Tužilaštvo traži saslušanja Dedeića, Radunovića, Dačevića...

11:18 Suđenje se nastavlja sjutra u 10 časova. Planirano je saslušanje Slavka Nikića.

11:14 Advokat Krpović tražio je izuzeće sudije Suzane Mugoše jer ga je, kako je rekao, uvrijedila na prošlom glavnom pretresu.

"Došao sam prikladno odjeven na prošlom glavom pretresu. Taj dan sam bio primljen kod jednog sudije, koji nije imao primjedbi na moje oblačenje. Pantalone su bile pamučne, ispeglane, čiste. Nisam nosio džins. Trinaest godina ja ovdje dolazim, i niko mi nije rekao da sam neprikladno odjeven", rekao je Krpović, dodajući da je sudija Mugoša prekršila i Etički kodeks sudija Crne Gore.

On je rekao da poštuje sud, da je 15. marta bio obučen kako treba. Rekao je da se sudija Mugoša ne ophodi isto "prema Krpoviću i ostalim braniocima".

"Nikad me niste primili u kancelariju, iako sam imao jake razloge", rekao je Krpović.

11:00 Branioci su se izjasnili da se protive saslušanju osoba koje je predložilo tužilaštvo. Advokat Drakulović je kazao da se jedino ne protivi saslušanju Radunovića. Advokati Radosavljević, Krpović, Medojević su tražili da se izjasne sjutra.

10:51 Tužilac Saša Čađenović predložio je da se u nastavku dokaznog postupka saslušaju Mileta Jelića, Milika Čeko Dačević, Mileta Pavićević, Dobrilo Dedeić, Slaven Radunović, Alfred Berthed.

"Predlažemo da se u sklopu provjere iskaza svjedoka saradnikaSaše Sinđeliča izvrši uvid i provedu kao dokazi odgovor o zamolnici koju je dostavilo tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije, popis novčanica i sav novac koji je uz odgovor po zamolnici dostavljen sudu od strane ovog tužilaštva na jednom od ranijih pretresa. Isto tako a u vezi svjedoka Sinđelić Saše, predlažemo da Sud izvrši uvid na koji način i kako je svjedok Sinđelić Saša identifikovan u postupku na zapisnicima povodom davanja statusa svjedoka saradnika", rekao je Čađenović.

10:49 Advokat Jovanović je kazao da ga je "sramota zbog postupanja organa Srbije".

"Ona na početku kaže da je Milanu Kneževiću kao i Andriji Mandiću skinut imunitet. Tužilaštvo to zna, ali oni ne znaju to što mi znamo. Ta euforija tužilaštva traje do 9. aprila. Nije ovo jedina sestra, majka, brat, otac, koji su u Srbiji bili proganjani dok se nije saznalo da imamo saradnika u ovoj optužnici. Ovo je bilo klasično iscrpljivanje. Imajući u vidu status i odnos sa Kneževićem, ovaj iskaz je podoban da se izuzme iz spisa, a ako se to ne uradi moglo bi se jedino iskoristiti kao dodatak da su jedan pjesnik i njegova djevojka otišli da obiđu Skadar", rekao je Jovanović.

10:37 Advokat Radosavljević je kazao da je ispitivanje skandalozno.

"Ušli ste u intimu mog branjenika i definisanju njegve veze. Ako je ona rekla da je 10 godina u vezi sa mojim branjenikom šta to znači? Brak može da traje nedjelju dana... Kroz snimak se jasno čulo da ona kaže još jednu stvar, bračni drug i vanbračna zajednica. Upravo preslušavanjem mogu da potvrdim da razlozi na koje je ona ukazala zašto smatra da ne želi da svjedoči da je bila potpuno u pravu. Da smo imali situaciju da je svjedok pristupio u sud vi bi ste bili dužni da joj postavite ta pitanja ili bi ste se našli da tumačite da ona nije u bračnoj zajednici sa Milanom Kneževićem, sa kojim je 10 godina u vezi. Ona je na početku dovedena u zabludu, dobila je zamolnicu sa spiskom pitanja i u njemu su lica koja već tada nisu više optuženi već svjedoci i saradnici. Magdelinić je na samom početku kazala da o optužnici ne zna ništa bez ono što je saznala iz medija. Tom rečenicom je njeno svjedočenje trebalo da se završi. Napravljen je skandal jer su nastavili da je ispituju kao da je osumnjičeno lice", rekao je Radosavljević.

10:30 Svjedokinja nije bila iskrena kada je govorila o kumunikaciji. Jasno je razjašnjeno da je telefon 15. 10. 2016. bio kod nje, da nije da vala nikome... i da je izvršena komunikacija sa ovim specijalnim brojem", rekao je Specijalni tužilac Milivoje Katnić.

10:29 Završeno saslušanje iskaza.

10.21 Tužiteljka je predočila Magdelinić da prema listingu stoji da je sa njenog broja pozvan strani broj telefona +447 15. oktobra 2016. oko 22.30 časova i da je poziv trajao nekoliko sekudni.

"'Ne znam, nemam potrebe da zovem nepoznate brojeve. Taj poziv nikada nisam obavila", rekla je Magdelinić.

10:22 Tužiteljka je navela da prema lsitingu stoji da je Magdelinić imala komunikaciju sa stranim brojem telefona. Ona odgovara da joj taj broj nije poznat.

10:18 Magdelinić je kazala da nije imala neki zaštićeni telefon, te da briše poruke kada joj se nakupe.

10:04 Kazala je da je u avgustu 2016. bila u Crnoj Gori i da nije sigurna da li je te godine dolazila više puta.

"Bila sam kod svojih od kraja jula i mislim da sam ostala čitav avgust. Bila sam kod svojih u Rožajama, u Podgorici se vidjela sa Milanom dan, dva, otišli smo do Skadra gdje smo bili na ručku. Vratila sam se u Beograd".

10:01 Magdelinić je kazala da je u vezi sa Kneževićem 10 godina.

9:55 Magdelinić je tokom saslušanja kazala da sve što joj je poznato za "državni udar", da je saznala iz medija. Kazala je da je za vrijeme ovih dešavanja bila u Srbiji.

"Broj 069 mreže, koji koristim ponekad, je registrovan na Milana Kneževića".

9:48 Sud je donio rješenje da se presluša svjedočenje Tamare Magdelinić.

"Navodi da je u vanbračnoj zajednici ne stoje jer je Magdalinić dala izjavu da je u emotivnoj vezi a ne u vanbračnoj zajednici. Optuženi Milan Knežević se izjasnio da nije oženjen i nije pomenuo vanbračnu zajednicu. Takođe svjedok Tamara Magdalinić je prilikom svjedočenja adekvatno upozorena o svim njenim pravima", kazala je sutkinja Mugoša.

9:29 Određena je pauza od 15 minuta.

9:22 Advokat Miroje Jovanović je kazao da bi se preslušavanjem iskaza Magdelinić kršila sva prava kao i zakonik o krivičnom postupku.

9:19 Radosavljević se protivi da se presluša svjedočenje Magdelinić.

"Ona je ovjde ukazala da joj je uskraćeno pravo, da u svojstvu privilegovanog svjedoka odbije da svjedoči. Pozivajući se na tu odbredbu, ako bi došli u situaciju da na ovom glavnom pretresu preslušavamo njen iskaz, to znači da bi se ponovo kršio zakon", kazao je advokat Dušan Radosavljević.

9:16 Sutkinja Mugoša je predložila da se presluša svjedočenje Magdelinić iz tužilaštva, a na taj predlog se složio Specijalni tužilac Saša Čađenović.

9:15 Nije pristupio ni svjedok Božo Vujošević kojem je poziv upućen preporučenom poštom.

9:13 Tamara Magdelinić je uredno obaviještena o saslušanja, a ona je sud obavijestiča da će iskoristiti svoju zakonsku mogućnost i neće se odazvati pozivu za svjedočenje, rekla je sudija Mugoša.

"Ne želi da svjedoči i želi da isristi svoje pravo. Obrazložila je to sa više razloga i navela da se radi o neprofesionalnom postupanju i očigledna sklonost pravosudnih organa ka brutalnom kršenju zakona i ljudskih prava, da je farsična priča o državnom udaru sa kojim ona nema nikakve veze...", rekla je Mugoša.

Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nastavlja se danas saslušanjem Tamare Magdelinić, djevojkom jednog od optuženih za pokušaj terorizma Milana Kneževića.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za to krivično djelo odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

