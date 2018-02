UŽIVO Velimirović: Katnić prvo rekao da ne uzimam oružje, pa onda da ga rasklopim i bacim

Tok suđenja:

9:55 Velimirović je kazao da je kod sebe imao 300 eura kada je prijavio sve policiji, a da je kod kuće imao 15 hiljada eura koje mu je dao Sinđelić. On tvrdi da mu je Katnić prvo rekao da ne uzima oružje, ali da je on rekao da mora da uzme jer to nisu igračke i mala stvar, a da su mu onda rekli da uzme i rasklopi oružje.

9:50 "Jedan metak da je ispaljen, bilo bi krvoproliće u Crnoj Gori", navodi Velimirović. Advokat je pitao kako je moglo biti ispaljenih metaka, kad je on uništio oružje.

Velimirović je objasnio da mu je bitno bilo da uništi oružje i da nije razmišljao da li će i ko biti uhapšen. Advokat Anđelić je pitao zašto onda kada je uništio oružje nastavlja da sarađuje i pomaže. "Morao sam da idem dalje. Nisam mogao da se sakrijem. Kako da nestanem odjednom", navodi Velimirović dodajući da bi Sinđelić i njegovi ljudi pitali gdje je.

9:42 Velimirović je kazao da ne zna da upravlja dronom i da je on samo trebalo da ga prenese u Crnu Goru. Advokat podsjeća da je Velimirović Sinđeliću rekao da mu šalje helikopter.

9:40 "Nije me bio strah da pregovaram sa Fadiljom, niti da se krećem po Kosovu i Metohiji", ističe Velimirović, dodajući da je računao da dobra zarada ključna da ga Fadilj ne prijavi policiji.

9:35 Velimirović je ispričao da mu specijalni tužilac nije rekao da li ili neće biti protesta, i da je on tražio da ga nauče šta da radi dalje.

9:30 "Sinđelić mi je rekao da možemo preko šifrovanog telefona slobodno da pričamo, ali ja sam i tad koristio termin rakija, nisam razmišljao o tome", tvrdi Velimirović.

9:27 Velimirović kaže da nije pitao tužioca zbog čega je i on uhapšen jer je bio nervozan. Tvrdi da je grupa ljudi koja je došla sa njim, krenula nazad jer su ga čekali dugo i da su mu to rekli u Zubinom potoku.

9:18 Velimirović je naveo da nije ljudima iz Zubinog potoka rekao da je prijavio tužilaštvu i da je on kasnije objasnio brataniću zbog čega je došlo do hapšenja, i da je on sam shvatio šta bi se desilo da to nije uradio i kakvo bi se krvoproliće desilo.

9:15 Sinđelić mi je pričao o kamionu sa duplim dnom gdje je trebalo smjestiti oružje, ali nisam znao ko je za to zadužen, naveo je Velimirović.

On je istakao da mu je Sinđelić jedino još rekao da će taj kamion biti blizu skupa. Advokat Branko Anđelić je pitao kako je moguće da neko drugi da bude zadužen, kad je on imao jedini ključ od kuće gdje je smješteno oružje.

9:08 Mirko Velimirović kaže da nije smio da odustane od svega ni nakon što je prijavio dešavanja policiji, pa je zbog toga doveo ljude iz Zubinog potoka u Podgoricu.

On je dodao da je morao da prati dogovoreni plan sa Sinđelićem jer se plašio da ga možda Sinđelić prati.

Advokat je pitao Velimirovića da li je onda sumnjao da bi Sinđelić mogao da sazna da je prijavio policiji, a Velimirović kaže da jeste, pa da je zbog toga i sam išao u policiju i čuvao se.

Nastavlja se svjedočenje Mirka Velimirovića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)