugi telefon uključi i da se utvrdi kada su telefoni zapečaćeni i utvrdi ko je posljednji koristio telefon. Uključen je i drugi telefon i on ima 76% baterije.

"Ne može telefon da stoji zapečaćen godinu dana u depou, a da ima 94% baterije. Takva tehnologija ne postoji", naveo je Petronijević i tražio da se telefoni izdvoje iz spisa predmeta.

On je predložio i ko je i po čijem nalogu vršio manipulaciju telefonima da bi se podnijela krivična prijava.

10:58 Odbrana traži da se telefon prvo pokuša upaliti da se vidi da li je potpuno prazan, odnosno da li je neko njima manipulisao u međuvremenu.

10:52 Sinđelić je kazao da je na fotografiji Ivan, ali da je napisano drugo ime i da piše Petar Maltituli. "Ova slika dovoljno govori o svemu. Ovoga čovjeka nije mogao niko drugi da namjesti do oni, ja sam se sastao sam sa njim i Edijem i nikome ga nisam pominjao".

Sinđelić je Ivana pominjao kao osobu koja je bila u stanu u Moskvi, gdje se sastao sa Edijem. Svjedok saradnik je kazao na dodatno pitanje da je Ivana vidio samo jednom tada.

10:48 Nakon što je Sinđeliću, na zahtjev Čađenovića, pokazana fotografija koja nije dokaz iz spisa, on je prokomentarisao: "Majke vam ga lopovske".

10:44 Čađenović je zatražio da se telefon upali i da Sinđelić pokaže kako je komunicirao preko njega. Tehnika je objasnila da mora da se prvo napuni telefon.

10:41 Sinđelić je prepoznao i drugi telefon i rekao da se radi o telefonu koji je on koristio, a da je za njega kupio zaštitnu masku.

10:40 Sinđelić je kazao, nakon što mu je predočen telefon, da se radi o telefonu koji je predao Velimiroviću da ga preda Dikiću i da taj uređaj ima broj 10. Sud je naveo da se radi o uređaju koji je oduzet od Dikića.

10:38 Čađenović je tražio da se Sinđeliću pokažu telefoni oduzeti od Dikića kao i telefon koji je on predao organima u Srbiji.

10:36 Svjedok saradnik kaže da je razgovor sa Pajom vodio preko specijalnog telefona, marke “Lenovo”.

“Trebalo bi da je sa specijalnih telefona obavljen razgovor jer sam mu rekao da me zove preko aplikacije, ali radi se o tome da je čovjek tvrdoglav i jako uporan zvao je na sve moje telefone koje sam imao”, pojašnjava Sinđelić.

10:28 Sinđelić je kazao da se radi o razgovoru njega i Paje (Velimirovića). On je naveo da je pričao o tom razgovoru i ranije, kada je Velimirović bio nervozan i govorio i više nego što je trebalo, a da je on pokušavao da ga spriječi da dalje priča i da je pokušavao da dobije Bratislava Dikića, a da je ironično njemu poručio da ako im je dosadno, da uđu u Skupštinu sami.

10:22 Na predlog tužioca Čađenovića preslušava se prisluškivani razgovor.

10:18 Sinđelić tvrdi da nikada nije u životu imao sa državnim organima Crne Gore prije susreta sa Čađenovićem i Katnićem.

10:16 Svjedok saradnik je kazao da Edi nije nikoga pominjao imenom iz Demokratskog fronta, ali da je govorio o kompletnom rukovodstvu DF i da mu je nudio da priča sa njima, ali da nije htio. "Ne znam imena, ko je za šta bio zadužen, ali mi je rečeno da su radili sve zajedno", priča Sinđelić.

10:13 Sinđelić je kazao da mu niko nije prijetio da mora da dođe u Crnu Goru. "Kada su u pitanju državni organi iz Crne Gore, onda ne. Niko me nije tjerao da pričam ovo", poručio je svjedok saradnik. On kaže da ga ni u Srbiji niko nije tjerao i prijetio mu da mora da ide u Crnu Goru.

10:10 Sinđelić je naveo da je pristao da ide u Crnu Goru u Specijalnom sudu u Beogradu gdje je tražio garancije da ga niko neće napadati. On je naveo da se to desilo nakon što je tamo došao Milivoje Katnić i da ga je vidio na aerodromu kada je krenuo avionom za Crnu Goru, i da su tu bili i specijalci.

Sinđelić je pojasnio da se radilo o dešavanjima nakon drugog saslušanja, ali da nije imao kontakt sa Katnićem tokom putovanja.

10:05 Saša Sinđelić je kazao da ga niko nije tjerao da dolazi na sud. On je naveo da je došao avionom u Crnu Goru i da mu je onda određen pritvor.

Nakon kratke pauze, pred vijećem sudije specijalnog odjeljenja podgoričkog Višeg suda, Suzane Mugoše, je nastavljeno suđenje u postupku javnosti poznatom kao pokušaj državnog udara.

